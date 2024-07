„Horyzont. Rozdział I” to niespójna, choć atrakcyjnie zaserwowana przystawka do dania głównego, którego warto wyczekiwać 6

Historia rozpoczyna się gdzieś w okolicach wojny secesyjnej. Ale o niej tu raczej mało. Jasnoocy osadnicy wyrywają krok po kroku ziemię tubylcom. Ci nie pozostają obojętni na wrażą ekspansję. Zajęte za dnia tereny płoną nocami. Gwałt się spotyka ze wzajemnością. „Co tu robicie?” – pyta wezwany w trybie pilnym oficer stojący na czele rządowych oddziałów. Apacze zaatakowali osadników. „Mieszkamy” – odpowiada przedstawiciel tych ostatnich. „To oni tu mieszkają” – koryguje żołnierz, który i tak sumiennie wypełni swoją misję. Gdzieś nieopodal znajduje się miasteczko Horizon. Tam Apacze nie grasują. Oficer zaleca peregrynację w tamtym kierunku. Osadnicy są zdezorientowani. Nie tylko oni zresztą. Oficer również nie ma przekonania do słów, jakie sam wypowiada. „Skąd ich tylu?” – nie dowierza własnym oczom ktoś z błąkających się wśród pustynnych obszarów. Pielgrzym ma na myśli Indian strzegących własnych enklaw. „Dopóki się nie zaciągniesz, nocą zrobią, co chcą” – przestrzega ponuro któryś z żołnierzy przerażonego osadnika. Pozostaje prosta kalkulacja: albo przenieść się w inne miejsce, albo walczyć o bieżące, losowo wybrane na trasie donikąd

„Nie przeszkadza im, że na nich patrzymy?” – ironicznie powątpiewają osadnicy. Apacze czujnie, ale też i ostentacyjnie spoglądają z gór na panoszących się intruzów. Tych ostatnich przybywa, kręcą się w wiadomym celu, lecz bez czytelnego azymutu. Cała ta wędrówka ludów kończy się często śmiercią impertynentów nachodzących nie swoje połacie. Wśród tego grona dochodzi, niejako na marginesie, do tarć wewnętrznych. Ktoś wymyślił sobie, iż na nieświadomej swoich losów masie ludzkiej podążającej chaotycznie w nieznane można nieźle zarobić. Hayes Ellison jakoś odnajduje się w kłębowisku lewych interesów uknutych w niekontrolowanej prawem przestrzeni. Tu królują rewolwer i refleks. Hayes nie sprawia wrażenia człowieka, który walczy o swoje miejsce na ziemi. To raczej ktoś, kto chciałby wreszcie doczekać spokojnego żywota i kresu bezsensownej tułaczki.

Kevin Costner zabrał się zamaszystym gestem za rewizję historii swojego kraju. Z tej decyzji wyszedł film pt. Horyzont. Rozdział I. Jak podpowiadają logika oraz reklamodawcy, w ślad za częścią pierwszą niechybnie przyjdzie emisja zapewne nie krótsza od filmowej cody. Część druga będzie miała za zadanie wyprostowanie i podsumowanie zagmatwanego i rozciągniętego ponad racjonalny standard wstępniaka. Ten, będąc co prawda dziełem atrakcyjnym wizualnie, muzycznie, operatorsko i aktorsko (rewelacyjne drugoplanowe role Giovanniego Ribisiego oraz Jamiego Campbella Bowera), nie umie się skupić na żadnym z awizowanych przez siebie wątków. Film Costnera to rozhuśtane i sprzeczne emocjonalnie wizyjnie widowisko pasyjne. Na publicystykę rewizjonistyczną się nie nadaje. Nie ma w nim niczego kontrowersyjnego, co stawiałoby w nowym świetle pytania o tożsamość Ameryki. Romansem Horyzont. Rozdział I także nie będzie, bo choć w filmie przewija się motyw miłosny, ale nie dominuje on w żaden sposób całości. Najsilniej, ale także w stopniu niezbyt nachalnym, pojawiają się tu wątki tradycyjnie pojętego westernu. Strzelaniny są obficie obecne na planie. Nie stanowią one jednak lejtmotywu całości. Horyzont. Rozdział I to niespójna, choć atrakcyjnie zaserwowana przystawka do dania głównego, którego warto wyczekiwać. Wydłużająca się nieobecność kelnera sprawia jednak, że degustator chwilami zaczyna podejrzewać, że kucharze na zapleczu sami nie wiedzą, co dokładnie podać.

