Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Film oparty na faktach, poruszający dramat z Hilary Swank. Fryzjerka Sharon mobilizuje miasto, by uratować chorą córkę owdowiałego ojca. Inspirująca historia o sile wspólnoty i nadziei! 7

Aniołowie są wśród nas to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, podnoszący na duchu dramat z 2024 roku w reżyserii Jona Gunna. Film udowadnia, że największe cuda często dzieją się za sprawą zwykłych ludzi. W rolach głównych występują Hilary Swank i Alan Ritchson, tworząc zgrany duet napędzający tę wzruszającą opowieść. Akcja rozgrywa się w Louisville w stanie Kentucky, podczas fali zimna w 1994 roku.

Głównym wątkiem jest historia fryzjerki Sharon Stevens (w tej roli świetna Hilary Swank), która, po przeczytaniu artykułu, postanawia zaangażować się w pomoc rodzinie dotkniętej tragedią. Mała Michelle Schmitt pilnie potrzebuje przeszczepu wątroby, a jej owdowiały ojciec, Ed (Alan Ritchson), ledwo radzi sobie z piętrzącymi się długami. Sharon, z pozoru chaotyczna, ale pełna empatii i niesamowitej determinacji, mobilizuje całą lokalną społeczność, by zebrać niezbędne środki i zorganizować logistykę ratującą życie dziecka.

Film jest klasycznym przykładem kina grającego na emocjach, ale robi to z wyczuciem i szczerością. Choć historia jest przewidywalna w swoim optymistycznym wydźwięku, uniwersalne przesłanie o dobroci, wierze w ludzi i sile wspólnoty trafia prosto w serce. Hilary Swank po raz kolejny błyszczy, tworząc wiarygodny portret kobiety z własnymi problemami, która potrafi porwać tłumy, zaś Alan Ritchson zaskakuje w bardziej dramatycznej roli przytłoczonego ojca.

Należy jednak zauważyć, że produkcja, choć solidnie zrealizowana, nie unika typowych hollywoodzkich klisz, a niektórzy widzowie mogą uznać, że momentami bywa nadmiernie sentymentalny lub posiada zbyt patetyczną końcówkę. Niemniej jednak, Aniołowie są wśród nas to hołd dla bezinteresownego niesienia pomocy, który warto obejrzeć, jeśli szuka się emocjonalnego, prawdziwego i inspirującego seansu. Ostatecznie, film wyciska łzy, ale pozostawia widza z ogromnym poczuciem nadziei.