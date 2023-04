Edward Bazalgette udowodnił malowniczym i rzetelnym freskiem bitewnym średniowiecza bezsens zjednoczenia na trupach tych, co do niego za wszelką cenę parli 7

„Chrześcijanie nie wybierają wojny” – zapewnia jeden z uczestników konfliktu, który zbliża się wielkimi krokami. Zanim Anglia stała się dzisiejszym mocarstwem była podbijana między innymi przez Wikingów, Duńczyków i Normanów. Prawdopodobnie w roku 937 doszło do przełomowej bitwy pod Brunanburh opisanej w znanym poemacie historycznym. „Kronika Anglosaska”, gdzie owo świadectwo zostało zamieszczone, nie zdradza jej autorstwa. Śmierć króla Edwarda sprawiła, iż stanęli przeciw sobie jego potencjalni sukcesorzy: Aelfweard oraz Aethelstan. Wybór pomiędzy zwolennikami jednego i drugiego z nich był kwestią wartości doczesnych oraz historycznych.

„Dla kogo walczysz teraz?” – zaskakuje pytaniem któregoś z wojowników doświadczony werbownik. „Dla Aelf… jakoś tak…” – niezbornie odpowiada zaczepiony kandydat. Wielu trafi się tu takich, dla których wojna nie będzie jednym z życiowych wyborów, a sensem istnienia. Liczni ochotnicy upatrują w nim nie zaszczyty, splendor ani tym bardziej kalkulację. Oni marzą o zabijaniu. Szyld, pod jakim zechcą zginąć, ma dla nich drugorzędne znaczenie. „Gdy siedmiu królów straci głowy, siedmiu kolejnych wdzieje korony” – wieszczy królowa Eadgiru. Takie proroctwa ekscytują i wzmogą zbiorową wyobraźnię. Wiadomo, zjednoczenie nie może dokonać się bez ofiar. Dzielny rycerz Uhtred z Bebbanburga na czele swojego oddziału najpierw testuje zamiary wrogich stronnictw, potem między nimi negocjuje, wreszcie angażuje się w walkę po tej stronie, którą uzna za najbardziej wiarygodną i bliską jego wizji.

Siedmiu królów musi umrzeć to swoista kwintesencja serialu Upadek królestwa. Edward Bazalgette, który incydentalnie uczestniczył w realizacji uprzedniej produkcji, tu jest reżyserem całości. Film jego autorstwa koncentruje się w obecnej wersji na dwóch wątkach. Mniej ciekawy sprowadza się do dyplomatycznych zabiegów i mozolnych rokowań prowadzonych w celu przeciągnięcia na swoją stronę przyszłych sprzymierzeńców. Drugi to imponująco sfilmowana potyczka pod wzmiankowanym Brunanburh. Pełne krwawej synergii zderzenie wrażych sił, na ofiarach których wzrośnie kiedyś Anglia, kusi swoim polotem, dojmująco ukazanym okrucieństwem, szeroką perspektywą. „Im więcej ziem, tym większa wiara” – przekonuje jeden z inspiratorów bitwy, która potem może okazać się mitem założycielskim kraju. Wątpliwe, by autor tych słów dożył momentu ich realizacji. Edward Bazalgette udowodnił malowniczym i rzetelnym freskiem bitewnym średniowiecza bezsens zjednoczenia na trupach tych, co do niego za wszelką cenę parli.

„Uderzymy na nich z lewej strony” – dysponuje strateg planujący walną bitwę. „Dlaczego?” poddaje w wątpliwość któryś z jego podkomendnych. „Bo większość ludzi trzyma miecz w prawej ręce” – oznajmia strateg. Siedmiu królów musi umrzeć zapewne zostanie zaczepiony przez konserwatywnych przeciwników poprawności politycznej za homoseksualny epizod wyrażony postawą króla Aethelstana. Zgadza się on na przyjęcie korony w zamian za zaniechanie ojcostwa. Edward Bazalgette nie eksponuje przesadnie tego wątku, uwypuklając inny, bodaj istotniejszy. Choćby nie wiadomo, jak filmową była wizja krwawego konfliktu, on sam zawsze pozostawi bezkresne, bezsensowne, śmiertelne żniwo. Niezależnie, czy miecz trzyma się w prawej, czy lewej ręce.