Skok w przestworzach to kolejny taśmowy produkt platformy Netflix z hollywoodzkimi gwiazdami w obsadzie aktorskiej oraz reżyserem ze znanym nazwiskiem. Niestety jest to tania rozrywka bazująca na pomysłach doskonale wszystkim znanych - schematach i głupotkach wydeptanego przez innych twórców gatunku.

Ekipa złodziei pod dowództwem Cyrusa Whitakera dostaje zlecenie od rządu, którego stawką jest ich wolność, a także bezpieczeństwo całego świata. Mają za zadanie wykraść 500 milionów dolarów w złocie. Problem polega na tym, że owe złoto znajduje się w samolocie lecącym na wysokości 12 000 metrów nad ziemią.

F. Gary Gray to człowiek, który dał nam kilka naprawdę głośnych produkcji na czele z takimi filmami jak Straight Outta Compton, Szybcy i wściekli 8 czy Piątek. Każdy z tych filmów charakteryzował się tym, że udawało mu się zebrać plejadę hollywoodzkich gwiazd, które przyciągały widzów na sale kinowe. Tym razem nie musiał martwić się wynikiem finansowym nowego dzieła, ponieważ Skok w przestworzach został sfinansowany przez Netlfixa, który zapewnił mu oczywiście dostęp do znanych nazwisk w obsadzie - Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Jean Reno, Sam Worthington czy Billy Magnussen. Niestety owa ekipa nie ma za bardzo możliwości rozwinięcia swoich skrzydeł, ponieważ postacie, w które przychodzi im się wcielać są pozbawione charyzmy i interesującego backgroundu. Wszystko jest tutaj potraktowane po macoszemu i można odnieść wrażenie, że pisane na kolanie. Po prostu, aby zagospodarować jakoś czas zostały wprowadzone konflikty, które będą Wam doskonale znane z innych produkcji.

Kuleje także warstwa scenariusza - od większych lub mniejszych głupotek na ekranie zaczynają boleć zęby, a sama intryga nie jest absolutnie niczym, co mogłoby Was w jakikolwiek sposób zaskoczyć. Jak na heist movie kryminalna otoczka jest naprawdę słabo napisana, podobnie zresztą jak główny złol owego przedsięwzięcia i autor zamieszania grany przez Jeana Reno. Skok w przestworzach nie ma absolutnie żadnej wagi - jest to kolejny film, którego stawką jest cały świat, czyli coś co widza nie przejmie ani na trochę. Brak tu dramatu i konfliktu jednostki, ciężko komukolwiek kibicować i kogokolwiek polubić. Wszystko w tym filmie wydaje się być totalnie nijakie i nieangażujące.

To wszystko już widzieliśmy. Problem polega na tym, że wszystko to było zaprezentowane w dużo lepszych filmach. F. Gary Gray nie poleciał w przestworza. Ba, nawet nie wystartował. To pusta, pozbawiona emocji rozrywka, która dodatkowo będzie straszyła Was z ekranu fatalnymi efektami specjalnymi.