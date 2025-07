"Sojusznicy" przypominają, że nazwiska na plakacie i efektowne zwiastuny to za mało, aby powstał film, który zostaje w pamięci na dłużej niż do momentu pojawienia się napisów końcowych. 5

Idris Elba jako brytyjski premier, John Cena jako prezydent USA i dawny gwiazdor kina akcji, a za kamerą człowiek, który dał światu film Nikt, czyli Ilya Naishuller. Do tego intryga z zestrzelonym Air Force One, pościgiem przez Europę i globalnym kryzysem na horyzoncie. Wszystko brzmiało jak gotowy przepis na dynamiczne kino akcji z humorem i rozmachem. Niestety, rzeczywistość boleśnie zweryfikowała te oczekiwania.

Wczytywanie... Sojusznicy (2025) - John Cena (I), Idris Elba

Sojusznicy są typowym produktem ery streamingu. Filmem, który wygląda jakby powstał na biurku producentów, a nie przy stole scenarzystów z wizją. Potencjał duetu Elba-Cena zostaje zmarnowany już na starcie. Scenariusz stawia na przewidywalny schemat: dwóch przywódców państw, którzy nie pałają do siebie sympatią, musi połączyć siły, gdy świat staje na krawędzi katastrofy. Tyle że zamiast iskrzącej chemii i zabawnych utarczek słownych dostajemy szereg wymuszonych dialogów i żartów, które działają bardzo rzadko.

Największym rozczarowaniem jest jednak to, że główni bohaterowie stają się statystami we własnym filmie. Choć Elba gra weterana, a Cena wciela się w byłego aktora kina akcji, przez większość seansu obserwują oni, jak to inni załatwiają sprawy za nich. To nie oni są motorami wydarzeń, to postacie drugoplanowe, jak agent CIA (Jack Quaid) czy Bisset (Priyanka Chopra Jonas), przejmują inicjatywę, podczas gdy nasi liderzy często po prostu są, gdzieś obok.

Wczytywanie... Sojusznicy (2025) - John Cena (I), Idris Elba

Naishuller potrafi inscenizować akcję i to czuć w kilku sekwencjach. Jako przykłady można podać tutaj zestrzelenie Air Force One czy finałowy pościg ulicami Triestu, które mają odpowiednią dawkę energii i efektowności. Szkoda, że takich momentów jest zbyt mało, a całość tonie w morzu sztampy i kiepskiego CGI, które przywołuje na myśl telewizyjne filmy akcji sprzed dekady.

Warto również dodać, że część tej historii rozgrywa się w Polsce, gdzie pada nawet nazwa Mostu Gdańskiego w Warszawie. To właśnie w stolicy naszego kraju ma znajdować się tajna placówka CIA, w której muszą się schronić główni bohaterowie filmu. Niestety sceny, które miały się rozgrywać nad Wisłą, były kręcone w Serbii także polscy widzowie mogą poczuć się nieco oszukani.

Wczytywanie... Sojusznicy (2025) - Priyanka Chopra Jonas

Nie pomagają również papierowe postacie drugiego planu. Priyanka Chopra Jonas dostaje rolę pozbawioną głębi, a Paddy Considine, choć ma charyzmę, wciela się w złoczyńcę tak schematycznego, że trudno zapamiętać jego motywację, nie mówiąc o imieniu (a oglądałem ten film kilka godzin temu!). Nawet najbardziej wyraziste czarne charaktery kończą tu jako rozczarowujące epizody i ich eliminacja jest szybka, bez pomysłu i całkowicie pozbawiona dramaturgii.

Sojusznicy to film, który aspiruje do miana nowoczesnego odpowiednika klasyków tego gatunku, ale brakuje mu zarówno świeżości, jak i autentycznej frajdy z grania konwencją. To kino stworzone z myślą o tym, aby puścić je gdzieś w tle, w trakcie imprezy czy robienia innych ważniejszych rzeczy. Owszem, znajdziemy tu kilka efektownych momentów, ale giną one w fabularnym chaosie, nijakich postaciach i dialogach, które bardziej męczą niż bawią. Sojusznicy przypominają, że nazwiska na plakacie i efektowne zwiastuny to za mało, aby powstał film, który zostaje w pamięci na dłużej niż do momentu pojawienia się napisów końcowych.