„Przecież ty nigdy nie pijesz. Co się dzieje?” – pyta żona swojego męża – Jana. „Nie chciałabyś wiedzieć” – pada lakoniczna odpowiedź. Jan jest strażnikiem granicznym. Praca w niniejszej służbie zawsze należała do niebezpiecznych, ale odkąd jesienią 2021 roku białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki postawił zdestabilizować wschodnie rubieże Polski działania pograniczników wzmogły ryzyko zawodowe. Żona Jana spodziewa się dziecka, małżonek dzielnie sekunduje kobiecie w ostatnich dniach przed rozwiązaniem. Do codziennych utrapień dochodzą te wynikłe z przerażających obrazów, jakich strażnik jest świadkiem.

Z pokładu samolotu linii tureckich wysypują się na płytę lotniska w Mińsku pasażerowie, których celem było dotarcie do Sztokholmu. Wśród wysiadających przeważają Syryjczycy i Afgańczycy. W stolicy Białorusi powinna nastąpić przesiadka do innego samolotu startującego w kierunku Szwecji. Prognozowany wylot mimo to nie następuje. Pojawiają się jednak busy, które rozwożą pasażerów gdzie indziej. Jeden z pojazdów trafia na polanę okalaną drutem kolczastym. Żołnierze białoruscy wypędzają pasażerów poza nie, przedtem okradając zdezorientowanych ludzi. Odtąd kilkunastoosobowa grupa przemierza nieznane sobie lasy w kierunku wymarzonej przez siebie Unii Europejskiej. Wkrótce marzenia o peregrynacji na jej obszar skończą się fiaskiem. Polska straż graniczna wywozi niechcianych przybyszy ponownie na terytorium białoruskie. „Mój brat działał z waszym wojskiem w Kabulu!” – krzyczy do polskich żołnierzy przerażona Afganka. Jej argument nie spotyka się ze zrozumieniem.

Wędrowcy, którzy wbrew własnej woli zostali skazani na poniewierkę, to często uprzednie ofiary reżimów w swoich krajach. Na plecach jednego z mężczyzn widać ślady chłosty. Prześladowany we własnej ojczyźnie palił papierosy, co nie było dobrze widziane w porze ramadanu. Wśród tułaczy są małe dzieci. Białoruski pogranicznik za butelkę wody życzy sobie od spragnionych 50 euro. Gdy transakcja przerasta możliwości finansowe migrantów, skazani są na spijanie kropli deszczu z liści na drzewach. Właśnie przeszła ulewa. A to nie jest najgorsza z okoliczności, jaka spotyka w lesie nieoczekiwanych intruzów.

Agnieszka Holland zdecydowała się podjąć temat, który w okolicznościach niezwiązanych z politycznym przesileniem prawdopodobnie mógłby liczyć na znacznie mniejszy rezonans. Wpisując akcję swojej opowieści w czas kampanijny, liczyć się musiała reżyserka filmu Zielona granica ze specyficznym odzewem nie motywowanym rzeczywistymi walorami (lub ich brakiem) niniejszej produkcji. Film wbrew opiniom tych, co tylko ze słyszenia znają założenia, na jakich bazuje, nie deprecjonuje polskiego munduru, lecz co najwyżej postawy niektórych jego właścicieli. Owszem, jest tu kilka scen dość drastycznych. Imigranci zostają wydaleni ponownie poza polską granicę. Któryś z naszych żołnierzy podnosi termos porzucony przez wygnanych. Szeregowiec uderza znaleziskiem o drzewo, a następnie ciska popękanym przedmiotem przed siebie. Termos ląduje w rękach spragnionego uchodźcy. Mężczyzna bierze łyk i niebawem charczy zraniony potłuczonym szkłem. Na widok tej sceny inny z pograniczników podchodzi do kolegi o skłonnościach sadystycznych i ruga go grubymi słowy. Kolejny strażnik w pozie bezsilności i wstydu spuszcza wzrok na ziemię.

Zielona granica nie jest zupełnie wolna od przerysowań. W koszarach Straży Granicznej odbywa się rutynowa operatywka. Wyższej rangi oficer wyznacza wyruszającym na akcję żołnierzom zadania. „Ma nie być trupów” – stawia wytyczne przełożony. „A jak będą… to też ma ich nie być” – dodaje po namyśle. W dobie telefonów komórkowych, którymi można nagrać wszystko, publiczne wydanie tak kompromitujących dyspozycji graniczyłoby z szaleństwem. Twórcy Zielonej granicy podobnych absurdów usiłowali mimo to (z różnym skutkiem) unikać.

Strony zaangażowane w system, z jakim przyszło się zderzyć zmanipulowanym przez białoruski reżim, mogły liczyć w filmie Agnieszki Holland na zniuansowane oceny. I wśród policjantów, lekarzy, pograniczników, mieszkańców wschodnich terenów znalazło się miejsce na portrety ludzi o czystych intencjach. Ci o odwrotnych wcale nie stanowią w filmie siły dominującej. Polski chłop częstować będzie własnymi kanapkami tułaczy, którzy nagle wychynęli z lasu. Lekarz uratuje ciężarną kobietę, wzywając karetkę. Policjantka zaoferuje Julii, która została zatrzymana, załatwienie kontaktu z adwokatem. Pogranicznik nakarmi wygłodniałe dziecko. Dla kontrastu komendant posterunku, aresztujący Julię wykaże dziką satysfakcję, mogąc poniżyć zatrzymaną. Żołnierz konwojujący migrantów w rozmowie telefonicznej z kimś bliskim zakomunikuje, że „od ciapatych jebie aż oczy szczypią”. W Zielonej granicy obrywa się zresztą nie tylko przedstawicielom opresyjnego państwa. Julia prosi Basię o pożyczenie samochodu. Przyjaciółka wie jednak, że taki gest może ją narazić na przykre konsekwencje. Julia zadarła z władzą. „Wiesz przecież, że zawsze głosowałam na Platformę i świeczki pod sądami trzymałam, ale jak mnie z tobą powiążą….” – niezbornie tłumaczy się Basia. Oportunizm i konformizm zawsze wszak znajdą przestrzeń w miejscu rozpostartym między dobrem i złem.

Policja zatrzymuje samochód Julii, którym kobieta jedzie w towarzystwie kilku aktywistek niosących pomoc migrantom. Na obszarach przygranicznych władza zarządziła stan wyjątkowy. Funkcjonariusz sprawdza dokumenty. „A ta pani jakaś ciemna” – wskazuje na Julię. „Niech coś powie po polsku” – rozkazuje policjant. Wszystkie pasażerki solidarnie zaczynają odmawiać modlitwę „Ojcze nasz”. Ta scena najlepiej symbolizuje przesłanie tego niepozbawionego błędów moralitetu, który odnosi się do zderzenia racji indywidualnych z bezlitosną geopolityką. Wynik tej walki zawsze i tak będzie przesądzony.

Wojna na Ukrainie dowiodła, że Polacy wykazali się nieograniczonym miłosierdziem wobec cierpiących sąsiadów. Ten motyw lojalnie i sprawiedliwie został odnotowany w filmie Zielona granica. Uwadze jego krytyków nie powinien ujść ten symptomatyczny szczegół.