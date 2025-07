Film Celii Rico Clavellino nie waży siły argumentów w odwiecznej, rodzinnej sztafecie, a jednie uwypukla walor dobrej woli w zrozumieniu poglądów tej drugiej strony 6

„Chyba potrzebuję wakacji od wakacji” – błyśnie ironią 42-letnia Teresa, która spędza część swojego urlopu w macierzyńskim domu gdzieś na hiszpańskim odludziu. Adresat tego bon motu dobrze rozumie rówieśnicę. Mama Teresy nie należy do osób spolegliwych. Na dodatek właśnie się przewróciła i najbliższe tygodnie spędzi w ortezie stabilizującej pogruchotaną nogę. Teresa jest odwrotnością matki. Woli przemilczeć niż doprowadzić do scysji i słownej potyczki. Potencjalne kłótnie Teresa tłamsi już w zarodku. Ale nawet i jej się wyrwie nieopaczne słowo bądź mimowolna aluzja. Wtedy rozmowa z leciwą Ani prędko szybuje ku stanom zwarcia. „Może zatrudnimy kogoś?” – rzuca dyskretną sugestię Teresa, widząc, jak matka nieudolnie usiłuje pomalować swój dom mocno zużytym wałkiem. Przyjęta z oporami propozycja zaowocuje przebyciem duetu remontowego. Renowacja domu idzie odtąd szybko i sprawnie. Jonas, młodszy z duetu robotników, pozwala sobie na śmiałe wycieczki towarzyskie wobec pań domu. Ani je temperuje, otwarta na ludzi Teresa – zdaje się akceptować.

„Pewnie była pani niezłym kujonem” – z bezczelną pozą, ale pełną dobrej woli dywaguje Jonas. Chłopak podjął się odnowienia także reszty domu. Robotnik właśnie złapał się za przesuwanie ciężkiej skrzyni, w której znalazł ambitne pisma naukowe. Teresa przyznała, iż niektóre artykuły tam opublikowane są jej autorstwa. Tutaj, na prowincji, pani naukowiec wyda się zwykłą osobą, niezbyt wyróżniającą się na tle innych, a wręcz zdominowaną przez apodyktyczną matkę. Ta, mimo przypadłości ze zdrowiem, ślęczy nad tabletem, szukając informacji o nowoczesnych technikach odnawiania domów. „Pistoletem byłoby szybciej” – szokuje córkę nagłą zmianą zdania Ani. Teresa podsuwa impulsywnej mamie zajęcia godne jej chłonnego ponad wiek umysłu. Zalecane lektury nie spełniają jednak wymogów rekonwalescentki. Teresa czyta na głos kolejne streszczenia książek. „Mój Boże, wszystkie kobiety kończą tak samo” – wzdycha mama, słysząc ciąg recenzji, w których bohaterki były zazwyczaj wykorzystywane przez mężczyzn.

Małe miłości są kameralnym zaproszeniem do przerobienia pracy, z jaką bodaj każdy z nas się zetknął. Sztuka ustępstw i niemnożenia sytuacji zapalnych jest zasadniczą umiejętnością właściwą osobom chętnym podjąć dialog. Brak tej cechy zazwyczaj zamyka drogę do porozumienia. Skłonność do kompromisów nie jest przypisana do daty ani miejsca urodzenia człowieka. Dobra wola oraz ciekawość argumentacji osoby inaczej rozumującej ma za to decydujące znaczenie dla osiągnięcia zgody. Jonas zaprasza o wiele starszą Teresę na spotkanie z rówieśniczkami chłopaka. Koleżanki malarza pokojowego narzekają na brak więzi międzypokoleniowej ze swoimi rodzicami. Ci gotowi są narzucić swoje stanowisko dzieciom jeszcze przed wysłuchaniem ich racji. Film Celii Rico Clavellino nie waży siły argumentów w odwiecznej, rodzinnej sztafecie, a jednie uwypukla walor dobrej woli w zrozumieniu poglądów tej drugiej strony.

Teresa po kolejnej utarczce z matką pomknie gdzieś w głąb wyspy. Tam natknie się na pokaz kina plenerowego. Na ekranie Cary Grant uwiedzie widzów swoją nienaganną prezencją oraz tanecznym kunsztem. Nagły deszcz rozgoni publikę z kina „pod chmurką”. Teresa też zmuszona będzie odjechać w popłochu. Amant oraz ikona kina ubiegłego wieku już nie żyje. Teresa ma jeszcze możliwość rozmowy z osobą, która, choć męcząca i roszczeniowa, niesie za sobą aurę dawnych, niepodrabialnych wzruszeń. Spieszmy się kochać...

