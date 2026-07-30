To kino dla widzów gotowych zaakceptować pewną dozę sentymentalizmu i metafizycznej umowności. Nie oferuje wielkiej filozoficznej głębi, ale kilka jego obrazów zostaje w pamięci na dłużej.

Nie każdy film o samobójstwie musi być ponurą rozprawką na temat życia i śmierci. Czasem ciekawsze okazuje się pytanie o to, co wydarzyłoby się chwilę później, nie po tej drugiej stronie, lecz tu, w świecie, który trwa dalej, ale już bez nas. "Pierwszy dzień mojego życia" w reżyserii Paolo Genovesego właśnie z tej szczeliny między rezygnacją a ostatnią możliwością zmiany buduje swój dramat. Pomysł jest prosty, nośny i podszyty ryzykiem taniego moralizatorstwa. I trzeba przyznać, że film długo broni się przed tą pułapką, ale nie zawsze robi to skutecznie.

Wczytywanie... Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

Czworo obcych sobie ludzi podejmuje decyzję o odebraniu sobie życia. W chwili, gdy wszystko wydaje się przesądzone, pojawia się tajemniczy mężczyzna. Oferuje im siedem dni, podczas których mogą zobaczyć, jak wyglądałby świat po ich śmierci, a potem jeszcze raz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę chcą z niego odejść. W grupie znajdują się policjantka niepotrafiąca pogodzić się ze stratą córki, była gimnastyczka przykuta do wózka, chłopiec upokarzany w internecie oraz mówca motywacyjny, który sam utracił motywację. Ich przewodnik nie daje pocieszenia ani gotowych recept. Pokazuje jedynie konsekwencje. Reszta należy do nich.

Największą siłą filmu Genovesego jest natychmiastowa bliskość, jaką buduje między widzem a bohaterami. Nie wynika ona jednak z rozbudowanej psychologii. Przeciwnie, większość postaci zostaje opisana dość grubą kreską, za pomocą jednej traumy lub jednego doświadczenia, które zdominowało całe ich życie. Policjantka istnieje głównie poprzez żałobę, gimnastyczka poprzez utratę sprawności, chłopiec poprzez relację z ojcem i publiczne poniżenie. To konstrukcje łatwe do odczytania, czasem wręcz nazbyt wygodne, ale aktorzy nadają im emocjonalny ciężar większy, niż przewiduje scenariusz.

Wczytywanie... Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

Najmniej przekonująco wypada Napoleone, zawodowy sprzedawca optymizmu, który nie potrafi wskazać jednej konkretnej przyczyny własnego załamania. Teoretycznie to właśnie on powinien być najbardziej intrygujący: człowiek, który zawodowo obiecuje innym sens życia, choć sam go nie czuje. Film nie wykorzystuje jednak tej sprzeczności do końca. Jego kryzys pozostaje rozmyty, a przez to chwilami wygląda jak scenariuszowy skrót mający uzupełnić zestaw o bohatera cierpiącego bez wyraźnego powodu. W opowieści, która próbuje dowodzić, że rozpacz nie zawsze daje się sprowadzić do prostego równania, jest to paradoksalnie postać potraktowana najbardziej powierzchownie.

Genovese znacznie lepiej radzi sobie wtedy, gdy przestaje objaśniać, a zaczyna pokazywać. Mocno wybrzmiewają sceny, w których bohaterowie obserwują reakcje bliskich na własną śmierć. Nie chodzi wyłącznie o ból pozostawionych osób, lecz również o niewygodną świadomość, że zniknięcie jednego człowieka nie zamyka historii, tylko przekazuje jej ciężar innym. Jeszcze lepsza jest sekwencja w kinie, gdzie czwórka ogląda ludzi, których dopiero mogłaby poznać - przyszłych przyjaciół, partnerów, osoby ważne, choć na razie całkowicie obce. Sama myśl, że nie znamy jeszcze imion wszystkich ludzi, których kiedyś pokochamy, wystarcza tu za cały wykład.

Wczytywanie... Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

Niestety Genovese nie ufa ciszy tak często, jak powinien. Scenariusz regularnie dopowiada to, co obraz wyraził już dostatecznie jasno. Bohaterowie mówią głośno o swoich lękach. Film bywa przez to bardziej terapeutycznym seansem z przygotowanym zestawem pytań niż pełnokrwistym dramatem. Jego przesłanie staje się chwilami zbyt elegancko ułożone, ponieważ cierpienie ma swoje źródło, źródło można nazwać, a nazwanie otwiera drogę do ocalenia. Życie rzadko działa tak schludnie i ten film wie o tym, lecz nie zawsze ma odwagę naprawdę wejść w ten chaos.

Pomaga Toni Servillo, który jako tajemniczy przewodnik wnosi do filmu spokój, lekkość i dyskretną ironię. Nie gra anioła, terapeuty ani urzędnika zaświatów, choć po trochu przypomina każdego z nich. Jego oszczędne gesty, półuśmiech i ton człowieka, który widział już zbyt wiele podobnych historii, nadają postaci odpowiednią niejednoznaczność. Najciekawsze jest to, że nie proponuje bohaterom nadziei wprost. Nie mówi, że wszystko będzie dobrze, bo byłoby to banalne i zwyczajnie nieuczciwe. Zmusza ich raczej, by sami znaleźli powód do pozostania, nawet jeżeli tym powodem miałoby być jedynie niepewne stwierdzenie, że może jednak warto.

Wczytywanie... Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

Film konsekwentnie utrzymuje melancholijny, niemal zawieszony poza czasem nastrój. Nocny Rzym nie jest tu pocztówką ani żywym organizmem, lecz chłodnym labiryntem pustych ulic, mieszkań i wnętrz, w których bohaterowie wyglądają jak własne wspomnienia. Ciemna estetyka pasuje do opowieści, choć po pewnym czasie zaczyna przytłaczać. Ciężar tonu nie zostaje wystarczająco często przełamany, a kolejne rozmowy i wizyty układają się w przewidywalny rytm. Wiemy, że każdy z bohaterów zostanie skonfrontowany z inną wersją przyszłości, a film metodycznie odhacza następne etapy. Emocje są prawdziwe, lecz konstrukcja nazbyt widoczna.

Mimo tych zastrzeżeń "Pierwszy dzień mojego życia" nie jest pustym pocieszycielem ani łzawą fantazją o tym, że jeden dobry gest rozwiązuje wszystko. Jego najuczciwsza myśl brzmi skromniej - życie nie musi nagle stać się piękne, aby można było dać mu jeszcze jeden dzień. Genovese nakręcił film przewidywalny, chwilami ciężki i zbyt dosłowny, ale też szczery w próbie rozmowy o rozpaczy bez epatowania nią. Najlepiej działa tam, gdzie pozwala bohaterom zobaczyć nie gotowe odpowiedzi, lecz możliwości, których wcześniej nie umieli dostrzec.

Wczytywanie... Pierwszy dzień mojego życia (2023) -

To kino dla widzów gotowych zaakceptować pewną dozę sentymentalizmu i metafizycznej umowności. Nie oferuje wielkiej filozoficznej głębi, ale kilka jego obrazów zostaje w pamięci dłużej niż rozpisane na głosy deklaracje. Zwłaszcza ten, w którym przyszłość ma twarze nieznajomych. Jutro nie obiecuje szczęścia, ale wciąż może przedstawić nam kogoś, kogo dziś jeszcze nie znamy.