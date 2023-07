Dokument Benjamina Cantu oraz Matta Lamberta to pouczająca lekcja mówiąca o tym, że prognozowany koniec historii nie nastąpił, a niedokończone jej wątki powracają po latach niesłabnącym echem 7

„Jego życie mnie nie interesuje, o ile zachowuje należytą dyskrecję” – miał powiedzieć Adolf Hitler o swoim (do pewnego momentu) najbliższym współpracowniku – Erneście Rohmie. Szef bojówek SA, mimo bardzo pryncypialnej nienawiści wobec Żydów, komunistów oraz deprawujących zdrową tkankę niemieckiej duszy wszelkiej maści degeneratów, sam był homoseksualistą. W 1932 roku tę skłonność wytknęła mu podczas kampanii wyborczej do Reichstagu opozycyjna socjaldemokracja. Między innymi właśnie osobiste upodobania Rohma stały się powodem jego śmierci. Adolf Hitler nie mógł znieść rosnącego w siłę politycznego rywala, ale, co więcej, jego coraz mniej skrywanego rozpasania seksualnego. Swoim asystentem uczynił jeszcze za życia Rohm Karla Ernesta, który za młodu był „bramkarzem” i boyem w dekadenckim, berlińskim klubie „Eldorado”. Los obu panów tragicznie zakończyła tzw. „Noc długich noży”.

„Wyrzućcie mężczyzn z Reichstagu” – nawoływała Claire Waldooff, piosenkarka tego samego klubu. Miało to miejsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku, gdy Berlin uznawany był za oazę dekadencji i rozprzężenia moralnego. Waldooff nie kryła swoich lesbijskich afiliacji. Blisko środowiska skupionego w Eldorado bywał Magnus Hirschfeld, twórca powstałej w 1897 pierwszej organizacji chroniącej prawa osób homoseksualnych. Przez lokal przewijały się setki gości o proweniencji nie heteronormatywnej, queer oraz trans. „Eldorado: tutaj można” – brzmiał slogan reklamujący miejsce, gdzie spotykali się odmieńcy epoki. Mężczyźni niebawem zdominowali Reichstag, a owiany złą sławą klub zniknął z mapy Berlina.

Dokument Eldorado: Wszystko, czego nienawidzą naziści drąży z powodzeniem kilka wątków mających korzenie właśnie w miejscu wyprzedzającym swoją epokę. Stąd wyrosła kariera Karla Ernesta, ale także i bohaterów znajdujących się po drugiej stronie nabrzmiewającego powoli sporu ideologiczno-polityczno-obyczajowego. Toni i Ebel to prawdopodobnie pierwsza para poddana w Niemczech korekcie płci, Gottfried von Cram, tenisista grający dla Rzeszy, choć dystansujący się od jej zbrodniczych poczynań oraz jego kochanek, Manasse Herbst, wreszcie światowej sławy muzyk, Walter Arlen, którego przyjaciel zginął w pożodze Holocaustu. Losy ich wszystkich opowiedziane w dokumencie Benjamina Cantu oraz Matta Lamberta to pouczająca lekcja mówiąca o tym, że prognozowany koniec historii nie nastąpił, a niedokończone jej wątki powracają po latach niesłabnącym echem.

Adolf Hitler, jak zapowiadał, stworzył na krótko okupione bolesnymi dramatami milionów istnień imperium wolne od komunistów, Romów, Żydów, Sinti, niepełnosprawnych, homoseksualistów i innych (według niego) nagannych wynaturzeń. Niektóre kalki w historii lubią się odzywać nawet po latach, gdy wydawało się, że są już zdewaluowanym miazmatem. Film Benjamina Cantu i Matta Lamberta posiada nieoceniony walor edukacyjny. Poza nim może sugestywnie epatować przekazem epoki, z jakiego wydobyto archiwalne kadry i zderzono je z fabularyzowanymi. Eldorado: Wszystko, czego nienawidzą naziści posiada dodatkowo co najmniej jedną wartość. Będzie nią zaskakująca konstatacja, iż jeszcze po wojnie sądy wolnej już Republiki Federalnej Niemiec długo orzekały w duchu wywiedzionym z ustaw norymberskich hitlerowskiej Rzeszy. Od antyhomofobicznych zapisów kodeksowych odstąpiono dopiero w roku 1994. Dyskretnie, ale czy ostatecznie?