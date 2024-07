Chce być połączeniem horroru z kinem psychologicznym, ale nie dojeżdża w zbyt wielu momentach. Ten film to niespełniona obietnica fajnego kina grozy, które powinno być zdecydowanie bardziej meta. 2

WOW. Właśnie w ten sposób reagowałem w trakcie seansu najnowszego horroru o egzorcyście (ale w sumie nie do końca!), który możemy oglądać na ekranach naszych kin. Niestety nie było to "wow" sugerujące zachwyty kolejnymi sekwencjami prezentowanymi przez reżysera tego filmu, a raczej coś na zasadzie niedowierzania, że można spartolić coś tak bardzo. I do tego ten Russell Crowe w obsadzie aktorskiej, co jest dla mnie chyba największą zagadką tego nędznego filmidła.

Egzorcyzm (2024) - Ryan Simpkins (I), Russell Crowe, Chloe Bailey (I)

Egzorcyzm zapowiada się przez kilka pierwszy minut na naprawdę solidne kino, które z czasem zaczyna się rozpadać na naszych oczach. Jest to historia uzależnionego od narkotyków oraz alkoholu aktora, który dostaje rolę egzorcysty w nadchodzącym filmie grozy, który ma być remake'em Egzorcysty (co nie jest powiedziane wprost, ale przez wszystkie nawiązania my to po prostu wiemy!) - oczywiście nie jest to w tym wszystkim najważniejsze, a sam scenariuszowy zabieg miał być hołdem i nawiązaniem do ikonicznego horroru. Anthony, bo tak ma na imię nasz bohater, z powodu swoich problemów z nałogiem na nowo musi odbudować relacje z córką, która najdelikatniej ujmując niezbyt mu ufa. Kiedy mężczyzna otrzymuje rolę w filmie, chce wejść w nią jak najgłębiej, co dosyć mocno uwydatnia się w jego zachowaniu i zaczyna wzbudzać obawy córki, czy aby jej ojciec nie wrócił do używek. Prawda jest jednak dużo gorsza - Anthony został opętany przez demona!

Russell Crowe to aktor, który zazwyczaj trzyma odpowiedni poziom i nawet, jeśli film, w którym przyszło mu zagrać nie jest najlepszej jakości, to on jednak daje radę i ciężko coś mu zarzucić. W tym przypadku mam wrażenie poszedł za resztą ekipy i po prostu dostosował się do nich, pomimo tego, że ma momenty gdzie próbuje wznieść się ponad ten scenariusz i pokazać nam jakieś emocje, to że jego postać jest stworzona z krwi i kości. To co mnie jednak zaskakuje to fakt, że duża część filmu pokazana jest z perspektywy córki głównego bohatera, którą gra Ryan Simpkins. Niestety reżyser Joshua John Miller nie ma odpowiedniego warsztatu, aby unieść ciężar poruszanego tematu - dziecko patrzące na upadek ojca, który przegrywa bitwę z nałogiem na pewno do takowego należy zaliczyć.

Egzorcyzm (2024) - Ryan Simpkins (I), David Hyde Pierce, Chloe Bailey (I)

Egzorcyzm chce być połączeniem horroru z kinem psychologicznym, ale nie dojeżdża w zbyt wielu momentach. A szkoda bo ten film to trochę niespełniona obietnica bardzo fajnego kina grozy, które powinno być zdecydowanie bardziej meta. Zamiast tego film został stworzony bardzo na poważnie, przez co musi się borykać z momentami, gdzie jest zamierzenie śmieszny. Czy to przez inscenizacje scen, czy to przez logikę fabuły, czy to przez wydarzenia na ekranie. W tym filmie nie udało się to, co udało się w innym tytule, w którym Russell Crowe gra księdza, czyli Egzorcyście papieża - tam zostało to zdecydowanie lepiej wyważone i owa produkcja daje dużo więcej frajdy ze spędzonego przed ekranem czasu.

Nudny horror, który zaczyna całkiem nieźle, aby skończy na samym dnie. Egzorcyzm to tytuł, który lepiej omijać szerokim łukiem. No chyba, że zamierzacie pójść na salę kinową podrzemać przez półtorej godziny - uwaga, w tym przypadku półtorej godziny trwa wieczność!