„Precz z robotami, ludzka supremacja!” – skanduje tłum na ulicy. Ponad nią dokonuje się brawurowa ucieczka z miejsca zbrodni. Napastnik zastrzelił młodą kobietę. Nie tę, którą miał zamiar uśmiercić. Właściwa ukryła się w wannie spowitej wodą. Już po wyjściu mordercy niedoszła ofiara zaczerpnęła powietrza pełnym haustem. Pościg za mordercą odbywa się w warunkach ekstremalnych, po dachach wysokościowców. Na dole odbywa się wzmiankowana demonstracja. Skandujący nie widzą gonitwy. Dobiega końca XXII wiek. Sztuczna inteligencja jest w natarciu. Rasa ludzka została skutecznie przemieszana. „Podrywasz ludzi? Nie stać cię na robota?” – drwi mężczyzna ze znajomego, który gubi się w doborze partnerów godnych konwersacji. W świecie im współczesnym nie wszyscy żyją na równych zasadach, ale dla każdego istnieje w miarę sprawiedliwa przestrzeń do egzystencji. Świat wykonał piramidalny korkociąg od czasów, które znamy. Dokonano morderstwa, ale wśród jakich obszarów szukać jego sprawcy? Nie wiadomo, bo każdy z nich funkcjonuje na nieco innych zasadach.

Ojciec denatki wynajął detektywów. Aline oraz Carlos muszą teraz sprawnie przemieścić się w zagmatwanym świecie odległej nam konstelacji, by odnaleźć przestępcę. Trudności się piętrzą, bo świat detektywom dostępny nie posiada czytelnych reguł. „W którym roku pan umarł? – pyta kobieta robota użalającego się na utratę ręki. Ta informacja jest ważna, bo w punkcie z częściami zamiennymi nie na wszystkie elementy mają ekwiwalent. Zależy to od roku produkcji lub momentu przeterminowania. Ongiś umarły, lecz potem sztucznie przywrócony do żywych robot wymienia datę swojego zejścia. Ekspedientka usłużnie podaje zamiennik w postaci alternatywnej kończyny. W realiach, jakie są obecne podczas bieżących wydarzeń, kara za posiadanie kopii zapasowej za życia jest brutalnie egzekwowana. Denatka była alternatywną częścią prawdziwej ofiary. Ta oszczędzała na czesne, dlatego wygenerowała sobie „partnerkę”, która zarabiała na wspólny wikt. Duet Aline & Carlos ma więc w dwójnasób utrudnione pole manewru. Muszą szukać sprawcy w zaułkach nieprzewidzianych przez dzisiejsze standardy.

Mars Express. Świat, który nadejdzie sprawia wrażenie bardzo zasupłanej gmatwaniny, która jednakowoż prowadzi do nad wyraz jasnych wniosków: przyszłość oczekiwana, choć zachce zapewne kiedyś ułatwić życie ofertą korzystnych rozwiązań, sama wpadnie w niewyobrażalne koleiny utrudnień. Chaos wynikły z pozornych postępów wcale nie okaże się prostszy w obsłudze. „Mogę się napić?” – pyta bezradnie człowiek, któryś z bohaterów dochodzenia. Roboty i syntetyki są wyprane z emocji, zatem nie muszą się uciekać do odprężenia za pomocą alkoholu. Film pokazuje ponurą wizję przyszłości, gdzie co prawda prymat prawdopodobnie będzie nadal należał do ludzi, profity zaś z niego wynikłe mogą zebrać wypreparowane z uczuć ciała sztuczne.

Bohaterowie śledztwa skutecznie mieszają się ze sobą. Mając cechy ludzkie, sprawiają wrażenie jedynie trudnych w rozróżnieniu zamienników. Kobieta zaplątana w dochodzenie spędza noc szczelnie owinięta w śpiwór. Wewnątrz niego z obrzydzeniem znajduje majtki. „Ja od pięciu lat noszę te same” – ironicznie komentuje kłopotliwe wydarzenie partner kobiety. Zaiste, przeraźliwa to wizja, gdy naszym światem zawładnie sztuczna inteligencja, a przez kolejne lata nie będziemy czuć potrzeby zmieniania bielizny na świeżo upraną.

