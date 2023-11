Ekipa pod wodzą Julio Soto Gurpide zadbała, by kolorową mozaikę oryginałów zwierzęcych wyposażyć w bogaty zestaw narracyjnych kombinacji na filmowym planie 7

„Dlaczego nieszczęścia chodzą parami?”- – pyta policjant swojego druha z patrolu. Temu drugiemu właśnie pająk obryzgał czapkę z daszkiem. Kolega nie zna odpowiedzi na pytanie. „W kupie raźniej” – wyjaśnia pytający. Policjanci badali pewna sprawę kryminalną, ale ostatecznie wyręczył ich Inspektor Pająk. Cieszy się on renomą śledczego, dla którego nie ma zagadek nierozwiązywalnych. Jego dewizą zawodową jest motto: działam sam. Inspektor nabrał przy okazji manier iście narcystycznych. Lubi być fotografowany, ceni sobie wywiady, jakie przeprowadzają z nim dziennikarze, wielbi paparazzich uganiających się za jego osobą. „To zdjęcie jest trochę niedoświetlone” – sarka Inspektor, widząc swoją podobiznę w gazetowej popołudniówce. Od sukcesów Pająkowi przewróciło się w głowie. Kolejne propozycje zleceń Pająk konsekwentnie odrzuca. Woli przeglądać się w lustrze sławy i powodzenia. Wyzywająco czerwona muszka, którą założył do misternie skrojonego fraku, świadczy o tym, że Inspektor już nie ma zamiaru męczyć się skromną pracą śledczego, woli zaś odcinać kupony świetności.

„Ja też chcę detektywić” – oznajmia spotkana na lotnisku Janey. Inspektor Pająk miał niniejszym wsiąść do samolotu, ale nie zdążył. Janey tak pochłonęła czas renomowanego detektywa, że ten niefortunnie przeoczył odlot. Dalszy bieg wypadków sprawia, iż Pająk coraz bardziej przekonuje się o nieodzowności partnerskiej relacji z Janey. Początkowo Inspektor uważał jej towarzystwo za zbędny, niepotrzebny balast. Wkrótce Pająk zrozumie, jaki skarb znalazł w osobie nowej asystentki. Para niebawem zostanie zaskoczona intrygą, z którą przyjdzie im się zmierzyć w najbardziej zaskakujących okolicznościach. „Sam nic nie zdziałam” – przyzna pokornie Inspektor Pająk, gdy Janey go wyręczy w czynnościach służbowych. Ogrom zadań, jakie przed nim staną sprawi, że docenić będzie musiał pomocną rolę asystentki. A ta przecież lubi „detektywić”. I robi to na tyle skutecznie, iż rozwiązanie kryminalnej zagadki pójdzie w dobrym kierunku.

Inspektor Pająk jest wartką animacją, która mając odbiorców w małoletniej publice, nie powinna znużyć jej zbytnio swoją wielowymiarową głębią postaci, okazów, charakterów. Film w reżyserii Julio Soto Gurpide to laurka wystawiona tym, którzy przedkładają wartość gry zespołowej ponad samolubne interesy. Inspektor Pająk to także wielobarwna paleta, na której zgrabnie przemkną nieoczywiści bohaterowie wymykający się przeciętnej wyobraźni. Ekipa pod wodzą Julio Soto Gurpide zadbała, by kolorową mozaikę oryginałów zwierzęcych wyposażyć w bogaty zestaw narracyjnych kombinacji na filmowym planie.

„Byłam trochę zalatana” – usprawiedliwia się Janey, frunąc na grzbiecie rączego pelikana. Inspektor Pająk ugrzązł podczas wielowątkowego śledztwa. Detektyw powoli dochodzi do wniosku, że sam sobie nie poradzi z licznymi wątpliwościami, jakich przybywa w trakcie feralnego lotu. Czarna Wdowa, której ślad zębów odciśnięty został na ramionach kilku z ofiar, wydaje się ewidentnie najbardziej podejrzaną. Do grona kolejnych dochodzą inni pasażerowie i pasażerki. Inspektor Pająk przestaje powoli ogarniać zakres śledztwa. Janey spada mu zatem „jak z nieba”. W przenośni i dosłownie. Potwierdzi się wtedy niedoceniona maksyma: w kupie raźniej. Nawet, gdy jak na złość nieszczęścia chodzą parami.