Emocjonalny i zaskakująco aktualny powrót serii. Nie dorównuje trzeciej części, ale przywraca marce serce i wiarygodność.

Po niejednoznacznie przyjętej czwartej części (ja sam uważam ten film za najgorszą odsłonę kultowej serii) "Toy Story 5" okazuje się kontynuacją znacznie bardziej uzasadnioną artystycznie, niż można było przypuszczać. Pixar nie tylko ponownie odnajduje emocjonalny rdzeń swojej najbardziej rozpoznawalnej franczyzy, ale również podejmuje próbę zmierzenia się z problemami współczesnego dzieciństwa bez popadania w tanie moralizatorstwo.

Wczytywanie... Toy Story 5 (2026) -

Akcja filmu koncentruje się na Bonnie, która coraz częściej kieruje swoją uwagę ku technologii i cyfrowej rozrywce, a wszystko po to, aby znaleźć "prawdziwe" przyjaciółki, z którymi mogłaby się bawić. A przynajmniej tak jej się wydaje. Dla zabawek oznacza to oczywiście nowy kryzys egzystencjalny. Jessie, która tym razem zostaje wystawiona na pierwszy plan, zaczyna obawiać się utraty swojej roli w życiu dziewczynki. Jednocześnie bohaterowie muszą zmierzyć się z nowymi zagrożeniami wynikającymi z rosnącej obecności urządzeń elektronicznych oraz zmianą sposobu, w jaki współczesne dzieci budują relacje i spędzają wolny czas. Konflikt nie dotyczy jednak samej technologii, lecz miejsca tradycyjnej zabawy w świecie, który coraz częściej oferuje łatwiejsze i bardziej natychmiastowe formy stymulacji.

Największą zaletą filmu jest fakt, że twórcy unikają prostego podziału na "dobre zabawki" i "złą technologię". Scenariusz przyjmuje znacznie bardziej wyważoną perspektywę. Tablety, komunikatory czy gry nie są przedstawiane jako źródło wszelkiego zła, lecz jako narzędzia, których wpływ zależy od sposobu użytkowania. To podejście okazuje się zaskakująco dojrzałe jak na familijną animację i pozwala uniknąć pułapki, w którą wpada wiele współczesnych produkcji próbujących komentować cyfrową rzeczywistość.

Wczytywanie... Toy Story 5 (2026) -

Twórcy piątej części stawiają przede wszystkim na emocje oraz relacje między bohaterami. Warto jednak pamiętać, że akcja "Toy Story 5" rozwija się nierówno - pierwsza połowa sprawia momentami wrażenie przeładowanej pomysłami. Kilka równoległych wątków przez dłuższy czas funkcjonuje obok siebie bez wyraźnego punktu wspólnego, co osłabia tempo narracji. Dotyczy to zwłaszcza motywu armii Buzzów, który początkowo wydaje się bardziej pretekstem do widowiskowych scen akcji niż integralną częścią historii. Sytuacja wyraźnie poprawia się jednak w drugiej połowie. Gdy poszczególne wątki zaczynają się ze sobą łączyć, narracja nabiera płynności, a emocjonalne stawki stają się bardziej czytelne. Pixar po raz kolejny pokazuje, że najlepiej działa wtedy, gdy zamiast efektownych atrakcji koncentruje się na uczuciach bohaterów. Szczególnie dobrze wypada tutaj Jessie, która otrzymuje najbardziej rozbudowany i konsekwentnie poprowadzony łuk fabularny od czasu swojego debiutu w "Toy Story 2".

Pod względem wizualnym studio nadal pozostaje w ścisłej czołówce branży animacyjnej. Największe wrażenie robi praca światłem oraz dbałość o detale materiałów i powierzchni. W niektórych sekwencjach można wręcz odnieść wrażenie obcowania z filmem aktorskim. Twórcy eksperymentują również ze stylistyką wybranych scen zabawy, nadając im bardziej umowny i wyobrażeniowy charakter. To drobny zabieg, ale skutecznie odświeża formułę serii, przez co złapałem się na tym, że zacząłem rozmyślać, jakby wyglądał film chociażby krótkometrażowy właśnie w tym sposobie animowania. Jeśli chodzi o muzykę to spełnia swoją funkcję poprawnie, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że filmowi brakuje kilku charakterystycznych momentów muzycznych, które tak mocno zapadały w pamięć w poprzednich odsłonach. Nawet dzisiaj jadąc tramwajem z kina nuciłem sobie hity z "jedynki" i "dwójki". Oczywiście nostalgia pozostaje obecna, jednak nie jest już budowana wyłącznie przez powracające motywy czy znajome twarze. Tym razem wynika przede wszystkim z refleksji nad przemijaniem i zmieniającym się znaczeniem dzieciństwa.

Wczytywanie... Toy Story 5 (2026) -

Chciałbym również pochwalić twórców za odwagę, ponieważ postać Chudego i jego rola jest zaskakująco ograniczona. Podobnie część klasycznej obsady pozostaje na drugim planie i nie otrzymuje znaczących momentów rozwoju. Dialogi zachowują charakterystyczną dla serii lekkość, choć nie zawsze zachwycają tak jak w najlepszych odsłonach cyklu. Film nadrabia to jednak dobrze uchwyconymi emocjami bohaterów. Relacja Bonnie z otaczającym ją światem oraz lęki zabawek związane z utratą znaczenia wybrzmiewają wiarygodnie i pozwalają historii wykraczać poza prostą opowieść przygodową.

Najważniejsze jest jednak to, że "Toy Story 5" odzyskuje coś, czego brakowało mi w poprzedniej części, czyli poczucie wspólnoty i sens dalszego istnienia tej franczyzy. Film nie osiąga emocjonalnych szczytów "Toy Story 3", które pozostaje najbardziej poruszającą odsłoną serii, ale przypomina, dlaczego widzowie przez trzy dekady tak mocno związali się z tymi bohaterami. Zamiast odcinać kupony od nostalgii, próbuje powiedzieć coś o współczesnym świecie i robi to z większą subtelnością, niż można było oczekiwać.

Wczytywanie... Toy Story 5 (2026) -

"Toy Story 5" nie jest arcydziełem na miarę najlepszych dokonań Pixara, ale stanowi wyraźny krok naprzód względem przeciętnej czwartej części. Pomimo problemów z konstrukcją pierwszej połowy, film oferuje dojrzałe spojrzenie na technologię, kilka autentycznie wzruszających momentów oraz historię, która ponownie nadaje sens dalszym losom kultowych postaci.