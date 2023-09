„W nich cała nadzieja” to chęć odnalezienia panaceum na rozwiązanie wszystkich zagrożeń światowych, podczas gdy pomysłu do ich realizacji nie starcza nawet na pół filmowej inwencji 5

„Ostatnie dane pochodzą z 2040 roku” – deklamuje Robot Artur pytany przez Annę o stan populacji na ziemi. Minęło kilka lat. Wyniki demograficzne jeszcze się pogorszyły. Na naszej planecie doszło do katastrofy klimatycznej. Stamtąd, gdzie wskaźniki zagroziły ludzkiej egzystencji, dokonywała się migracja w regiony bezpieczne. Niewiele ich zostało. Anna i Robot Artur zasiedlili niewielki spłachetek ziemi i tam założyli bazę. Kobieta nieraz wypuszcza się do miasta. Jej podróż ma raczej fikcyjny podtekst. Poza bazą nie istnieje nic, co by przypominało uprzednią cywilizację. Anna symuluje własne peregrynacje bardziej po to, żeby nie zastygnąć w bezruchu. „Robot patrolujący”, jakim jest Artur, ma za zadanie strzec dostępu do bazy. Pewnego dnia Anna zapomina hasła dostępu, bez którego nie może przekroczyć granicy domostwa. Artur trzyma się powierzonej sobie misji i nie wpuszcza na teren bazy swojej dotychczasowej partnerki.

„Jak brzmi 14 artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?” – krzyczy Anna obcesowo stawiana poza nawiasem obozu, jaki sama zakładała. Artur precyzyjnie odpowiada na podchwytliwe pytanie. Wpuścić kobiety na pilnowany przez siebie teren jednak nie zamierza. Anna podaje się za uchodźcę, ten argument powinien być zaakceptowany przez Robota. Artur ściśle trzyma się litery regulaminów, jakie mu wpojono. „Proszę udowodnić, że byłaś prześladowana” – odpowiada Robot na zapewnienie Anny, iż jest imigrantką polityczną. Wyznaczone przez człowieka procedury stają do walki ze zdrowym rozsądkiem. „Włącz tryb ludzki!” – domaga się Anna. „Potwierdź, że nie jesteś robotem” – usłyszy w zamian znany nam ze zmagań z oporem internetowej materii komunikat.

Film W nich cała nadzieja chciałby za jednym zamachem odpowiedzieć na wszystkie problemy wyczekiwane i prognozowane przez ludzkość: kryzys migracyjny, globalne ocieplenie, katastrofy ekologiczne, dezintegrację społeczną. Piotr Biedroń zabrał się za to zagadnienie, mobilizując jednak zbyt wątłe siły argumentacyjne. Nie dość, że reżyser produkcji obsadził jedynie dwie role w swoim filmie, to jeszcze przypisał im przerastające ich możliwościom zalecenia. Długie partie filmu są następstwem faktu, iż Biedroń utknął w wymyślonym przez siebie autorsko tyglu i potem próbował się z niego konsekwentnie wydostać. Problemu można by uniknąć, zgrabnie go omijając, bo w efekcie nie prowadzi on projektu w żadnym sensownym kierunku. W nich cała nadzieja to chęć odnalezienia panaceum na rozwiązanie wszystkich zagrożeń światowych, podczas gdy pomysłu do ich realizacji nie starcza nawet na pół filmowej inwencji.

Artur kieruje się własnym regulaminem. Pozostaje głuchy na emocjonalne argumenty wspólniczki. Robot na pytania odpowiada zdawkowo, cytując definicje rozmaitych terminów. Anna proponuje Arturowi małżeństwo. Irracjonalna ta deklaracja spotyka się z odrzuceniem. „Małżeństwo to związek osobników najczęściej tej samej płci” – deklamuje Artur. Od apokaliptycznej cezury czasowej dzieli nas siedemnaście lat. W wizji Piotra Biedronia nie ma już na planecie ludzi wyeliminowanych przez złowrogą, klimatyczną klęskę. Ale problem małżeństw jednopłciowych nie został wciąż rozstrzygnięty. Nie pierwsza to i nie ostatnia niekonsekwencja ambitnego, ale nie do końca przemyślanego projektu Piotra Biedronia.