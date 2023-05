Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Lewis Capaldi to jeden z najbardziej znanych i lubianych artystów muzyki pop na świecie. Jego piosenki poruszają serca milionów ludzi, a jego głos i styl są niepowtarzalne. Ale kim naprawdę jest Lewis Capaldi? Jak wygląda jego droga do sukcesu? Jak radzi sobie z presją i oczekiwaniami? Na te i inne pytania odpowiada dokument Lewis Capaldi: Co u mnie. To osobisty portret tego niezwykłego artysty, który z jednej strony jest gwiazdą nominowaną do nagrody Grammy, a z drugiej zwykłym chłopakiem z Glasgow, który kocha muzykę i ludzi.

Film jest reżyserowany przez Joe Pearlmanna, nominowanego do nagrody BAFTA. Jest produkcją wytwórni Pulse Films, znanej z tworzenia wysokiej jakości dokumentów muzycznych. Możemy zobaczyć nie tylko sceny z koncertów i wywiadów Lewisa Capaldiego, ale też jego prywatne chwile z rodziną i przyjaciółmi, które ukazują jego osobowość, poczucie humoru i emocje.

Obraz jest bardzo ciekawy i wciągający. Pokazuje różne aspekty życia i kariery Lewisa Capaldiego, jego sukcesy i porażki, radości i smutki, marzenia i obawy oraz wiele innych. Można tutaj znaleźć dużo humoru i muzyki, które dodają uroku i energii. Widz powinien przygotować się również na wzruszenia i inspiracje. Wielokrotnie można zobaczyć, jak Lewis Capaldi pokonuje trudności i dąży do swoich celów. Film jest ciekawy zarówno dla fanów muzyki Lewisa Capaldiego, jak i dla tych, którzy chcą poznać lepiej tego niezwykłego artystę.

Muzyka filmowa jest bardzo dobra. Pasuje do klimatu i nastroju filmu. Składa się głównie z piosenek Lewisa Capaldiego, które są znane i lubiane przez wielu słuchaczy. Piosenki te są pełne emocji. Wyrażają uczucia oraz myśli Lewisa Capaldiego. Są bardzo dobrze nagrane, a głos Lewisa Capaldiego jest niezwykle wyrazisty i piękny. Ścieżka dźwiękowa to zdecydowanie jeden z atutów i sprawia, że film jest jeszcze lepszy i ciekawszy.

Muzyka filmowa jest bardzo dobra. Pasuje do klimatu i nastroju filmu. Składa się głównie z piosenek Lewisa Capaldiego, które są znane i lubiane przez wielu słuchaczy. Piosenki te są pełne emocji. Wyrażają uczucia oraz myśli Lewisa Capaldiego. Są bardzo dobrze nagrane, a głos Lewisa Capaldiego jest niezwykle wyrazisty i piękny. Ścieżka dźwiękowa to zdecydowanie jeden z atutów i sprawia, że film jest jeszcze lepszy i ciekawszy.

Możemy zobaczyć Lewisa Capaldiego, jego rodzinę, przyjaciół i współpracowników, którzy opowiadają o nim i jego karierze. Widz spotka się z ich interakcjami i relacjami – pełnymi ciepła i humoru. Wszyscy oni są wiarygodni i sympatyczni, a Lewis Capaldi jest szczególnie charyzmatyczny oraz zabawny.

Podsumowując, film Lewis Capaldi: Co u mnie to świetny dokument muzyczny, który pokazuje nie tylko karierę, ale też życie i osobowość tego utalentowanego artysty. Jest pełen emocji, humoru i muzyki, a także daje nam szansę poznać lepiej Lewisa Capaldiego jako człowieka. Kolejną mocną stroną jest jego realizacja. Reżyser Joe Pearlman zrobił świetną robotę, tworząc intymny i autentyczny portret gwiazdy. Film z pewnością nie rozczaruje fanów ani nowych słuchaczy, a może nawet zachęcić do odkrycia jego twórczości na nowo.