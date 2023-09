Film Paducha prezentuje wartki tok opowieści obrazowany zgrzebną, komiksową formułą, dzięki której paradę gadających głów ogląda się bez znużenia 7

„Wincyj takich tekstów, Parowski” – protekcjonalnie klepie po ramieniu partyjny decydent redaktora „Fantastyki”, pisma, które w apogeum swojej świetności osiągało nakład 250 000 egzemplarzy. Miesięcznik zaczął się ukazywać w roku 1982, po wprowadzeniu stanu wojennego. Koincydencja czasowa była zrozumiała. Władza wolała odciągnąć młodzież od spiskowania, rzucając jej na rynek oczekiwane wydawnictwo. Plan nie wyglądał na ryzykowny. Czytelnicy zajmując się abstrakcyjną przyszłością, mieli nie roztrząsać bieżących utrapień gospodarczych i politycznych. Ewenement zachodnich produkcji filmowych w rodzaju Gwiezdnych wojen czy serialu Kosmos 1999 i tak elektryzował wyobraźnię młodych ludzi ciekawych innego niż komunistyczny grajdoł. Towarzysz Szmaciak poklepujący Macieja Parowskiego miał więc interes, by dać choć częściowo wolną rękę redaktorowi.

„Kompromis miał we krwi” – wspomina bohatera tej opowieści któryś z jego podwładnych. Parowski skupił wokół prowadzonego przez siebie pisma grono autorów, jacy odkrywali i wypełniali nową przestrzeń literacko nieobsianego poletka. Lech Jęczmyk, Andrzej Sapkowski, Jacek Dukaj to tylko nieliczni z pisarzy publikujących na łamach „Fantastyki” i jej późniejszej kontynuatorki („Nowej Fantastyki”). Parowski musiał wykazywać się zatem kompromisem, by taki kalejdoskop indywidualności został pogodzony w różnorodności swoich racji. Do tego doszły mediacje, jakie redaktor naczelny miesięcznika (Adam Hollanek) toczył z komunistyczną cenzurą. „Nastawialiśmy się na dwieście lat komunizmu” - opowiada w dokumencie autorstwa Bartosza Paducha jeden z autorów dojrzewających pod auspicjami Parowskiego. Czy to brak przenikliwości kazał twórcom nurtu science-fiction pomylić się tak dalece w swoich rachubach? Komunizm w Polsce upadł, czego chyba wielu, w tym tych zapatrzonych w przyszłość, nie zakładało.

Fantastyczny Matt Parey opowiada historię prapoczątków ruchu literackiego, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia osiągnął w Polsce szczyt swoich możliwości. Potem suchą stopą pismo pomyślnie przeszło weryfikację rynkową, gruntując swoje aktywa i owocując popularyzacją fantastyki na wszystkich, nie tylko drukowanych polach. Film Paducha prezentuje wartki tok opowieści obrazowany zgrzebną, komiksową formułą, dzięki której paradę gadających głów ogląda się bez znużenia. Środowisko tworzące zaplecze „Fantastyki” niemal in gremio zasiliło potem łamy prawicowej prasy. Zaletą narracji Bartosza Paducha będzie jednak fakt, iż nie uczynił reżyser ze swojego filmu oręża przeciw dzisiejszym przeciwnikom politycznym. „Jestem doktrynerem katolickim” – mówił zmarły parę lat temu Maciej Parowski. Anda Rottenberg, Jacek Żakowski czy Janusz Głowacki marszczą brwi na tę deklarację w którymś z przytoczonych obecnie programów publicystycznych ery lat dziewięćdziesiątych. Na tym jednak wyczerpują się kontrowersje sporu o poprawności politycznej.

Pisma formuły papierowej wygaszały swój potencjał w miarę narastania dominacji internetu. Maciej Parowski przestał patronować „Nowej Fantastyce” w roku 2003. Chyba sam nie spodziewał się, że wydawniczy dorobek jego wychowanków natknie się potem na nieco ukryte koleiny. Powstały gry, filmy i inne niejako okołopisarskie treści, jakie z samą literaturą nie miały już wiele wspólnego. „Cały czas piję krew fandomu” – recytuje niczym mantrę posiwiały czterdziestolatek, zapewne wielbiciel fantasy, science fiction, ale przede wszystkim jak wielu mu podobnych fan przewag komiksowej formy nad pisaną esencją przedmiotu. Misja ojca chrzestnego polskiej literatury fantastycznej dalece po pokazie filmu Bartosza Paducha wyda się w kontekście takich hasłowo zdawkowych deklaracji niejednoznaczna.