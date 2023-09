Mamy do czynienia z filmem błahym, którego akcja nie dowodzi, iż widz uczestniczy w wędrówce niezwykłej, a przynajmniej intrygującej 3

Lily oraz Eileen są już mocno leciwe. Kobiety to mieszkanki irlandzkiego Ballygar. Właśnie umarła trzecia z przyjaciółek. Na pogrzeb przybywają dwie pozostałe, gdzie spotykają córkę nieboszczki. Chrissie była w hrabstwie dawno nie widziana. Przepadła wiele lat temu, tuż po śmierci swojego narzeczonego. Chrissie zerwała kontakty z matką, ją obarczając za swój nieudany związek. Lily i Eileen znają powód rozbratu swojej nieżyjącej już przyjaciółki z córką. Dlatego obecność Chrissie podczas uroczystości pogrzebowych nie zostanie dobrze przyjęta.

Tymczasem nadarza się dobra okazja, by spełnić marzenia Lily i Eileen. Obie panie cierpią na nieskutecznie leczone przypadłości. Lily ma problemy z nogą, Eileen wyczuła mały guz na swojej piersi. Lokalna społeczność organizuje właśnie konkurs artystyczny, którego nagrodą ma być wycieczka do francuskiego Lourdes. Ta znana z cudownych uzdrowień mekka przyciąga tysiące pielgrzymów wierzących w sprawczą moc tego genius loci. Niestety, wystąpiwszy na scenie Lily i Eileen nie odniosły spodziewanego sukcesu. Zająć „dopiero” drugie miejsce pomagała im sporo młodsza Dolly. Kobieta jest matką dwóch chłopców, z których jeden, mimo zaawansowanego już wieku, nie mówi. „A może nie chce mówić? – głośno zastanawia się ktoś z rodziny Dolly. Kobieta także ma więc interes w podjęciu rękawicy podczas turnieju. Na szczęście zdobywca nagrody głównej ceduje na żeńskie trio wygraną, jaką posiadł osobiście. Donator czyni tak wiedziony wspaniałomyślnym, altruistycznym gestem wobec nie mówiącego synka Dolly, którego będzie można wyleczyć w uzdrowisku. Kobiety wsiadają zatem wspólnie w autokar zmierzający do Lourdes. Do egzotycznego tercetu w ostatniej chwili dołącza Chrissie. Ona także ma coś do załatwienia z pozostałymi turystkami, a zbiorowa wyprawa do Francji to świetny pretekst, by po drodze wszystko wyjaśnić.

Klub cudownych kobiet to w założeniu kameralna, nostalgiczna i niekłopotliwa komedia. Problem w tym, że reżyser filmu Thaddeus O'Sullivan nie dostarczył wystarczająco solidnych materiałów gwarantujących powstanie przyzwoitej konstrukcji. Mamy zatem do czynienia z filmem błahym, którego akcja nie dowodzi, iż widz uczestniczy w wędrówce niezwykłej, a przynajmniej intrygującej. Synek Dolly mimo wyprawy do Lourdes nadal uparcie milczy. „Uznał, że coś powie, jak będzie miał cokolwiek ważnego do powiedzenia” – ironizuje jego tata. Thaddeus O'Sullivan podobnie jak małoletni bohater Klubu cudownych kobiet nie kwapił się z realizacją przesadnie ambitnego manifestu filmowego. W tyglu obficie przegadanych scen zalęgła się zaś wymownie milcząca pustka.

„Kiedy wrócisz do domu – mnie tu nie będzie” – odgraża się mężowi Eileen. Mężczyzna całe życie przyzwyczajony był do obecności żony. Teraz, gdy ta zapragnęła wyrwać się z domu, staruszek zdany będzie na swoje, skromne umiejętności gospodarskie. Przyjdzie mu gotować, prać oraz sprzątać. „Obiecanki, cacanki” - odpowiada w akcie desperacji poirytowany małżonek. „Do Lourdes nie jedzie się po cuda, lecz po nadzieję, gdy jej nie ma” – powiada sentencjonalnie ksiądz organizujący eskapadę do Francji. Cudów po filmie Klub cudownych kobiet spodziewać się nie należy. W akty wesołości wywołane błyskotliwymi dialogami próżno się zaś będzie wsłuchiwać.