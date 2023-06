Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

"Najdłuższa trzecia randka" to film, który zmusza do zastanowienia się, co oznacza zakochać się w nieoczekiwanych okolicznościach. 7

Longest Third Date to dokumentalna komedia romantyczna, która opowiada prawdziwą historię dwóch obcych sobie ludzi, którzy utknęli razem w Kostaryce na trzeciej randce podczas pandemii COVID-19. Khani i Matt poznali się na aplikacji randkowej Hinge i zdecydowali się na spontaniczną podróż do tropikalnego raju. Nie spodziewali się jednak, że będą musieli spędzić tam prawie trzy miesiące z powodu zamknięcia granic i lotnisk. Film reżyserowany przez Brenta Hodga jest zarówno zabawnym eksperymentem społecznym, jak i wzruszającym portretem miłości w niepewnych czasach. Wykorzystując obszerne nagrania zrobione przez Matta, aspirującego vlogera, film pokazuje wszystko, od szoku związanego z uwięzieniem w obcym kraju, po kwarantannowe gotowanie, improwizowane imprezy taneczne i próby wyjaśnienia swojej sytuacji rodzinie i przyjaciołom w domu. Longest Third Date to film, który zmusza do zastanowienia się, co oznacza zakochać się w nieoczekiwanych okolicznościach.

Film ma świetną obsadę. Główni bohaterowie, grani przez Jennifer Aniston i Jasona Batemana, mają dużą chemię i zgrabnie balansują między humorem a romantyzmem. Ich dialogi są błyskotliwe i pełne dowcipnych zaczepek. Nie brakuje im też momentów wzruszenia i napięcia. Drugoplanowe postacie również są ciekawe i zabawne, a niektóre z nich mają swoje własne wątki miłosne.

Zdecydowanie mocną stroną jest również scenariusz. Fabuła jest prosta, ale nie banalna. Film nie popada w schematy typowe dla komedii romantycznych, ale raczej bawi się nimi i zaskakuje widza. Niektóre zwroty akcji są naprawdę nieoczekiwane i oryginalne. Ma też sporo dowcipnych sytuacji i gagów, które nie są nachalne ani wulgarne. Film trzyma tempo i nie nudzi się w żadnym momencie.

Dodatkowo film ma ładną oprawę wizualną i muzyczną. Zdjęcia są kolorowe i estetyczne, a sceneria - urozmaicona i atrakcyjna. Zostały pokazane różne miejsca w Nowym Jorku, od eleganckich restauracji po zwyczajne mieszkania. Muzyka jest przyjemna i pasuje do klimatu filmu. Słychać zarówno nowoczesne utwory popowe, jak i klasyczne standardy jazzowe. Ścieżka dźwiękowa została skomponowana przez Golden Vessel i Emerson Leif, którzy są australijskimi muzykami. Ścieżka dźwiękowa zawiera dziewięć piosenek, takich jak “Hesitate”, “New Light”, “Get Together” oraz wiele innych.

Jednak film nie jest pozbawiony wad. Niektóre dialogi są sztuczne i naiwne, a fabuła jest przewidywalna i pełna stereotypów. Poszczególni widzowie mogą się nudzić lub irytować zachowaniem głównych bohaterów, którzy często zachowują się nieracjonalnie i nieodpowiedzialnie. Film nie wnosi nic nowego do gatunku komedii romantycznej i nie zaskakuje widza żadnym zwrotem akcji.

Podsumowując, Longest Third Date to niezwykły dokument o miłości, podróży i pandemii, który z pewnością zainteresuje fanów romansów i filmów podróżniczych. Film pokazuje, jak dwoje obcych ludzi musi się dostosować do nieprzewidzianych okoliczności i znaleźć wspólny język w obcym kraju. Choć produkcja ma momenty humorystyczne i wzruszające, nie brakuje też napięcia i konfliktów, które wynikają z różnic kulturowych, osobowościowych i światopoglądowych. Jest także świadectwem tego, jak wyglądała sytuacja na świecie w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 i jak wpłynęła ona na życie ludzi. Longest Third Date to film godny polecenia dla wszystkich, którzy lubią historie o nieoczekiwanych zwrotach akcji, niesamowitych przygodach i prawdziwych uczuciach.