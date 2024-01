Film ma tendencje do gmatwania własnych intencji, nie zaś ich rozwikłania 4

Na wyspie słychać ryk pił mechanicznych tnących drzewa i krzaki. W ślad za maszynami suną walce. „Kwestia czasu aż pojawią się ludzie.” - wyrokuje doświadczony kurczak. Zagrożenie jest realne. Kurczaki niedawno mieszkały nieopodal słynącej ze złej sławy farmy Tweddy. Osiadłszy na bezpiecznej wyspie zwierzęta myślały, że tu znajdą azyl. Jednak ludzka noga postawiła swój krok także i w tym miejscu. Ginger zostaje matką. Ojcem Molly będzie Rocky. Rodzice mają zamiar swojemu dziecku zapewnić bezpieczny byt. Wszędobylska ludzkość wkracza jednak impertynencko w świat dotąd względnie wolnych kurczaków. Wśród osaczanych ma miejsce kamuflaż pod znamiennym tytułem „nie wychylać się”. Górę bierze jednak postawa inna. Kurczaki zamierzają uciec przed dominującym dziełem człowieka.

„Kiedy byłem w RAF robiliśmy po pięć pompek przed śniadaniem.” - powiada pełen sił witalnych senior rodu kurczaków. Cała familia należy zresztą do gatunku wyjątkowo temperamentnego. Ten ostatni atut przyda się w walce o przetrwanie. Krwiożercza pani Tweedy do spółki z posłusznym jej mężem chcą przejąć "kurzy" interes i wraz z siecią restauracji „Nielot” usiłują handlować produktami powstałymi na bazie podrobów. Nuggetsy cieszą się w kulinarnym świecie wielkim powodzeniem, więc popyt na kurczaki rośnie. Dziadek z RAF-u, Molly, Rocky i Ginger nie chcą zostać potraktowane przedmiotowo. Są wystarczająco zmobilizowane, by przeciwstawić się ciemiężycielom. Kurczaki walczą o swoje prawa. Wkrótce dostaną się na farmę pani Tweedy i tam w walce spróbują rozstrzygnąć kluczowy dla siebie pojedynek.

Animacja Uciekające Kurczaki: Era Nuggetsów jest uzupełnieniem pierwowzoru nakręconego przed laty. Porównanie bieżącej edycji do oryginału nie ma jednak głębszego sensu. Minęło zbyt wiele czasu od premiery poprzedniej wersji. Zmieniła się publiczność i jej oczekiwania względem tego typu produkcji. Niewielu już pamięta treść tamtego wydarzenia. Obecne ewidentnie grzęźnie w swoich, nazbyt skomplikowanych didaskaliach. Film ma tendencje do gmatwania własnych intencji, nie zaś ich rozwikłania. Niewykluczone, iż małoletnia widownia mimo to „kupi” ów produkt, bo podany został w atrakcyjnej formule i z szerokim rozmachem. Daleko idących wniosków po jego degustacji nie należy jednak oczekiwać. Kurczaki będą smaczniejsze niż półprodukty je imitujące. A walka o zdrowy chów obecnie zawsze może się cieszyć ekologicznym rezonansem i zrozumieniem.

„Jestem z wolnego wybiegu.” - przezornie zastrzega któryś z kurczaków. Ta dewiza ma stanowić rękojmię powszechnego, politycznie poprawnego uznania. Uciekające Kurczaki: Era Nuggetsów – powstał prawdopodobnie ze znanych jedynie jego producentom powodów. Film nie ma ambicji wyjaśnienia czegokolwiek. Sam składa się z ciągu gagów, choć ich obfita suma nie stanowi o sile całości. „Wszystko gra i buczy!” - zapewnia któryś z bohaterów tej historii zamotanych w rozliczne, niekonwencjonalne przygody. Ich sens nie został precyzyjnie przez realizatorów nakreślony. Tu dzieje się dużo i kolorowo. Plan filmu gęstnieje od wydarzeń. One same jednak nie potrafią zlać się w jednolity nurt, z którego wynika jakikolwiek sens. Choćby taki, że gotowany kurczak smaczniejszy będzie w trawieniu od przetworzonego i usmażonego, podanego na kulinarnym szwedzkim stole.