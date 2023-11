„Recepta na przekręt” jest świadectwem wiarygodnym i spójnym, po którym nie należy się spodziewać entuzjastycznych not stylistycznych, a jedynie ocen za dobrze wykonany program obowiązkowy 6

„Nie poddam się” – wzdycha przed zaśnięciem Liza Drake. Kobietę spotkała ostatnio seria niepowodzeń osobistych. Najpierw rozstała się ze swoim partnerem, potem jej córka została relegowana ze szkoły. Liza jest prostolinijną osobą, zawodowo nic nieznaczącą. Pracuje, wyginając się na rurze w klubie go-go. Pewnego wieczora Liza dosiada się do klienta, który będąc „wstawionym” oferuje jej pomoc w chwilach krytycznych. Dla Lizy niebawem taki moment nadejdzie. Zmuszona okolicznościami pojawia się niebawem w biurze Peta Brennera. Mężczyzna chwilowo wytrzeźwiał, teraz jest aktywny podczas zabrania swojej renomowanej firmy farmaceutycznej. Zobaczywszy Lizę Pet z trudem przypomina sobie niedawny wieczór. Mężczyzna podtrzymuje swoją propozycję, choć kwalifikacje Lizy chwilowo burzą mu dobre samopoczucie. „Ledwo zdałam maturę” - prostuje Liza, gdy mężczyzna na kolanie koryguje jej dane w wyimaginowanym CV. Tam się zawrą informacje z gruntu nieprawdziwe. Pet przypisał Lizie ukończenie studiów w zakresie farmaceutycznym oraz praktykę w takim zawodzie. Kobieta otrzyma upragnioną pracę. Warunek jest jeden: Liza musi przekonać jakiegokolwiek lekarza do wystawiania recept na leki produkowane przez firmę reprezentowaną przez Peta.

„Czy to legalne?” – dopytuje Liza. „Jak jazda 107 km/h przy ograniczeniu do 100” – rozwiewa jej wątpliwości Pet. Liza jest zdesperowana, musi uzbierać niemałą kwotę na nieoczekiwaną operację córki. Siedem kilometrów przekroczenia nie stanowi dla kobiety większego problemu. Przełamanie pierwszej z przeszkód przychodzi Lizie z pewnym oporem. Lekarze są impregnowani na ostentacyjne propozycje materialne a nawet intymne. Wiedzą, co im grozi w razie denuncjacji. Liza ucieka się do misternego podstępu. Dzięki temu szybko awansuje w hierarchii firmowej, przysparzając swojej instytucji niemałe zyski. Teraz przed Lizą staje kolejne wyzwanie: zebrać zespół podobnych jak ona straceńców gotowych dla koncernu wykonać najbardziej karkołomne wyzwanie. „Za 10 % prowizji połknę nawet płonące żyletki” – deklaruje któraś z kandydatek na akwizytorkę. Liza siedząca komisji rekrutacyjnej wie, że właśnie wśród tak zdesperowanego narybku należy łowić przyszłe talenty agitacyjne.

Recepta na przekręt to sprawne kino obnażające wielkie korporacje, których działalność obliczona jest na sukces komercyjny. Zapewne i bez filmu w reżyserii Davida Yatesa domyślalibyśmy się, do jakich tricków uciekają się funkcjonariusze tego typu firm. To, że ich pracownicy ukierunkowani zostają na zwycięstwo wywalczone „po trupach”, nie budzi raczej wątpliwości. Recepta na przekręt nie wkłada zatem nogi między framugę a drzwi zagadnienia, jedynie je opisuje w pewnym fragmentarycznym epizodzie. David Yates czyni spowiedź swojej bohaterki świadectwem wiarygodnym i spójnym, po którym nie należy się spodziewać jednak entuzjastycznych not stylistycznych, a jedynie egzaminacyjnych ocen za dobrze wykonany program obowiązkowy.

„Co się nie rozwija, to zdycha” – to dewiza obowiązująca w koncernie reprezentowanym przez Lizę. Zresztą nie tylko tam. Wszystkie liczące się korporacje mają obowiązek maksymalizacji zysku poprzez co dzień wzmaganą inwencję twórczą ich pracowników. A ci, często mając „nóż na gardle”, zmuszeni są poddać się regułom bezwzględnej gry. „Zdominowaliśmy raka!” – krzyczy Liza podczas rutynowego meetingu pracowniczego. Takie spotkanie ma zbudować ducha drużyny przed kolejnymi wyzwaniami. Team pod wodzą Lizy przysporzył firmie miliony dolarów. Mniejsza o to, czy w sposób legalny. Start- up, którego twarzą jest kobieta, na tyle skutecznie korumpuje lekarzy do wystawiania lewych recept, że rak pozostał jedynie ubocznym, nieistotnym elementem tej układanki. Film Yatesa to fotograficzna kronika takiego przypadku.