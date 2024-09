Pomimo wybitnej kreacji aktorskiej Kate Winslet jest momentami zbyt konwencjonalny. To historia, która zasługuje na nieco odważniejszą, bardziej niekonwencjonalną formę – tak jak sama Lee Miller. 6

Lee. Na własne oczy to biografia, która przenosi nas w świat jednej z najbardziej fascynujących postaci XX wieku – Lee Miller, modelki, surrealistki i fotoreporterki wojennej. To mogła być opowieść o heroicznej postaci z czasów wojny, kobiecie, która poprzez swoją sztukę dokumentowała najciemniejsze zakamarki ludzkiej natury i traumę II wojny światowej.

Lee. Na własne oczy (2023) - Marion Cotillard, Kate Winslet

W roli tytułowej Kate Winslet, która jest aktorką, od lat udowadniającą, że potrafi wcielić się w złożone, skomplikowane postacie. W Lee. Na własne oczy jej kreacja nie zawodzi. Winslet oddaje pełną paletę emocji Miller – od siły i determinacji, przez ból, aż po nieuchwytną tęsknotę za zrozumieniem samej siebie. To właśnie jej gra jest największym atutem filmu, ale niestety nie zawsze film sam w sobie potrafi dorównać temu poziomowi.

Pierwsze minuty filmu zarysowują postać Miller jako odważnej, bezkompromisowej kobiety, która ryzykuje swoje życie, aby uchwycić prawdę obiektywem aparatu. Niestety, z czasem fabuła nieco traci impet. Lee. Na własne oczy miejscami wydaje się zbyt konwencjonalny, opierając się na sprawdzonych biograficznych schematach. Historia jest opowiadana w formie retrospekcji – starsza Miller udziela wywiadu młodemu dziennikarzowi, a my przenosimy się z nią do lat 30. i 40., kiedy jej życie nabierało tempa. To zabieg, który choć dobrze znany, w tym wypadku odbiera nieco energii.

Lee. Na własne oczy (2023) - Kate Winslet

Film skupia się na kluczowych momentach w życiu Lee Miller – jej romansie z Rolandem Penrose'em, relacjach z innymi artystami i jej pracy na froncie wojennym. Widać tu wyraźnie, że twórcy chcieli pokazać Miller nie tylko jako ikonę fotografii wojennej, ale także jako kobietę zmagającą się z wewnętrznymi demonami. Najmocniejsze sceny to te, w których widzimy Miller na polu bitwy – z jej aparatem, uchwycającą zniszczenia, bóle i tragedie, które widziała na własne oczy. Te momenty przywołują na myśl obrazy, które stały się symbolem wojennego dziennikarstwa.

Jednak największym problemem film debiutującej reżyserki Ellen Kuras jest jego powierzchowność w ukazywaniu emocjonalnego świata głównej bohaterki. Choć Winslet robi wszystko, co w jej mocy, aby nadać głębię swojej postaci, to scenariusz często nie daje jej wystarczająco materiału do pracy. Relacje między Miller a innymi postaciami są szkicowane pobieżnie, a niektóre wątki – jak choćby jej związek z Penrose'em czy współpraca z Davidem Schermanem (w tej roli Andy Samberg) – wydają się nie do końca rozwinięte. Samberg, znany głównie z ról komediowych, zaskakuje w bardziej dramatycznej roli, ale jego postać również mogła być bardziej pogłębiona.

Nie mogę jednak odmówić filmowi estetyki. Lee. Na własne oczy jest pięknie nakręcony – obrazy uchwycone przez Kuras są malownicze, a jednocześnie pełne surowości. Szczególnie udane są sceny, w których widzimy, jak Miller pracuje – jej ręce trzymające aparat, moment, w którym robi zdjęcie, a potem wpatruje się w efekt swojej pracy. To właśnie w tych chwilach film pokazuje, dlaczego Lee Miller stała się legendą.

Lee. Na własne oczy to film, który warto zobaczyć, choćby dla samej kreacji Kate Winslet. To opowieść o kobiecie, która odważyła się pokazać światu brutalną prawdę o wojnie. Jednak, mimo że film porusza, brakuje mu głębszej eksploracji emocji, które sprawiły, że Lee Miller stała się ikoną. To historia, która zasługuje na nieco odważniejszą, bardziej niekonwencjonalną formę – tak jak sama Lee Miller.