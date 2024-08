Film autorstwa Breillat przybiera bezpieczną figurę, zupełnie jakby jego reżyserka wystraszyła się konsekwencji zbyt śmiałej decyzji o nakręceniu produkcji odważnie nieobyczajnej 4

„Ile drinków wypiłaś?” – Anna przesłuchuje dziewczynę zamieszaną w przestępstwo. „Siedmiu? To dużo” – komentuje pani prawnik ilość chłopaków, z którymi współżyła inkryminowanej nocy nastolatka. Anna prywatnie wiedzie uporządkowane życie, ma statecznego męża. Para nie doczekała się jednak wspólnych dzieci. Olivier posiada syna z poprzedniego małżeństwa, teraz adoptował dwójkę obcych dzieci. Anna jest szczęśliwa, ale nie do końca spełniona jako kobieta. Pewnego dnia u drzwi małżonków pojawia się Theo. To właśnie pierworodny syn Pierre'a. Anna stara się swoją nadskakującą czułostkowością zrekompensować chłopakowi namacalny brak ojca. Pozornie błaha relacja przeradza się bardzo szybko w zmysłowy romans. Anna ma świadomość, że dopuszcza się swoistego mezaliansu, choć przecież w jej małżeństwie nic dotąd nie poszło źle. Dla samej kobiety niniejsza sytuacja jest sporym zaskoczeniem. Prawniczka potrafi racjonalnie ocenić zachowania osób postronnych. Jej własna postawa wymyka się spod kontroli pragmatycznej pani mecenas.

Ostatnie lato (2023) - Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

„Teraz nie będzie się bawił telefonem” – usprawiedliwia przed Pierre'em zbyt przesadną kuratelę, jaką rozciągnęła nad Theo, Anna. Mąż jest dobrodusznie łatwowierny. Nie doszukuje się w zbyt intensywnych relacjach syna z żoną dwuznacznych podtekstów. „Co było najgorsze w twoim życiu?” – pyta Theo. Anna dała się wciągnąć w osobliwy quiz. „To, że nie mogłam mieć dzieci” – odpowiada bez zastanowienia na jedno z wielu kłopotliwych pytań. Kobieta opiekuje się gromadką małoletnich istot, z których żadna nie jest jej „własnością”. Zabawa telefonem wydaje się notorycznym zajęciem znudzonych nastolatków. Żeby mu zapobiec, Anna realizuje mimowolnie bardziej kłopotliwy dla otoczenia plan. Theo szybko dojrzewa. Siedząc w towarzystwie Anny, popija piwo, pali papierosy, pokazuje na przedramieniu swojej ukochanej miejsca, gdzie najłatwiej wykonać narkotykowy zastrzyk. Kobieta zaś przy swoim podopiecznym konsekwentnie dziecinnieje. Stateczna pięćdziesięciolatka ku swojemu zadowoleniu nadrabia radosne chwile młodości, jakie ją ominęły dawno temu.

Ostatnie lato miałoby ochotę podjąć temat kontrowersyjny i nośny zarazem. Rozrzucone pokoleniowo relacje intymne między dojrzałą kobietą a wchodzącym w życie nastolatkiem dają szerokie pole filmowego manewru. Catherine Breillat, choć doświadczona dorobkiem własnym, z niewiadomych powodów nie skorzystała z oferty, którą sama sobie wyznaczyła. Jej film nie wychodzi poza ogólnikowe ramy dość mdłej opowiastki. Nie wynika z niego żadna przytomna prawda ani nawet jakikolwiek zapamiętywalne frazy czy sceny. Film autorstwa Breillat przybiera bezpieczną figurę, zupełnie jakby jego reżyserka wystraszyła się konsekwencji zbyt śmiałej decyzji o nakręceniu produkcji odważnie nieobyczajnej.

Ostatnie lato (2023) - Samuel Kircher, Léa Drucker

„Też jestem stuknięta” – usiłuje zapanować nad swoją nonszalancją Anna. Kobieta wie, że co przystoi nastolatkowi, dojrzała i doświadczona żona powinna zracjonalizować, okiełznać i pozamykać. Anna nie wypiła zawrotnej ilości drinków, nie miała naraz siedmiu facetów. A jednak straciła grunt pod nogami, naraziła na szwank ułożone małżeństwo, zwichrowała nieukształtowaną dotąd mentalność nastolatka. Wobec męża, idąc w zaparte, być może uratuje związek. Twarzy jednak może nie zachować.