Film, który szanuje oryginalny komiks, ale nie ma wystarczającego budżetu, by poprawnie go zrealizować. 5

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych to czwarte podejście do tematu piekielnego dziecka, stworzonego na łamach komiksu przez rysownika Mike Mignola i wydawnictwo Dark Horse. Początkowo raczej niszowy bohater, wdarł się do głównego nurtu za sprawą bardzo dobrej ekranizacji z 2004 roku, wyreżyserowany przez Guillermo del Toro. Kolejne, już nieco słabsze odsłony, niestety ubarwiły jego świat i za mocno odeszły od nurtu horroru na rzecz fantasy. Tym razem Brian Taylor postanowił wrócić do korzeni dając widzowi rasowy horror, będący przekładem jednego z komiksów o tym samym tytule.

Akcja rozgrywa się w roku 1959, kiedy to Hellboy i początkująca agentka Bobbie Jo Song, transportują demonicznego pająka. W trakcie przejazdu, za sprawą złych mocy ich podopieczny uwalnia się a oni trafiają w sam środek nawiedzonych lasów i muszą walczyć z demonem zwanym Crooked Man. W ich zmaganiach pomaga im, mieszkający niegdyś w okolicy Tom Ferrell, z którym demon i jego poplecznicy mają niedokończone sprawy.

Film naprawę trzyma się w konwekcji komiksów Mignoli jest szary, bury i ponury a jedynym kolorowym aspektem pozostaje sam Hellboy. Wszystko wokół jest również dziwaczne i pokręcone co daje nam kilka na prawdę niezłych scen. Na pewno na wszystko wpływ miał ograniczony budżet co przekłada się na pewne sceny, będące nieostre lub migawkowe oraz jakość samych efektów. Chociaż zespół produkcyjny najwyraźniej dołożył wszelkich starań, aby naprawić niedociągnięcia, było to trudne zadanie i nie dla wielu pozostawi wiele do życzenia.

Ewidentnie brakuje mi tu Ron Perlman, choć należy przyznać, że Jack Kesy nieźle wcielił się w swoją postać to mógł by dodać do swojego "jestem największym twardzielem i nikt mi nie dołoży" odrobiny luzu i delikatnego żarciku. Reszta obsady jakoś przemknęła mi między kadrami i niczym specjalnym nie zabłysła. Sporą wadą filmu jest też sam Crooked Man, wyglądający jak Karzeł na emeryturze. Zamiast straszyć bardziej bawi.

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych to film skierowany do komiksowych fanów, który nie przypadnie do gustu większości widzów. Jest to produkcja zdecydowanie inna niż dotychczasowe odsłony, której zabrakło nieco rozmachu a przede wszystkim klimatu. Widać, że ekipa stara się uchwycić esencję złożonego wszechświata tego bohatera przy ograniczonych zasobach, czego efekt niestety bardziej przypomina projekt stworzony przez fanów niż prawdziwe odkrycie tej postaci na nowo. To przykład tego, jak niski budżet może poważnie zagrozić potencjałowi filmu, nawet przy prawdziwym wysiłku zespołu produkcyjnego.