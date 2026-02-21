Dobre role i finał ratują całość, ale tempo i brak wyrazistego konfliktu sprawiają, że serial częściej intryguje niż naprawdę angażuje. 6

Najnowsza produkcja od Marvel Studios serial, który próbuje zredefiniować formułę kina superbohaterskiego. "Wonder Man" to projekt, który wyraźnie skręca w stronę kameralnego studium postaci, osadzonego w metakontekście przemysłu rozrywkowego. Pomysł intrygujący, bowiem jest to serial o produkcji filmu superbohaterskiego w świecie, w którym superbohaterowie istnieją naprawdę. W praktyce to eksperyment nierówny, chwilami odważny, chwilami zadziwiająco zachowawczy.

Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) to początkujący aktor, który marzy o poważnej karierze. Problem w tym, że jest super człowiekiem, a w realiach serialu osoby z nadludzkimi zdolnościami nie mogą legalnie występować w produkcjach superbohaterskich. Ukrywanie własnej natury staje się więc warunkiem przetrwania - zawodowego i osobistego.

Simon dostaje szansę zagrania głównej roli w remake'u klasycznego filmu o herosie z lat 80. W jego życiu pojawia się Trevor Slattery (Ben Kingsley), były aktor znany z afery Mandaryna, tutaj funkcjonujący jako mentor, a jednocześnie nie do końca dobrowolny informator rządu. W tle przewija się wątek przeszłości Mandaryna oraz motyw środowiskowych nacisków i kontroli. Serial prowadzi historię przez osiem półgodzinnych odcinków, balansując między dramatem branżowym a opowieścią o ukrywaniu tożsamości.

Twórcy świadomie odsuwają akcję na dalszy plan. Zamiast efektownych starć dostajemy długie rozmowy o aktorstwie, procesie twórczym i presji środowiska. To wybór konsekwentny i ryzykowny. Serial momentami przypomina dramat o aktorze próbującym być aktorem, adresowany bardziej do Hollywood niż do szerokiej widowni. Najciekawszą decyzją jest uczynienie przyjaźni Simona i Trevora osią narracji. Ich relacja jest wiarygodna, pełna cichego humoru i niewymuszonej chemii. Kingsley gra oszczędniej niż wcześniej, a jego Trevor nie jest już wyłącznie żartem z samego siebie. Abdul-Mateen buduje bohatera z ambicją i frustracją, choć scenariusz nie zawsze daje mu materiał, który pozwalałby rozwinąć skrzydła.

Eksperyment formalny w postaci epizodu skoncentrowanego na Doormanie pokazuje, że serial potrafi wyjść poza główną linię fabularną, ale też ujawnia strukturalny problem, że przy ograniczonej liczbie odcinków każdy przestój boli podwójnie. W efekcie więcej czasu poświęca się postaci epizodycznej niż tytułowemu bohaterowi.

Dialogi bywają celne i momentami zaskakująco dojrzałe. Serial najlepiej działa w kameralnych scenach, gdy Simon i Trevor po prostu rozmawiają. Problem zaczyna się wtedy, gdy napięcie powinno eskalować. Konflikt - zakaz aktorstwa dla osób obdarzonych mocami - ma potencjał, ale rzadko przekłada się na realne konsekwencje dramatyczne. Zabrakło też wyraźniejszego powiązania z komiksowym dziedzictwem postaci. Fani oczekujący rozbudowania wątków związanych z Avengers czy klasycznymi antagonistami dostaną jedynie sygnały, nie rozwinięcie. Serial zdaje się świadomie unikać kanonicznego ciężaru, co można uznać za świeżość albo za kolejną niewykorzystaną szansę.

Rytm to największy problem produkcji. Odcinki są krótkie, a mimo to sprawiają wrażenie rozwleczonych. Kulminacje pojawiają się rzadko, a sekwencje akcji są bardzo skromne. Finał wypada najlepiej, ponieważ spina emocjonalnie relację bohaterów i daje poczucie domknięcia, choć nie rozładowuje wszystkich napięć. Ton "Wonder Mana" pozostaje spójny cały czas. To bardziej melancholijny dramat niż superbohaterska przygoda. Tyle że widz włączający serial sygnowany marką Marvela może czuć się zaskoczony proporcjami, ponieważ "gatunek superbohaterski" jest tu dodatkiem, a nie osią konstrukcyjną.

Finalnie "Wonder Man" to ciekawy, lecz nie w pełni udany eksperyment. Serial broni się aktorstwem i relacją bohaterów, ale gubi energię i wyraźny kierunek. To bardziej dramat o branży niż opowieść o herosie.