Remek Wróbel wiedzie samotnicze życie. Mężczyzna zbliża się do czterdziestki. Przy jego boku próżno wypatrywać kobiety, przyjaciele też raczej nie są obecni w rozkładzie dnia Remigiusza Wróbla. Praca listonosza wypełnia część aktywności tego smutnego człowieka w niebieskim uniformie z napisem „Poczta Polska”. Remek udziela się także w miejscowym klubie piłkarskim, lecz trener częściej sadza na ławce swojego zawodnika. Dla kolegów z szatni Wróbel często jest obiektem drwin i kawałów. „Coraz mniej tych listów” – utyskuje Remigiusz, prognozując kres swojej pracy na poczcie. Istotnie, ludzie posługują się już chętniej innymi komunikatorami. Listy powoli stają się przeżytkiem. Remigiusz jest mentalnie człowiekiem „starej daty”. Metrykalnie dość młody, ma jednak zadatki na zgreda. Sierozność jest drugą naturą Wróbla. Podczas, gdy wszyscy przechodzą na pasach, kiedy świeci czerwone, Remigiusz uczciwie czeka, aż zadziała srebrny przycisk i światła się zmienią z korzyścią dla pieszych. „Ulica na Ż?” – sprawdzają wzajemną wiedzę z topografii miasteczka koledzy listonosze. Remek ma dobrą pamięć, ale takiego adresu w swoim rewirze nie przypomina sobie. „Joliot Curie!” – zanoszą się śmiechem kumple z pracy.

„Siostra mówiła, że on zaraz umrze” - mówi przerażony Remigiusz. Na poczcie doszło do chwilowej konfuzji. Odezwał się telefon Remka. Współpracownicy dobrze wiedzą, że ich kolega nie prowadzi życia prywatnego. W niespodziewaną rozmowę wsłuchują się zatem wszyscy z niekłamaną ciekawością. Dzwonią z domu opieki społecznej. Remek, choć samotny, nieoczekiwanie odziedziczył „w spadku” dziadka, który jest u kresu sił witalnych. Rozrywkowy sąsiad Remigiusza porzucił tymczasem swoją dziewczynę. Ta ulokowała nowe uczucia w spokojnym Wróblu. Odtąd jego życie, mimo że nadal chaotyczne i dalekie od sielanki, nabiera innych znaczeń. Odebrany z przytułku dziadek nie umiera. Wykazuje zaś sygnały, iż chciałby jeszcze pożyć. Wzięta „odzysku” kobieta wyznaje, że wprawdzie kocha Remka, ale dziecko, jakiego się spodziewa, nie jest jego autorstwa. Koledzy z szatni wykonują Remigiuszowi „kołysankowy gest Bebeto”. Są niby powody, by cieszyć się ze zmiany trybu życia z egoistycznego na altruistyczny, ale Remek słabnie pod ciężarem wymagających ofiar okoliczności.

Tomasz Gąssowski zarzucił do wody zbyt wiele wędek naraz. Reżyser filmu „Wróbel chciałby zrobić kameralną komedię o zwykłym człowieku, który nie ma wobec życia żadnych ambitniejszych oczekiwań. Remek istotnie takich nie zgłasza. Osaczają go tymczasem sytuacje, z jakimi nie spodziewał się zetknąć. Do tego momentu Tomasz Gąssowski radzi sobie z plasteliną swojej scenariuszowej myśli w miarę gładko. Problemy zaczynają się potem. Utykają dialogi, z których niemal żadna partia nie brzmi na godną zapamiętania. Pomimo obsadzenia w filmie zastępu zupełnie zaskakujących osobowości (Michał Ogórek, Agnieszka Matysiak, Stefan Szczepłek, Radosław Majewski, Piotr Rogucki czy przede wszystkim Krzysztof Stroiński) Wróbel ani przez chwilę nie nabiera impetu. Widz wyczekuje kolejnej sceny w przekonaniu, że będzie ona szybszym rozwinięciem poprzedniej. Każda następna zaś sekwencja brutalnie studzi te oczekiwania, prowadząc finalnie do zupełnie nieprzekonującego epilogu. I tylko miłe uszom dźwięki bossa novy, które muzycznie, ale – co ważniejsze – ze względu na finalne objaśnienie opowieści, poniekąd rekompensują to nieporadne słownie widowisko.

„Niebieski rower, będzie do dresika pasował” – wyrokuje Pedro, jedyny przyjaciel Remka. Ta zastanawiająca relacja nie ma pozornie uzasadnienia. Pedro trzęsie miejscowym światkiem przestępczym, do Remka ma niewytłumaczalną słabość. Obaj mężczyźni wychowywali się w jednym domu dziecka. Niebieski rower ma być zadośćuczynieniem dla Remka za ten, jaki życiowemu safandule niedawno skradziono. Film Tomasza Gąssowskiego sam przy okazji wtopił się bardziej w stylistykę dresiku, choć miał chyba wyższe artystycznie aspiracje.