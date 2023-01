Po obejrzeniu musimy sami zasiąść przed laptopem i poszukać nieco więcej informacji. Zczynamy zadawać więcej pytań niż powinniśmy, a to chyba nie jest najlepsza oznaka po takim seansie. 5

Netflix przyzwyczaił swoich klientów do tworzenia filmów dokumentalnych, które dzięki swojej formie stawały się wręcz dokumentalnymi "blockbusterami". Tak było chociażby z Oszustem z Tindera, który stał się popkulturowym fenomenem i zakończył rok, jako jeden z największych hitów platformy streamingowej. Wydawać by się mogło, że amerykański gigant już na początku roku zaserwuje nam kolejną produkcję z tego gatunku, która może porwać miliony widzów. Niestety Autostopowicz z siekierą nie spełnia pokładanych nadziei i nie wieszczę mu nawet w połowie takiego rozgłosu, jak film Felicity Morris z 2022 roku.

Autostopowicz z siekierą to niezwykła historia bezdomnego włóczęgi Kai, który przez przypadek zyskał wielką popularność. Uratował kobietę przez atakiem mężczyzny uderzając go trzykrotnie siekierą, dzięki czemu obezwładnił napastnika. Wywiad, którego udzielił po tym wydarzeniu szybko stał się internetowym viralem, który zobaczyły miliony Amerykanów. Kai momentalnie stał się inspiracją do tworzenia memów i przerobionych filmików, a hollywoodzcy producenci - na czele z Jimmym Kimmelem - zaczęli się o niego bić. Przed tytułowym autostopowicz z siekierą otworzyła się furtka do wielkiej kariery. Nie wszystko potoczyło się tak, jak powinno!

Z filmami dokumentalnymi Netflixa mam taki problem, że one niezwykle pobieżnie poruszają temat, o którym opowiadają. Autostopowicz z siekierą nie różni się pod tym względem bardzo mocno od Oszusta z Tindera - oba przybierają niezwykle atrakcyjną formę, ale w pewnym momencie całość zatraca sens kina dokumentalnego, ponieważ zaczynają bazować na twistach i tanim szokowaniu widza. O ile film Felicity Morris potrafił do samego końca zainteresować widza historią - nawet, jeśli pokazaną bardzo jednostronnie - tak najnowsza propozycja Netflixa już nie jest taka mocna w tym aspekcie. Pomimo tego, że Autostopowicz z siekierą nie trwa nawet 90 minut to i tak wydaje się, że wszystko zostaje przeciągnięte do granic możliwości, a oczekiwanie na moment kulminacyjny nie jest wcale takie satysfakcjonujący.

Finalnie oglądając film w reżyserii Colette Camden dużo bardziej interesowała mnie pięciominutowa sława Kaia i tego w jaki sposób bezdomny włóczęga doszedł do statusu telewizyjnej gwiazdy. Większe napięcie budziło we mnie oglądanie producentów starających się o względy postaci, która na koniec okazuje się być mało interesująca i nijaka, aniżeli kryminalna intryga, którą sprzedaje nam dokument Netflixa. Zresztą samo śledztwo, które dla mnie było głównym wabikiem, aby zasiąść przed ekran telewizora, zostało zaprezentowane tak bardzo po macoszemu, jak to tylko możliwe. Tak, jakby twórcy chcieli odbębnić to co musieli, ponieważ wiedzieli, że to co najciekawsze zostało już nam pokazane. To właśnie te urywki programów - chociażby Jimmy'ego Kimmela, gdzie od Kaia można wręcz wyczuć jakąś dziwną złowrogą aurę - oraz wywiadów są najmocniejszym punktem historii.

Czy polecam film? Niekoniecznie. Autostopowicz z siekierą to jeden z tych dokumentów po obejrzeniu, których musimy sami zasiąść przed laptopem i poszukać nieco więcej informacji na ten temat. Po jego obejrzeniu zaczynamy zadawać więcej pytań niż powinniśmy, a to chyba nie jest najlepsza oznaka po takim seansie. Strasznie przeciętne i nijakie kino dokumentalne, które można odpalić tylko w momencie nie posiadania żadnej alternatywy. Lepiej obejrzeć całkiem niezły zwiastun, a później samemu poszukać jakiś nowinek na ten temat.