Świetna stylizacja i magnetyczny Dastmalchian wynoszą film ponad scenariuszowe niedociągnięcia! Finał nie jest idealny, ale całość broni się jako oryginalna, wciągająca zabawa formą. 7

Film, na który czaiłem się od bardzo dawna, jednak dopiero teraz, przy okazji premiery na platformie Netflix, zdecydowałem się go nadrobić. I nie żałuję! Późna noc z diabłem to przykład kina gatunkowego, które sprzedaje się pomysłem i przez długi czas robi to skutecznie. Bracia Cairnes biorą na warsztat formułę found footage, osadzają ją w realiach telewizyjnego talk-show z lat 70. i dorzucają koncepcję transmisji na żywo, która wymyka się spod kontroli. To wystarczyło, aby przyciągnąć moją uwagę.

Wczytywanie... Późna noc z diabłem (2023) - Ingrid Torelli, Rhys Auteri, David Dastmalchian, Laura Gordon (II), Ian Bliss (I)

Fabuła koncentruje się na Jacku Delroyu, prowadzącym program "Nocne Marki", który od lat przegrywa w rankingach oglądalności. Po osobistej tragedii i spadku popularności decyduje się na desperacki krok - halloweenowy odcinek specjalny z udziałem medium, sceptyka i nawiedzonej przez demona dziewczynki będącej ofiarą satanistycznego kultu. Transmisja, która miała być trampoliną do sukcesu, szybko zamienia się w spektakl wymykający się nie tylko spod kontroli, ale także racjonalnemu porządkowi.

Reżysersko film stoi przede wszystkim na niesamowicie wykreowanej atmosferze. Twórcy bardzo świadomie budują iluzję autentycznego programu telewizyjnego - od scenografii, przez kostiumy, po sposób prowadzenia kamery i rytm rozmów. Ten retro realizm działa znakomicie i jest jednym z największych atutów produkcji. Szczerze mówiąc pierwsza połowa zachwyciła mnie chyba bardziej niż horrorowy element tego widowiska. Z zachwytem podziwałem i oglądałem, jak sprawnie zrekonstruowany jest ten talk-show. Problem zaczął się tak naprawdę wtedy, gdy film musiał przejść od stylizacji do właściwego napięcia grozy.

Wczytywanie... Późna noc z diabłem (2023) - Rhys Auteri, David Dastmalchian, Ian Bliss (I), Laura Gordon (II)

Scenariusz ma kilka mocnych punktów, ale też wyraźne braki. Dialogi dobrze funkcjonują w tej konwencji, momentami celnie oddają telewizyjną sztuczność i autopromocyjny ton prowadzącego, jednak konstrukcja postaci pozostaje powierzchowna. Jack Delroy jest tu osią narracyjną - ambitny, zdesperowany, gotów przekroczyć granice - lecz jego motywacje zostają raczej zarysowane niż pogłębione. Wątek ceny sławy i sprzedania duszy przemysłowi rozrywkowemu wybrzmiewa czytelnie, ale brakuje mu dramaturgicznej ostrości.

Największym atutem filmu jest bez wątpienia David Dastmalchian. Aktor unosi całość na swoich barkach, balansując między charyzmą telewizyjnego showmana a narastającym niepokojem. Jego gra nadaje wiarygodność nawet tym scenom, które scenariuszowo zaczynają się chwiać. Reszta obsady spełnia swoje zadania poprawnie, choć większość postaci funkcjonuje bardziej jako typy niż pełnokrwiste charaktery. W tym przypadku królem ekranu, podobnie jak królem filmowego talk-show, jest David Dastmalchian!

Wczytywanie... Późna noc z diabłem (2023) - Ingrid Torelli, Laura Gordon (II), David Dastmalchian

Najbardziej problematyczna okazuje się druga połowa. Późna noc z diabłem długo zwleka z wejściem w pełnoprawny horror, a gdy wreszcie to robi, efekt nie jest adekwatny do budowanego napięcia. Zamiast eskalacji grozy dostajemy momentami ton bliższy campowej satyrze niż konsekwentnemu terrorowi. Finał, który powinien być kulminacją, sprawia wrażenie skróconego i stylistycznie rozchwianego, jakby twórcy nie do końca zdecydowali, czy chcą widza przestraszyć, czy jednak zaserwować mu komentarz na temat medialnego wyścigu o publiczność.

Nie pomaga też sama konwencja found footage, która co prawda początkowo przekonuje, ale z czasem nie sposób nie zadawać sobie samemu pytań o logikę prezentowanego materiału. Zabiegi formalne, takie jak zakulisowe ujęcia podczas przerw reklamowych, bardziej wybijają z rytmu niż go wzmacniają.

Wczytywanie... Późna noc z diabłem (2023) - Rhys Auteri

Ostatecznie Późna noc z diabłem to film, który działa najlepiej jako stylizowana zabawa formą i komentarz do przemysłu rozrywkowego. Jako horror bywa nierówny, ale jako filmowe doświadczenie pozostaje interesujący, momentami bardzo wciągający, ale nie w pełni spełniony. Mimo wszystko polecam nadrobić tę horrorową premierę Netflixa!