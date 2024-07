W filmie Oz Perkins brakuje elementu niedefiniowalnego, dzięki czemu „Kod zła” zapamiętamy ledwie jako szkolnie sprawną, lecz nie nazbyt charyzmatyczną historię 6

„Mówisz o nim jak o Mansonie” - spointuje wnioski wysnute przez swoją podopieczną funkcjonariusz Carter. Lee Harker to agentka FBI. Kobieta osobiście jest zaangażowana w wyjaśnienie serii morderstw na czternastoletnich dziewczynkach. Podłoże zbrodni ma metafizyczny niemal kontekst. W racjonalny sposób nie da się ich wytłumaczyć. Poszlaki wskazują na uczestnictwo w procederze mężczyzny opętanego irracjonalną wiarą w kult satanistyczny. Wspomnienie Mansona, który omotał ślepo mu wierzące wyznawczynie, nie jest zatem całkiem od rzeczy. Na oczach Lee ginie jej najbliższy współpracownik. Tu nie ma żartów. Harker posiada zmysł analityczny. Sprawnie dokonuje przenikliwej symulacji rozmaitych wariantów. Lee tworzy algorytm, który wykazuje prawidłowości, wedle jakich prawdopodobnie dopuszczano się morderstw.

Zanim Harker przełamała impas postępowania sama została poddana drobiazgowemu śledztwu wewnętrznemu. Musiała odpowiadać na pytania, z czym kojarzą jej się ukazane na ekranie enigmatyczne obrazy. Odpowiedzi były równie absurdalne jak abstrakcyjne zdjęcia płynące z projektora. W taką więc stylistykę wpisało się mimowolnie samo dochodzenie. Agent Carter to rutynowany pracownik FBI. Jednak doświadczenie nie będzie dobrym doradcą w sprawie wymykającej się pragmatyce śledczych. Lee wydaje się na tyle niezmanierowana zwyczajowymi praktykami zawodowymi, że śmiało można jej powierzyć niestereotypowe zadanie. „Tata trzyma moje rzeczy tak, żebym za szybko nie urosła” - wyznaje małoletnia córka Cartera i Anny (jego żony), wskazując na zbyt infantylny charakter swojego pokoju. Dziecko konsekwentnie dobija do wieku ofiar ojców podpuszczonych niezidentyfikowanymi siłami. Lee wie, jakie mogą być konsekwencje zbyt gwałtownego osiągnięcia czternastoletniego pułapu wiekowego.

Kod zła mógłby stanowić kwintesencję sztuki horrorów. Występują w nim wszystkie czynniki niezbędne przy realizacji tego typu kina: intryga, napięcie, najwyższej próby aktorstwo. A jednak w filmie Oz Perkins brakuje elementu niedefiniowalnego, dzięki czemu Kod zła zapamiętamy ledwie jako szkolnie sprawną, lecz nie nazbyt charyzmatyczną historię, gdzie krew się poleje miarowo, suspens zostanie rozłożony na niezbędne akcenty, a pointa uzasadni wcześniejsze zakłopotanie. Nicolas Cage co prawda zrobi wszystko, co w jego mocy, by swoim neurotycznie rozedrganym wcieleniem wyrwać firmowane przez siebie widowisko ze szponów sztampy. To chyba jednak będzie zbyt mało, aby wpisać Kod zła w poczet zacnej klasyki gatunku, gdzie mogłoby sobie wytwornie trwać w towarzystwie Lśnienia Stanleya Kubricka czy Ptaków Alfreda Hitchcocka.

Skryta za cierpiętniczą fasadą Lee nie może w dalszym ciągu pojąć, jak stateczne małżeństwa wpuściły bez obaw za swój próg komiwojażera śmierci i dały sobą tak bezkrytycznie manipulować. Harker naczytała się o Mansonie i jego sprawstwie kierowniczym na odległość. Jest pod jego złowrogim wrażeniem. Sama jednak posłużyła się algorytmem, który skutecznie naprowadził agentkę na trop zbrodni. Manson nie stosował takiego kodu, działał podprogowo, wywierając presję na uległe sobie osoby. Może dlatego pozornie niedorzeczna gra w skojarzenia, jakim agentka Lee Harker została zawczasu poddana, miała głębszy sens?

