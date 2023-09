Film w reżyserii Castille Landon to infantylna opowieść o miłości zrealizowana najprostszymi środkami kinowego wyrazu 4

Hardin zapija smutek po rozstaniu z Tessą. Fascynacja nie przetrwała próby czasu. „Miłość nigdy nie zawodzi, to ja zawiodłem” – ocenia samokrytycznie swoją postawę Hardin. Chłopak wie, co mówi, bo został autorem wspomnień, w których rozlicza się ze swoim związkiem. Siłą rzeczy na kartach książki znalazł się subiektywny opis postaci Tessy. Dziewczyna nie wyraziła jednak uprzednio zgody na dysponowanie jej wizerunkiem. Późniejsza lektura dotkliwie Tessę dotknęła. To był właściwy powód rozstania nierozłącznej dotąd pary. Hardin jednak połowicznie dopiął celu. Książka okazała się bestselerem i przyniosła autorowi niemały zysk. Teraz jej autor może dyskontować sukces pisarski oraz finansowy. Chłopak podróżuje więc po świecie, ale częściej zagląda do kieliszka. Hardin wreszcie zreflektował się i tęskniąc za byłą dziewczyną – coraz bardziej skłania się ku reanimacji dawnej relacji.

Pewnego razu Hardin poznał powabną Nathalie. Koledzy, w których towarzystwie doszło do spotkania, zaproponowali osobliwy zakład. Stawka była mało istotna. Cel zaś miał być następujący: Hardin poderwie atrakcyjną Nathalie. Chłopak podejmuje się ambitnego wyzwania. By jednak przedstawić kolegom dowód na wygraną zakładu, nagrywa za zgodą dziewczyny filmowe akty wspólnie spędzonej nocy. Koledzy przyjmują do wiadomości swoją porażkę, ale kadry z łóżkowymi ekscesami wkrótce zamieszczają w sieci. Nathalie robi piekielną awanturę niczego nieświadomemu Hardinowi. Związek rozpada się automatycznie. Hardin po raz kolejny popełnił ten sam błąd z dużo poważniejszymi tym razem konsekwencjami. „Pierwszą książkę może napisać każdy, drugą tylko utalentowani” – szydzi z ciągle początkującego pisarza nowy adorator Nathalie. Kariera Hardina uległa spektakularnemu załamaniu. Chłopak ma powody, by dalej się upijać, roztrząsając nad butelką swoje ewidentne wobec kobiet winy.

After 5. Na zawsze to ciąg dalszy tych samych zmagań miłosnych Hardina i Tessy, jakie już rozgrywały się w innych okolicznościach. Aż dziwne, że tak stereotypowa historia doczekała się podobnie długiego żywota. Tym razem zblazowany Hardin snuje się po knajpach i ze zbolałym obliczem prowadzi dywagacje nad sensem istnienia. Film w reżyserii Castille Landon to infantylna opowieść o miłości zrealizowana najprostszymi środkami kinowego wyrazu. Młoda, z niewielkim doświadczeniem reżyserka zaproponowała spektakl niskich lotów, w których dialogi szybują ponad poziomy grafomańskich stereotypów. „Czas leczy rany” – to tylko jeden z najbardziej „przenikliwych” truizmów wypowiedzianych tytułem komentarza do miłosnych perturbacji Hardina. After 5. Na zawsze bronią przed całkowitym absmakiem co najwyżej ładnie sportretowane krajobrazy portugalskich klifów oraz muzyka zgrabnie wkomponowana w tło tej wtórnej opowieści.

„Jesteśmy sobie pisani” – przekonuje Tessę Hardin. Chłopak usiłuje wyjść na prostą i od nowa znaleźć dawny pisarski wigor. Fraza traktująca o pisaniu brzmi w tym kontekście nieco dwuznacznie. Hardin nie zamierza już po raz kolejny popełnić jednakowych błędów. Miałby szansę to uczynić, tylko musi odzyskać zaufanie Tessy. Twórcy filmu zrobili dużo, by tak się stało. Choć podczas kręcenia After 5. Na zawsze nie wysilili się zanadto, jeśli idzie o inwencję tematyczną. A i w kwestii dialogów też się specjalnie nie popisali.

