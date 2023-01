"The Last of Us" po pierwszym odcinku zapowiada się, jak coś na co czekali wszyscy fani arcygenialnego pierwowzoru! 8

Po wielu latach wyczekiwania fani gry "The Last of Us" doczekali się wreszcie serialowej wersji, jeśli nie najwybitniejszego, to z pewnością jednego z najwybitniejszych tytułów w historii gier wideo. Serial od Craiga Mazina, który zdobył renomę znakomitym miniserialem Czarnobyl serwuje nam rzecz, która po pierwszym odcinku zapowiada się, jak coś na co czekali wszyscy fani arcygenialnego pierwowzoru!

The Last of Us: Gdy zgubisz się w ciemności 1x1 (2023) - Anna Torv, Pedro Pascal, Bella Ramsey

Planeta zostaje opanowana przez tajemniczego grzyba, który zamienia ludzi w krwiożercze bestie. W ciągu 20 lat od pojawienia się pierwszych zarażonych ludzie żyją w post-apokaliptycznym świecie, w którym każdy dzień jest walką o przetrwanie. Głównym bohaterem The Last of Us jest Teksańczyk o imieniu Joel, któremu zostaje powierzona misja, od której mogą zależeć dalsze losy ludzkości. Musi przejąć opiekę i dostarczyć do wyznaczonego miejsca pewną wyszczekaną 14-latkę Ellie.

Serial rozpoczyna się od kilkuminutowego wstępu, gdzie dwóch naukowców z lat 60. zajmujących się bakteriami i wirusami rozmawia na temat potencjalnej pandemii, która mogłaby sprawić, że ludzie wyginą. Już ten interesujący myk pozwala twórcom wprowadzić nas w nastrój niepokoju i dać mniej więcej opis tego, jak w przyszłości zmieni się świat znany dotychczas. Bardzo prosty i udany zabieg, dzięki któremu scenarzyści nie muszą katować nas potencjalnymi ekspozycjami w kolejnych epizodach.

The Last of Us: Gdy zgubisz się w ciemności 1x1 (2023) - Bella Ramsey, Anna Torv

Po kilku minutach akcja przenosi się do roku 2003, gdzie dostajemy początek pandemii. Twórcy w fenomenalny sposób budują napięcie i - kolokwialnie pisząc -w pewnym momencie dowalają do pieca wszystko, co mają prezentując nam upadający na naszych oczach świat. Nie tylko wszystkich ludzi, ale także głównego bohatera, który zostaje obarczony osobistą tragedią. Kapitalnie nakręcone sekwencje akcji, szczególnie z wnętrza auta idealnie współgrają z potężna dawką emocji. Owe elementy w perfekcyjny sposób oddają nam ducha gry. The Last of Us wydaje się być adaptacją gry na tyle wierną, że fani pierwowzoru powinni być zadowoleni. Nawet, jeśli niektóre rzeczy zostały zmienione lub w jakiś sposób rozbudowane, to zostało to wplecione na tyle umiejętnie, że historia od HBO jest nadal historią od Naughty Dog.

Finałowy akt pierwszego odcinka przenosi nas 20 lat później, kiedy to świat znany dotychczas zmienił się całkowicie. Totalitarne rządy, handel niewolnikami, szubrawcze grupy, rebelianci, wyznaczone strefy dla ludzi i oni - zarażeni. Co prawda ten ostatni element dopiero przed nami i zapewne wprowadzi on do serialu jeszcze więcej grozy, ale już teraz świetna realizacja i budowanie atmosfery post-apokaliptycznej krainy zapowiadają nam nadejścia czegoś naprawdę strasznego! I to niekoniecznie hordy zarażonych będą tym największym zagrożeniem! Craig Mazin bardzo dobrze zarysowuje nam świat, w którym przyszło żyć Joelowi - to jakie warunki panują w bezpiecznej strefie oraz co trzeba zrobić, aby przeżyć.

The Last of Us: Gdy zgubisz się w ciemności 1x1 (2023) - Anna Torv, Pedro Pascal

Pierwszy odcinek jest znakomitym wprowadzeniem do przygody pełnej napięcia i niebezpieczeństw. Historii oraz wizualnej części produkcji pomaga również doskonała ścieżka dźwiękowa wyciągnięta prosto z gry. Osoby, które miały przyjemność obcować z arcydziełem Naughty Dog z pewnością poczują gęsią skórkę na ciele, kiedy usłyszą pierwsze dźwięki tworzące niesamowity klimat całości.

Przy okazji pierwszych wzmianek o realizacji The Last of Us najważniejszym tematem spekulacji było obsadzenie aktorów do ról głównych. O ile nie miałem problemów z Pedro Pascalem, którego uważam za całkiem fajny - co prawda niewymarzony, ale fajny! - wybór do roli Joela, tak powierzenie postaci Ellie Belli Ramsey zdecydowanie nie zostało przyjęte przeze mnie z wielkim entuzjazmem. Po obejrzeniu pierwszego odcinka moja opinia pozostaje bez zmian, aczkolwiek widzę potencjał na złapanie ekranowej chemii z nowymi wersjami Joela i Ellie. Po drugiej strony barykady jest natomiast nieznana mi do tej pory Nico Parker w roli córki głównego bohatera. Młoda aktorka wypadła fantastycznie - nadała Sarze charakteru, a jej relacje z ojcem była naturalna, urocza i finalnie niezwykle poruszająca.

The Last of Us: Gdy zgubisz się w ciemności 1x1 (2023) - Anna Torv, Pedro Pascal

Pomimo wielu obaw, co do serialowej wersji mojej ukochanej gry, mogę na ten moment napisać, że HBO Max oraz twórcy spełnili obietnicę i zaprezentowali nam na początku coś, co może być naprawdę dobrym substytutem produkcji od Naughty Dog. Nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć - The Last of Us po pierwszym odcinku zapowiada się, jak coś na co czekali wszyscy fani arcygenialnego pierwowzoru!