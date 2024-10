Przykład na to, jak łatwo o przerost formy nad treścią – film wygląda imponująco, ale brak mu solidnego fundamentu fabularnego, by mógł trafić do szerszego grona odbiorców. 4

Co prawda w ostatnim czasie zaczęło się to zmieniać, ale uważam, że wciąż polskie kino rzadko stawia na odważne próby zmierzenia się z nietypową formą, dlatego produkcja Wrooklyn Zoo zapowiadała się wyjątkowo intrygująco. Już na etapie oglądania zwiastunów przed innymi seansami kinowymi, dostawałem zapowiedzi estetycznego spektaklu, który połączy surową uliczną rzeczywistość Wrocławia z mistycznymi wątkami romskimi. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, ponieważ film zamiast stanowić przełom w polskiej kinematografii okazał się rozczarowaniem, będąc przykładem przerostu formy nad treścią. Wprawdzie próbuje on czerpać z różnych konwencji i stylów, jednak finalnie żadna z tych prób nie wydaje się w pełni udana.

Wrooklyn Zoo (2024) - Natalia Szmidt, Mateusz Okuła

Fabuła Wrooklyn Zoo koncentruje się na postaci osiemnastoletniego Adama, znanego pod pseudonimem "Kosa" – najlepszego skejtera we Wrocławiu żyjącego z dziadkiem i marzącego o wyjeździe do Los Angeles. Marzenia te zostają jednak przerwane, gdy na jego drodze staje Zora, tajemnicza romska dziewczyna, z którą połączy go zakazane uczucie. W tej pozornie prostej opowieści o miłości i buncie twórcy próbują zmierzyć się z trudnymi tematami – wielokulturowością, przemocą, napięciami społecznymi oraz mistycyzmem. Romantyczny wątek dwóch skrajnie różnych postaci ma potencjał, aby poruszyć, jednak wplecenie kolejnych elementów – od gangów i skinheadów po sceny rodem z magicznej baśni – wprowadza chaos i odbiera opowieści spójność. Film zaczyna przypominać kolaż, w którym co prawda jest miejsce na metafizykę i romską magię, ale z czasem głowa chciała mi od tego wszystkiego wybuchnąć. Jeśli chcecie przeżyć prawdziwe kinowe przebodźcowanie to Wrooklyn Zoo prawdopodobnie zostało do tego stworzone!

Trzeba jednak oddać Skoniecznemu, że wykazuje umiejętnością kreacji pięknych, baśniowych kadrów, które zapadają w pamięć. Deszczowe sceny na cmentarzu, dynamiczne nagrania z pokazów w skateparku oraz niecodzienne efekty wizualne, jak choćby płonąca deskorolka, z pewnością przyciągają uwagę i są wizualnie imponujące. Niestety te wszystkie piękne ujęcia stają się jedynie ozdobą niepasującą do głównej osi fabularnej. Film pełen jest przypadkowych scen, które sprawiały wrażenie wstawionych jedynie po to, aby dodać estetycznego blasku. W efekcie czułem, że reżyserowi zabrakło odpowiedniej selekcji i uporządkowania swoich licznych wizji w jednolitą historię.

Wrooklyn Zoo (2024) - Natalia Szmidt, Mateusz Okuła

Wielkim rozczarowaniem jest również gra aktorska. Główne role zostały powierzone debiutantom, którzy niestety nie zdołali w pełni oddać głębi swoich postaci. Natalia Szmidt jako Zora prezentuje się nieco lepiej dzięki charakterystycznemu i tajemniczemu spojrzeniu, jednak Mateusz Okuła w roli Kosy zawodzi. Jego występowi brakuje autentyczności i emocji, a dialogi płynące z jego ust brzmią sztucznie. Na tle tych młodych aktorów wybija się jedynie Jan Frycz jako dziadek głównego bohatera, którego kreacja dodaje filmowi nieco jakości i powagi. W swojej roli wymiata też Konrad Eleryk, który dodaje filmowi prawdziwej grozy!

Wrooklyn Zoo wydaje się filmem, który pragnie być jednocześnie miejskim dramatem i baśnią. Zamiast spójnej narracji otrzymujemy chaotyczny zbiór scen, które ani nie angażują widza, ani nie rozwijają fabuły. Film nie spełnia także oczekiwań związanych z głębszą refleksją nad tematami wielokulturowości czy dorastania. Przez swoje artystyczne ambicje proste przesłanie o miłości i buncie ginie w natłoku estetycznych, ale oderwanych od siebie obrazów. Wrooklyn Zoo to niestety przykład na to, jak łatwo o przerost formy nad treścią – film wygląda imponująco, ale brak mu solidnego fundamentu fabularnego, by mógł trafić do szerszego grona odbiorców.