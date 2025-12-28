Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Kasia i Patryk wracają – zamiast sielanki pojawiają się zazdrość, plotki i seria pomyłek. Kryzys uczucia w tatrzańskiej scenerii wystawi ich związek na próbę, mieszając romantyzm z lekkim humorem. 6

Poskromienie złośnicy 2 to kontynuacja polskiej komedii romantycznej dostępnej na Netflixie, w której ponownie śledzimy losy Kasi i Patryka — pary, która po pierwszych burzach miłosnych musi się teraz zmierzyć z poważniejszym kryzysem. Gdy Kasia wyjeżdża na kilka dni do Stanów Zjednoczonych, aby odebrać nagrodę, między bohaterami zaczyna kiełkować niepewność i wzajemne podejrzenia o niewierność. Dodatkowo wtrącają się sąsiedzi, co prowadzi do szeregu komicznych nieporozumień i sytuacji, które mają „pomóc” parze — choć zazwyczaj robią więcej szkody niż pożytku.

Pod względem technicznym i wizualnym druga część wypada zauważalnie lepiej niż pierwsza. Zdjęcia wykorzystują piękno podhalańskich krajobrazów, a nocne sceny i dynamiczne ujęcia (np. wyścigi narciarskie) dodają filmowi świeżości i klimatu, którego brakowało poprzednio. Humor również został nieco poprawiony dzięki nowym postaciom i charakterom, co ożywia relacje między bohaterami.

Niestety fabuła nadal opiera się na znanych schematach komedii romantycznych i często brakuje jej większej głębi czy zaskakujących zwrotów akcji. Kryzys w związku bohaterów i próby ratowania relacji przebiegają w sposób przewidywalny, a dialogi nie zawsze trafiają w ton, który mógłby uczynić film naprawdę zabawnym lub wzruszającym. Wielu widzów i krytyków zauważa również, że mimo poprawy produkcja nadal nie unika stereotypów i nie oferuje niczego nowego poza ładnymi widokami i lekką rozrywką.

Podsumowując, Poskromienie złośnicy 2 to film, który może bawić miłośników gatunku, oferując trochę humoru i romantycznych zawirowań w górskim klimacie, ale nadal pozostaje produkcją przeciętną i przewidywalną. To dobra propozycja, jeśli szukasz czegoś lekkiego na wieczór, ale niekoniecznie ambitnego czy rewolucyjnego w ramach komedii romantycznej.