Może nie błyskotliwy ale całkiem przyzwoity horror z wilkołakami. 6

Netflix rozwija skrzydła i zaczyna się rozglądać już nie tylko po amerykańskim rynku filmowym, ale zahacza również o pomysły z innych krajów. Jest to całkiem niezła decyzja, gdyż daje nieco świeżości w ofercie i jak w wypadku „Wilka wikingów”, pozwala stworzyć pierwszy norweski horror o wilkołakach.

Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku, w okolicach którego tajemnicza bestia zabija nastolatkę na oczach dwójki jej kolegów. Miejscowa policja i ochotnicy urządzają polowanie na potwora, a w tym samym czasie zraniona przez niego Thale zaczyna przemieniać się w wilkołaka.

„Wilk wikingów” to produkcja, której akcja rozwija się powoli, by dać widzowi sporą dawkę akcji dopiero w końcówce. Stig Svendsen na krótką chwilę przenosi nas w czasy wikingów, dając szybkie wprowadzenie z czym mamy do czynienia, by za chwilę wrócić do współczesności i pierwszego ataku potwora. Od tej chwili reżyser bazuje już na klimacie i domysłach, krok po kroku budując napięcie. Widać, że jest to horror oszczędny w przekazie makabry i efektów. Przez większość filmu wilkołaka naoglądamy się niestety tylko przez chwilę, nie mówiąc już o tym jak szatkuje ludzi. Rekompensuje nam to nieco końcówka, gdzie bestia pojawia się w pełnej odsłonie, robiąc to, co potrafi najlepiej.

Wielkie brawa należą się tu specom od mechatroniki, CGI i charakteryzacji. Mam w pamięci kilkadziesiąt różnorakich filmów z likantropami, a pokazany tu wilkołak prezentuje się naprawdę świetnie, o ile nie jest to najlepiej zrobiony potwór jakiego widziałem.

Film nie jest na pewno żadną wybitną produkcją, ale to solidna porcja horroru. Do pełni szczęścia zabrakło tu nieco akcji, a pewne wątki można by pominąć skupiając się na czymś innym. O „Wilku wikingów” nie można powiedzieć, że jest to coś oryginalnego, gdyż wykorzystane tu pomysły zaczerpnięto z innych filmów, ale są one na tyle dobrze złożone z własną wizją reżysera, że całość wypada nieźle i jest warta polecenia.