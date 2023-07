„Pierwszy dzień mojego życia” to genialny w swojej prostocie pomysł dramaturgicznego samograja 7

„Dla mnie szklanka zawsze była do połowy pełna” – oświadcza policjantka Arianna. A jednak znalazła się w gronie podobnych jej desperatów, których zebrał pod swoje skrzydła leciwy Mężczyzna. Wśród pozostałych są inni samobójcy. Gimnastyczka Emilia targnęła się na swój los, skacząc z hotelowego balkonu. Trener personalny Napoleone runął w nurt rzeki. Nieletni bloger, otyły Daniele, celowo przejadł się pączkami. Sama Arianna strzelała do siebie. Historie tej menażerii wymagają rozwinięcia. Ariana została zdradzona przez męża, Emilia zawsze była druga podczas olimpijskich turniejów. Na dodatek doznała kontuzji wykluczającej kontynuacje kariery. Emilia porusza się na wózku inwalidzkim, awanse zaś przystojnego adoratora odrzuca, twierdząc, że znowu ktoś ją wyprzedzi. Daniele wykazał talent blogera. Jego rodzice wyczuli zysk w tej działalności. Syn lubił się objadać. Z tej przypadłości uczynił metodę, jaka stała się widowiskowa dla internautów i przynosząca dochody, głównie rodzicom. Daniele zostaje niejako zmuszony do spektakularnego obżarstwa na wizji. Napoleone, trener personalny potrafi doradzać innym. Żona bezceremonialnie obnaża jego wiarołomstwo podczas któregoś z publicznych mitingów. Potem zaś zostawia męża na rzecz kochanka.

Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

Całą czwórkę straceńców obejmuje swoim patronatem Mężczyzna, który pozornie nie ma w tym przedsięwzięciu żadnego interesu. Samobójcy, którzy targnęli się na własne życie, mogą teraz obserwować konsekwencje feralnego kroku. Czynią to z pozycji naocznych świadków, sami będąc niewidocznymi dla innych. W normalnych warunkach już by tej szansy nie posiedli. Mężczyzna im ją altruistycznie zaofiarował. Arianna, Napoleone, Daniele oraz Emilia stanęli na krawędzi egzystencjalnej, Teraz mogą zweryfikować swoje pochopne decyzje. Mężczyzna wiezie „odzyskanych dla świata” do kina, gdzie serwuje im projekcję filmów o ich niedoczekanej przyszłości. Oni jej nie znają. Mają teraz szansę zobaczyć, co ich ominie w życiu. Następnie wszyscy jadą na cmentarz. Tam staną przed urnami tych, którzy zatracili się w swoim ostatecznym postanowieniu. Ci nie dostaną już szansy rewizji swoich karkołomnych planów.

Pierwszy dzień mojego życia to genialny w swojej prostocie pomysł dramaturgicznego samograja. Paolo Genovese – zarówno reżyser, jak i współscenarzysta tej „dojnej krowy” – śmiało brnie w dywagacjach o sensie niespełnienia po przedwcześnie zakończonym życiu. Takie perpetuum mobile daje nieskończone pole manewru. Genovese skorzystał z tej szansy niezbyt łapczywie, wręcz połowicznie, wykorzystując tylko część możliwości w tym zakresie. Niemniej należą mu się gromkie brawa za błysk, który być może kiedyś kto inny podejmie i rozwinie z kompletnym powodzeniem.

Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

„Kto dał ci prawo wtargnięcia w nasze życie w takim momencie?” – dopytuje szczodrobliwego Mężczyznę Napoleone. On wszelako wie, jak manipulować zdanymi na jego łaskę ludźmi, pozornie dbając o ich szczęście. Sam brylował w wielkich salach skupiających dziesiątki poplątańców zdanych na objawioną radę. Tym razem będzie przedmiotem nieznanego sobie eksperymentu. Napoleone nie ma wpływu na to, jak się potoczą jego własne losy. „Po co bezdomny robi pompki?” – pyta Emilię przypadkowo spotkany mężczyzna, Dziewczyna jest urzeczona nieoczekiwanym interlokutorem. Zapewne w życiu ziemskim uległaby jego urokowi. Pytanie wydaje się niedorzeczne. A jednak jego sens coś mówi o świecie. Adwersarz Emilii był świadkiem sceny, gdy bezdomny intensywnie publicznie ćwiczył. Skoro nawet abnegat, społeczny wyrzutek dba o swoją sylwetkę, by się podobać innym, czemu nie mieliby tego robić ci, którzy swoim wielbicielom imponowali dotąd bez reszty?