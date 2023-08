Film Markowicza ma niewiele wspólnego z wojną. To raczej balet wystawiony na deskach przyjezdnego cyrku, w jakim rozdano broń nieprzywykłym do walki ambitnym woltyżerom 4

„Wiesz, dlaczego znalazłem się w polityce?” - pyta minister Jan. „Kieł” - komandos wyznaczony do przeprowadzenia akcji w stylu „Psów wojny” - uważnie słucha. Jan sam sobie odpowiada - „Bo znam się na ludziach.”. „Kieł” niejedno widział, nie jest zaskoczony absurdalnym pytaniem, ani tym bardziej odpowiedzią na nie. Jan to decydent, który wysyła na misje specjalne rozmaitych ludzi, musi więc się na nich znać. Tym razem celem będzie spacyfikowanie aktywności kacyka zainstalowanego gdzieś w Trzecim Świecie. Lokalny boss przejął broń, która ma obosieczną wartość. Pierwotnie wynalazek miał leczyć choroby nowotworowe. Po modyfikacji wiązki promieniowe wehikułu profesora zamieniają ludzi w nieczułe na ból bestie, obojętne wobec konsekwencji zadań, jakie im zlecono. Taki produkt jest miły każdemu z dyktatorów. Oni swoją władzę opierają na straceńcach pozbawionych cech ludzkich. Generał Yousif zorganizował więc profesorowi komfortowe warunki badań, zaś ich wynikami satrapa niebawem podzieli się z ludzkością. Nad nią chciałaby przejąć osobistą kontrolę.

„Widzę, ze spóźniłem się na przyjęcie.” - melduje z powietrza Krzysztof (Sebastian Stankiewicz, który już chyba konsekwentnie zrezygnował z ról kabaretowych, a stał się aktorem charakterystycznym). Lotnik zjawia się zawsze w newralgicznym momencie przesilenia, ratując z opresji wojowników filmu „Operacja Soulcatcher”. Niestety, kabaretowe inklinacje Stankiewicza pozostają niezmienne. Tym razem uprowadza z pola walki głównego bohatera zagubionego gdzieś w dżungli. Krzysztof zniża lot swojego samolotu do poziomu bezpiecznego tak, by obładowany sprzętem wojskowym „Kieł” mógł rączo wskoczyć na pokład. Na nim znajduje się już młoda para, która uprzednio wykupiła bilety na lot widokowy w ramach miodowego miesiąca. Małżonkowie z krótkim stażem wcale nie są zaskoczeni faktem, iż rejs drastycznie pogubił swój kurs, ani tym, że do swojego towarzystwa muszą w trybie nagłym dokooptować zalanego krwią najemnika. Przyjęcie weselne może poczekać.

„Operacja Soulcatcher” choć to spętany tygiel talentów aktorskich (z których najlepiej wypada Jacek Koman jako cyniczny minister) i operatorskich dowodzi, iż one same nie udźwigną misji polegającej na forsowaniu krwawej, bezprzedmiotowej „rąbanki”. Najemnicy i ich ofiary strzelają do siebie w bezmyślnym zapamiętaniu. Gdyby widzom umknął zgon kogoś z uczestników poligonu, na którym odbywa się odstrzał, wkrótce otrzymają rekompensatę pod postacią widowiskowej powtórki. Za nią nastąpią kolejne, niemniej pomysłowo skonfigurowane. Wszystkie one zostaną nieśmiało przeplecione patetycznymi dialogami, z których każdy może iść w zawody bardziej pretensjonalny szyk. „Jesteś zdany tylko na siebie” - uprzedza „Kiełba” przed desantem jego oficer prowadzący. „Tak jak lubię.” - odpowiada skromnie najemnik. Daniel Markowicz, reżyser tej grupy rekonstrukcyjnej, nie napracował się przesadnie, albowiem w wymyślonym przez siebie synopsisie podstawową rolę zajmują detonacje, huk wystrzałów i ewentualnie bluzgi. „Jesteś żołnierzem?” - pyta snajperkę „Burzę” jakiś z niezorientowanych zleceniodawców. „Nie, kurwa, baletnicą!” - odpowie rezolutnie dziewczyna. Fakt, film Markowicza ma niewiele wspólnego z wojną. To raczej balet wystawiony na deskach przyjezdnego cyrku, w jakim rozdano broń nieprzywykłym do walki ambitnym woltyżerom.

„Mamy plan B?” - upewnia się jeden z uczestników misji, gdy pierwotne jej powodzenie nagle się załamie. Daniel Markowicz natarczywie trwa przy wariancie podstawowym swojego niezbyt oryginalnego projektu. Strzelać, strzelać, strzelać… Taki scenariusz w trendzie światowym dawał dotąd wymierne korzyści. Widzowie byli zadowoleni, sponsorzy również. Bilans zysków wynikłych z podobnych produkcji zazwyczaj się finansowo domykał. Na plan B Markowicz nie miał raczej pomysłu. Gdy państwo polskie przeznacza na budżet zbrojeniowy prawie 4 % PKB, Daniel Markowicz tylko w samym swoim pojedynczym filmie przekroczył tę granicę z iście napoleońskim rozmachem. Okupił to, niestety, „zgonem” połowy z powierzonych sobie na planie statystów.