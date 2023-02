Egzotyczny horror, który zaskoczył chyba nawet samych twórców. 4

"Misteri Rumah Tua" to indonezyjsko-malezyjska produkcja z gatunku kina grozy, która wbrew oczekiwaniom nie jest do końca tragiczna. Już na pierwszy rzut oka widać, że reżyser i scenarzysta byli fanami amerykańskiego kina co widać zwłaszcza w pierwszej połowie filmu. Śledzimy tu bowiem losy grupki nastolatków, którzy podczas wędrówki odnajdują jaskinię a w niej posąg kobiety, który zabierają ze sobą do opuszczonego domu. Oczywiście tego typu wstępy widzieliśmy setki razy i w zasadzie wiemy czego można się spodziewać dalej. Nic bardziej mylnego gdyż w połowie wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i z utartej fabuły wpadamy w inną, równie oklepaną ale znacznie gorzej zrealizowaną.

Początkowo film miał naprawdę dobry klimat i wszystko zmierzało do pozytywnego zaskoczenie. Niestety jak już wspomniałem od połowy akcja całkowicie się zmienia i na jaw wychodzą zarówno braki scenariuszowe jak i wizualne. Zdecydowanie lepiej było by pozostać przy prostym slasherze czy nawet demonie szlachtującym nastolatków niż pchać się w opowieść o żądnym zemsty duchu. Lata 80-te to naprawdę odległe czasy w efektach specjalnych, ale nawet wtedy można było stworzyć sceny warte zapamiętania. Tutaj niestety niczego takiego nie dostaniemy (może poza wyjątkiem odrodzenia ducha). Sceny ze zjawą to najczęściej nakładane na siebie ujęcia, pozostawiające nieco do życzenia ale spokojnie nie ma ich zbyt wiele więc nie ponarzekamy zbyt dużo. Na tym tle nieźle prezentuje się aktorstwo naszych bohaterów mających raczej niewielkie doświadczenie.

"Misteri Rumah Tua" to produkcja dla fanów gatunku o ile oczywiście uda wam się na nią trafić. Film mógł być lepszy ale przez niezrozumiałe decyzje wszystko zepsuto.