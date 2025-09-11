Kameralny dramat nie wychodzi poza geometrię kilkunastu ścian, a sam zawiera się w warstwie narracyjnych gambitów i słownych komend 6

Nastoletni Daniel zadźgał nożem swojego równolatka. Zanim w szkole opanowano sytuację, sprawca uciekł do ojca. Bartek to mistrz zarządzania kryzysowego. Tak o nim mówi Maja, jego młodsza narzeczona. Daniel jest synem Bartka z poprzedniego małżeństwa. Dziewczyna będzie świadkiem drastycznej sytuacji, gdy nieletni okaleczony sprawca zbrodni dotrze do ojca zaskoczonego całym zajściem. Termin „zarządzanie kryzysowe” to zgrabny skrót myślowy. Bartek jest specem od rozwiązywania problemów psychicznych tych grup społecznych, które są narażone na ponadprzeciętny emocjonalnie tryb życia. Klientami mężczyzny bywają politycy, aktorzy, celebryci… Tym razem po bezpłatną „pomoc” zgłosił się syn Bartka. „Chlałem, nie zauważyłem nawet, jak się topi” - wyznał Mai blisko czterdziestoletni tata. Kilka lat wcześniej los oraz woda cudem oszczędziły Daniela. Odtąd Bartek przyrzekł sobie opiekować się synem skrupulatniej i gorliwiej. Chyba nie do końca udało się. Teraz grozi nożownikowi bezapelacyjne ćwierć wieku odsiadki. Dla ojca nadeszła godzina ostatecznej próby. Bogato wyposażony barek z alkoholami nie może być nawet otwarty.

„To za duża sprawa” – usłyszy w słuchawce Bartek. Eks żona mężczyzny jest posłanką. Kobieta z trudem przyjęła „alarmowe” połączenie od męża, bo właśnie trwa sesja kluczowych głosowań. Bartek zna realia i wie, jak uchronić syna przed skuteczną akcją policji. Przede wszystkim należy zdobyć samochód nieobciążony skazą dozoru kamer. Bartek dorobił się przez wszystkie lata bycia na świeczniku sporych pieniędzy, doświadczenia, koneksji. Może teraz zapewnić synowi bezpieczny schron gdzieś z dala od Polski. Telefony urywają się. Dzwoni była żona, policja, ojciec ofiary, dawny chłopak Mai. Bartek gra „na kilku fortepianach", chcąc zmylić pogonie. Jako PR-owy „szaman” będzie próbował „skołować” spodziewane pogonie. Zawikłana sytuacja tymczasem komplikuje się jeszcze bardziej. Maja wyznaje, że jest w ciąży z Bartkiem. Mężczyzna usiłował okiełznać jeden problem, teraz dochodzi kolejny. „Wszystko mam pod kontrolą” – zapewnia ojciec, rozwodnik oraz przyszły tata. Sprawy jednak ewidentnie wymykają się z rąk mistrza zarządzania kryzysowego.

Film Artura Wyrzykowskiego startuje z pozycji zgoła edukacyjnej lekcji wychowania do życia, gotowej na projekcję wśród licealistów znajdujących się na progu mentalnego rozdygotania. To się nie dzieje miałoby jednak prawdopodobnie ambicję, by wykonać krok w kierunku kina artystycznego i takie też gesty zostały tu podjęte. „Dopiero teraz o pytasz?” – zdumiewa się Daniel. Chłopak przybiegł do ojca w pokrwawionym swetrze, ale też ze śladami krwi na udach. Czy tak wygląda napastnik siekący nożem? Agresja Daniela miała zapewne jakieś racjonalne przyczyny. Mistrz zarządzania kryzysowego skupił się jednak wyłącznie na konsekwencjach tragedii, praźródło go nie bardzo obeszło. Pytanie o powody zajścia jakoś do tej pory nie padło wcale.

Reżyser tego projektu skupił się na „logistyce” przedsięwzięć zdesperowanego ojca, który kalkuluje, jak trafnie wyprowadzić w pole służby tropiące jego syna. Kameralny dramat nie wychodzi poza geometrię kilkunastu ścian, a sam zawiera się w warstwie narracyjnych gambitów i słownych komend. Czy tyle wystarczy, by dramatyczną akcję wynieść ponad poziom precyzyjnie układanych puzzli symbolizujących motywy bohaterów tego thrillera?