Trzecia odsłona serii "Na noże" nie jest katastrofą, ale jest czymś znacznie gorszym - rozczarowaniem wynikającym z ambicji większych niż materiał, na którym te ambicje próbowano oprzeć. 5

Żywy czy martwy to film, który najlepiej opisuje jego własne tempo. Zaczyna się jak kazanie, kończy jak nabożeństwo pokutne, a po drodze gubi to, po co w ogóle przyszliśmy do kościoła Benoita Blanca, czyli intelektualną frajdę z rozwiązywania zagadki. Trzecia odsłona serii "Na noże" nie jest katastrofą, ale jest czymś znacznie gorszym - rozczarowaniem wynikającym z ambicji większych niż materiał, na którym te ambicje próbowano oprzeć.

Rian Johnson zamiast eskalować to, co w pierwszym Na noże działało niemal perfekcyjnie, czyli precyzyjną konstrukcję zagadki, wyraziste archetypy bohaterów i satysfakcjonujące rozwiązanie w finale, postanawia przestawić akcenty. Tym razem nie detektyw jest centrum narracji, lecz moralny i duchowy kryzys świata przedstawionego. Problem w tym, że Żywy czy martwy chce być jednocześnie kryminałem, dramatem o wierze, satyrą na instytucję Kościoła i mrocznym thrillerem z nutą horroru. W efekcie nie jest żadnym z tych gatunków w pełni.

Najbardziej dotkliwy grzech filmu to tempo. Ponad dwie i pół godziny projekcji odczuwa się boleśnie, bo konstrukcja pierwszego aktu przypomina wykład z teologii połączony z expose rodem z notatek scenarzysty. Przez blisko czterdzieści minut jesteśmy bombardowani informacjami, które niewiele wnoszą. Gdy wreszcie na scenę wchodzi Benoit Blanc, ma się wrażenie, że przybył do filmu, który już dawno znalazł sobie innego protagonistę. To znamienne, że Blanc, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego kina gatunkowego, zostaje tu zdegradowany do roli niemal trzecioplanowej.

Daniel Craig robi, co może i robi to dobrze. Jego Blanc wciąż ma w sobie ten specyficzny urok. Aktor balansuje między karykaturą a autentyczną charyzmą, między ironią a melancholią. Tyle że tym razem brakuje mu przestrzeni. Nie obserwujemy procesu dedukcji, nie podążamy za tokiem myślenia detektywa, nie uczestniczymy w grze intelektualnej. Rozwiązanie zagadki zostaje podane niemal administracyjnie, bez tej klasycznej mowy finałowej, która spinałaby wszystko w logiczną całość.

Obsada imponuje nazwiskami na papierze, ale okazuje się kolejną niewykorzystaną szansą. Josh O’Connor jako ksiądz z przeszłością boksera jest jednym z niewielu bohaterów, którzy mają choć cień wewnętrznego konfliktu, ale i on tonie w scenariuszowej miałkości. Glenn Close pojawia się z energią, lecz bez realnego wpływu na dramaturgię. Reszta gwiazd funkcjonuje jak dekoracje. Niby są obecni, wypowiadają kwestie, ale w końcu znikają. Galeria podejrzanych nie tworzy spójnej mozaiki motywów, przez co część postaci jest kompletnie nieistotna, a odkryte motywacje nie prowadzą donikąd.

Szczególnie problematyczny jest sam rdzeń kryminału. Żywy czy martwy opiera się na koncepcji "niemożliwej zbrodni", czyli klasycznym motywie zamkniętego pokoju, ale nie potrafi wycisnąć z niego intelektualnego napięcia. Śledztwo w zasadzie się nie odbywa. Zamiast eliminowania podejrzanych i logicznego zawężania kręgu winnych, obserwujemy ciąg zdarzeń, które po prostu się dzieją. Gdy rozwiązanie w końcu nadchodzi, jest przewidywalne i co gorsza, emocjonalnie puste.

Johnson próbuje ratować film tematyką religii, wiary i hipokryzji instytucjonalnej, lecz robi to z subtelnością młota pneumatycznego. Krytyka Kościoła staje się nachalna, momentami wręcz publicystyczna, a przez to pozbawiona dramaturgicznej finezji. Zamiast moralnego dylematu dostajemy tezę, a zamiast napięcia mówi nam wprost, co mamy myśleć. Film chce być o czymś, ale zapomina, że kino gatunkowe działa najlepiej wtedy, gdy jego sens wynika z akcji, a nie ją zastępują.

Trzeba jednak oddać twórcom jedno. Realizacyjnie Żywy czy martwy to film dopracowany. Zdjęcia, praca kamery, świadome operowanie przestrzenią (zwłaszcza w scenach rozgrywających się w kościelnych wnętrzach) pokazują reżyserską kontrolę i wyczucie formy. To tylko pogłębia frustrację, bo wizualna biegłość nie idzie w parze z narracyjną dyscypliną.

Ostatecznie trzecie Na noże sprawia wrażenie filmu, który nie ufa własnemu bohaterowi ani własnej formule. Zamiast kolejnego inteligentnego, przewrotnego kryminału dostajemy rozwleczony, ideologicznie obciążony dramat z elementami zagadki. To film, który da się obejrzeć, ale trudno go polecić z entuzjazmem. Jeśli seria ma przetrwać, potrzebuje nie większych tematów ani głośniejszych nazwisk, lecz powrotu do podstaw, czyli dobrze napisanej intrygi, wyrazistych postaci i detektywa, który znów będzie sercem opowieści, a nie jej przypisem. Bo bez tego Benoit Blanc naprawdę może się obudzić martwy, przynajmniej jako ikona współczesnego kina detektywistycznego.