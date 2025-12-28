Kasia i Patryk wracają – zamiast sielanki pojawiają się zazdrość, plotki i seria pomyłek. Kryzys uczucia w tatrzańskiej scenerii wystawi ich związek na próbę, mieszając romantyzm z lekkim humorem. 6
Poskromienie złośnicy 2 to kontynuacja polskiej komedii romantycznej dostępnej na Netflixie, w której ponownie śledzimy losy Kasi i Patryka — pary, która po pierwszych burzach miłosnych musi się teraz zmierzyć z poważniejszym kryzysem. Gdy Kasia wyjeżdża na kilka dni do Stanów Zjednoczonych, aby odebrać nagrodę, między bohaterami zaczyna kiełkować niepewność i wzajemne podejrzenia o niewierność. Dodatkowo wtrącają się sąsiedzi, co prowadzi do szeregu komicznych nieporozumień i sytuacji, które mają „pomóc” parze — choć zazwyczaj robią więcej szkody niż pożytku.
Pod względem technicznym i wizualnym druga część wypada zauważalnie lepiej niż pierwsza. Zdjęcia wykorzystują piękno podhalańskich krajobrazów, a nocne sceny i dynamiczne ujęcia (np. wyścigi narciarskie) dodają filmowi świeżości i klimatu, którego brakowało poprzednio. Humor również został nieco poprawiony dzięki nowym postaciom i charakterom, co ożywia relacje między bohaterami.
Niestety fabuła nadal opiera się na znanych schematach komedii romantycznych i często brakuje jej większej głębi czy zaskakujących zwrotów akcji. Kryzys w związku bohaterów i próby ratowania relacji przebiegają w sposób przewidywalny, a dialogi nie zawsze trafiają w ton, który mógłby uczynić film naprawdę zabawnym lub wzruszającym. Wielu widzów i krytyków zauważa również, że mimo poprawy produkcja nadal nie unika stereotypów i nie oferuje niczego nowego poza ładnymi widokami i lekką rozrywką.
Podsumowując, Poskromienie złośnicy 2 to film, który może bawić miłośników gatunku, oferując trochę humoru i romantycznych zawirowań w górskim klimacie, ale nadal pozostaje produkcją przeciętną i przewidywalną. To dobra propozycja, jeśli szukasz czegoś lekkiego na wieczór, ale niekoniecznie ambitnego czy rewolucyjnego w ramach komedii romantycznej.
„Jedynka” była kiepska, ale dało się obejrzeć do końca. Tutaj mamy zupełnie niepotrzebną kontynuację, zrealizowaną nie wiadomo po co dla nie wiadomo kogo.