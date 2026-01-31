Pełne klimatów zgoła onirycznych dzieło przedłoży ducha epoki ponad jego dosłowność. 6

Na Okęciu ląduje samolot. Brytyjska profesor psychiatrii Joan Andrews zechce wygłosić wykład w Warszawie na temat badań nad schizofrenią. Żelazna kurtyna nieco się rozszczelniła podczas karnawału Solidarności, ale i tak Polska nie jest głównym krajem odwiedzanym przez gości z Zachodu. Pani profesor zaraz po wystąpieniu ma zamiar wrócić do Londynu. Sala podczas odczytu jest wypełniona. „W Polsce nikt dobrowolnie nie chadza do psychiatry” - „uszczypnie” Joan podczas wspólnego lotu pasażerka z sąsiedniego fotela. W trakcie wykładu dojdzie do nieuzgodnionego z prelegentką happeningu. To polska młodzież upomni się o instrumentalne traktowanie medycyny w służbie politycznej. Profesor Andrews wbrew zapewnieniom nie zostanie odwieziona do hotelu. „Uczelni na to nie stać” – uprzedzi ex post pilotująca panią naukowiec Polka. Alina zawiezie Joan do mieszkania swoich krewnych. Tam zastanie Brytyjkę najczarniejszy poranek w jej życiu. Szare blokowisko na peryferiach Warszawy przypominać będzie kadry teledysku „Oddziału Zamkniętego” przemierzającego Ursynów w rytm songu „Jak wygląda ten wasz cudny świat”. Nieposługująca się językiem polskim Andrews niebawem zostanie zmuszona zmierzyć się z rzeczywistością jej nieznaną. Wybiła północ 12 grudnia 1981.

Flegmatyczna Joan opuszcza prowizoryczną kwaterę. Zaopatrzona w podręcznego polaroida kobieta zarejestruje to, co zobaczy w żywo zmieniających się okolicznościach. A te przyniosą wiele niespodzianek. Na ulice wyległy czołgi, milicja przeczesuje podejrzane lokale, przed sklepami spiętrzą się kolejki. Alina nie odzywa się, bo jest poszukiwana przez milicjantów. Dziewczyna na szczęście zostawiła adres awaryjny. Joan zgłasza się tam, zastając na miejscu Henryka. Ten zobowiąże się odwieźć kobietę do angielskiej ambasady. Henryk i Alina, która wkrótce się da o sobie znać, zaangażowani są w ruch podziemnej już „Solidarności”. Surowe okoliczności grudniowej nocy nie pomagają osaczonym dostać się w niezbędne miejsce. Ulice zapchane są SKOT-ami, patrole skutecznie penetrują osiedla podczas godziny milicyjnej. Pani profesor jest jednak wyposażona w podręcznego polaroida. Aparat wprawdzie na bieżąco może zarejestrować i wywołać kolorowe zdjęcie, ale rzeczywistość podczas ponurej niedzieli do barwnych nie należy. Marek, główny aktor niefortunnego happeningu, właśnie został wyrzucony z okna przez gorliwych funkcjonariuszy ZOMO. Joan zdążyła zatrzymać w kadrze ten krwawy epizod.

W roku 1988 Agnieszka Holland nakręciła film pt. Zabić księdza. Blisko cztery dekady później Kasia Adamik w ślad za matką rozprawia się z okropieństwami epoki stanu wojennego w Polsce. Oba filmy powstały przy udziale producentów zagranicznych, oba obliczone zostały na rynek niespecjalnie zorientowany w realiach nam bliskich. Mimo szczerych intencji wynikły z tego produkcje wprawdzie szlachetne w swojej wymowie, ale bardzo powierzchownie traktujące realia „nocy generała”. Adamik postanowiła przenieść niniejszym na ekran opowiadanie Olgi Tokarczuk Zima pod znakiem wrony. Pełne klimatów zgoła onirycznych dzieło przedłoży ducha epoki ponad jego dosłowność. Gorzej, iż Katarzyna Adamik nie wyprostuje w filmie pod identycznym tytułem nieścisłości lub wręcz absurdów historycznych znanych tym, którzy stan wojenny przetrwali. Reżyserka postanowiła ponadto posłużyć się do znudzenia przywoływanymi kalkami epoki, jakby nie mogła postawić oryginalnego stempla na własnym wszelako dziele. Obowiązkowo musi być więc przywołany brak teleranka, na jakiego nieobecność utyskuje dziecko z sąsiedztwa. Plakat z filmu Czas apokalipsy ilustrujący emblematyczną książkę o Gabriela Meretika też obligatoryjnie przewinie się w niniejszych kadrach. Film będzie zatem przeznaczony raczej nie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś odkrywczego o okolicznościach wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ci pozostali otrzymają garść dość pokrętnej przygody, która równie dobrze mogła się rozegrać w zakamarkach zakładu psychiatrycznego. Wszak o problemach pacjentów tego przybytku uznała za stosowne wykładać Joan Andrews.