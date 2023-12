Tyler MacIntyre zadbał, by swój przewrotny projekt ubrać w formę dającą się finalnie strawić, nie narażając widzów na karkołomny dysonans poznawczy 6

Gdzieś w prowincjonalnym miasteczku amerykańskim dokonywane są seryjne morderstwa. W pozornie idylliczny spokój wkrada się nieoczekiwana przemoc. Zbliżają się święta, ale nic nie zapowiada sielanki bożonarodzeniowej. Biała zjawa dźga nożem swoje ofiary na oślep w skali hurtowej. Trup pada gęsto. Można odnieść wrażenie, iż gdyby realizatorzy tej opowieści w porę nie zdjęli nogi z gazu, cała obsada aktorska usłałaby pokotem plan filmowy w pierwszym kwadransie emisji. Winnie jest tą osobą, która dzięki przytomności umysłu położy chwilowo kres niezrozumiałym zbrodniom. W kulminacyjnym momencie dziewczyna obezwładnia anonimowego napastnika w białych szatach. Winnie czyni to za pomocą diod akumulatora, który całkiem przypadkowo znalazł się pod jej ręką.

Mija rok. W miasteczku wszyscy chcą zapomnieć o feralnych wydarzeniach sprzed dwunastu miesięcy. Winnie spotyka się wręcz z towarzyskim ostracyzmem. Dawni znajomi jej nie dostrzegają, inni ukradkowo zmieniają temat na wspomnienie kłopotliwej historii. Winnie staje się intruzem w świecie, w jakim jeszcze do niedawna sprawnie funkcjonowała. Nie tylko ona została wyrzucona na margines społeczny. Do spółki znajduje Winnie również niejaką Dziwaczkę, osobę lekceważoną w dobrze notowanych, miejscowych kręgach. Obie dziewczyny jednoczy wspólny mianownik wykluczenia. Miasteczkiem trzęsie burmistrz, który szuka wolnych przestrzeni pod nową zabudowę. Urzędnik składa mieszkańcom oferty nie do odrzucenia polegające na scedowaniu na rzecz miasta swoich gruntów. Opornych burmistrz konsekwentnie prześladuje. To on zatem jest głównym podejrzanym w morderczym procederze .

„Nóż w nocnej ciszy” sprawia wrażenie dreszczowca, w jakim złaknionym dosadnych wrażeń odbiorcom serwuje się ofertę na cito. Już w pierwszych sekwencjach filmu lista ofiar mogła zostać pochopnie wyczerpana, gdyby nie fakt, że Tyler MacIntyre, reżyser tego brutalnego kołowrotka, postanowił zmienić swój wehikuł na mniej krwawy. Walec dotąd toczący się w czeluść totalnej zagłady zmienia więc trajektorię i szuka szans na bardziej wyrafinowanych polach. Finał tego swoistego slalomu dowiedzie, że nawet z najbardziej ryzykownych pomysłów można wybrnąć z twarzą i gracją. Tyler MacIntyre wykonał gest szalonego klapsa stając z boku kamery. Reżyser trwał przy jej zwariowanym pląsie, po czym zmienił kurs i uczynił swój film moralną przypowiastką o czymś, czego należałoby unikać, aby świat nie oszalał zanadto. Całkiem przytomny epilog pozwolił puścić w niepamięć większość nonsensów nagromadzonych zanim do niego doszło.

Z archiwalnej kroniki szkolnej, jaka wpada w ręce Winnie, wypreparowano zdjęcie jej samej. Rzeczywistość staje się coraz mniej prawdziwa. Winnie i Dziwaczka usiłują okiełznać swoje własne tożsamości. Dziewczyny są wciąż bardziej alienowane ze zdarzeń, w których jeszcze do niedawna brały udział. „Chcę odzyskać swoje dawne życie.” - deklaruje Winnie. „Chcą kontroli? Potrzebują mnie.” - komunikuje równolegle przez miejski radiowęzeł omnipotentny burmistrz. W tym świecie trwa walka dominujących z ich ofiarami. Miasteczko stało się świadkiem wielu krwawych zbrodni, których cel nie jest mimo to do końca jasny. Tyler MacIntyre jednak zadbał, by swój przewrotny projekt ubrać w formę dającą się finalnie strawić, nie narażając widzów na karkołomny dysonans poznawczy.

