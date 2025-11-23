Druga część jest jak pięknie opakowany prezent, który po rozpakowaniu okazuje się przedmiotem kupionym w pośpiechu. Wygląda świetnie i brzmi imponująco, ale całości brakuje spójności. 4

Druga część Wicked miała być tą lepszą, dojrzalszą, mroczniejszą i bardziej znaczącą. W końcu to właśnie w drugiej połowie tej historii tkwi cały dramat, czyli upadek nadziei, polityczne manipulacje, przyjaźń wystawiona na próbę, społeczeństwo wikłające się w kłamstwa, w które samo chce wierzyć. Idealnie wszystko skrojone pod opowiadanie o zepsutych systemach i moralnych kosztach rewolucji. Problem w tym, że ekranowa realizacja Jon M. Chu nie tyle potyka się o własne ambicje, co wręcz gubi pod nimi rytm i sens.

Wczytywanie... Wicked: Na dobre (2025) - Jeff Goldblum, Cynthia Erivo

Decyzja o podziale musicalu na dwa filmy miała dać przestrzeń, a paradoksalnie zabrała jej więcej, niż dała. Zamiast opowieści, która oddycha, dostajemy ciąg scen zmontowanych jakby w pośpiechu, choć ten pośpiech trwa przecież dwie pełne produkcje. Obie odsłony trwają łącznie dłużej niż spektakl sceniczny, a jednak wciąż brakuje tu fundamentów, na których mogłaby wybrzmieć polityczna i emocjonalna stawka. Chu wpycha w film tyle odniesień do "Czarnoksiężnika z Oz", że z czasem robi się to męczące, tym bardziej, że to wszystko nigdy nie staje się fabularnie istotne. Widzowie, którzy znają oryginał mogą sobie oczywiście dopowiedzieć wszystko, jednak ci nowi, dla których Wicked jest pierwszą stycznością z tym światem, będą skonfundowani. Postacie materializują się znikąd i znikąd wyciągają emocje, których film nie zdążył im wypracować.

Cynthia Erivo i Ariana Grande wykonują katorżniczą robotę. Ich głosy niosą sceny, w których scenariusz ledwie zipie. Erivo daje swojej Elphabie determinację, kruchość i gniew, wszystko naraz, bez przesady i bez histerii. Grande, choć jej Glinda w tej części powinna przejść ewolucję największą, często tonie w nieklarownych decyzjach reżysera: raz jest ikoną nadziei, raz marketingową maskotką, raz postacią rozdartą między lojalnością a strachem. Gdyby film częściej trzymał się obu bohaterek zamiast budować poboczne tunele donikąd, Wicked: Na dobre miałoby znacznie mocniejszy rdzeń. Pozostali aktorzy robią, co mogą, tylko że scenariusz traktuje ich jak punkty obowiązkowe: Boq jako pretekst, Fijero jako związek przyczynowo-skutkowy, Nessarose jako kulminacja cudzej drogi. A już obsadzenie Colmana Domingo w roli Tchórzliwego Lwa po to, żeby wypowiedział dwie linijki dialogu, to poziom perfidnego marnotrastwa.

Wczytywanie... Wicked: Na dobre (2025) - Cynthia Erivo, Ariana Grande

Największą wadą filmu jest jednak chaos. Tonalny, dramaturgiczny i kompozycyjny. Chu próbuje jednocześnie kręcić polityczną alegorię, widowisko fantasy, musical familijny i prequel do "Czarnoksiężnika z Oz". Rezultat jest taki, że każda z tych warstw zaczyna zjadać pozostałe. Film mówi o systemowej opresji, ale nigdy jej nie pogłębia. Mówi o złudnej nadziei, ale nie daje nam czasu, aby zobaczyć, jak społeczeństwo tę nadzieję traci. Mówi o przyjaźni wystawionej na próbę, ale biegnie tak szybko, że emocje nie osiadają. To nie jest historia, to jest ciąg stwierdzeń. Fabuła, zamiast rozwijać się organicznie, sprawia wrażenie, jakby ktoś przeglądał checklistę wydarzeń i odhaczał kolejne pozycje.

Warto oddać filmowi jedno - potrafi być ładny. Kostiumy i część scenografii robią wrażenie, a niektóre ujęcia mają w sobie tę baśniową miękkość, którą robiła taki klimat przy pierwszej części. Niestety, obok piękna stoi drugi biegun, czyli plastikowa sterylność, która pojawia się w zaskakująco wielu scenach. Czasem to kwestia płaskiego światła, czasem kompozycji, która wygląda jakby powstała w pośpiechu. Ta wizualna nierówność jest szczególnie wyraźna, gdy muzyka wchodzi na pierwszy plan. A muzyka... cóż. Utwór "For Good" broni się kapitalnie, wszak to klasyk, który niemal sam niesie emocje finału. Ale nowe piosenki nie wyróżniają się niczym szczególnym, są do bólu poprawne i nie zostają zbyt długo w głowie.

Wczytywanie... Wicked: Na dobre (2025) - Ariana Grande, Cynthia Erivo

Druga część Wicked jest jak pięknie opakowany prezent, który po rozpakowaniu okazuje się przedmiotem kupionym w pośpiechu. Wygląda świetnie, brzmi momentami imponująco, ale w środku brakuje konstrukcji, która nadałaby całości spójność. Erivo i Grande wyglądają jak dwie aktorki, które próbują utrzymać w ryzach film rozchodzący się w szwach. To produkcja, która mogła powiedzieć coś naprawdę mocnego o prawdzie, propagandzie i odwadze. Zamiast tego dostarcza rozbuchane widowisko, które przez większość czasu próbuje być wszystkim naraz, a finalnie nie jest niczym w pełni.