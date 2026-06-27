Charyzma Milly Alcock nie wystarcza, aby uratować chaotyczny scenariusz i pozbawione jakiejkolwiek tożsamości widowisko.

Nowe filmowe uniwersum DC miało rozpocząć kolejny rozdział z wyraźniejszą wizją i większą dbałością o jakość scenariuszy. "Supergirl" pokazuje jednak, że same deklaracje nie wystarczą. To produkcja sprawiająca wrażenie niedopracowanej, pozbawionej wyrazistego pomysłu i zaskakująco bezbarwnej jak na film przedstawiający jedną z najważniejszych bohaterek świata DC.

Wczytywanie... Supergirl (2026) -

Fabuła koncentruje się na Karze Zor-El, kuzynce Supermana, która nie potrafi odnaleźć się na Ziemi i zamiast tego przemierza galaktykę w towarzystwie Krypto. Podczas jednej z podróży zostaje wciągnięta w misję zemsty młodej Ruthye, pragnącej odnaleźć bezwzględnego najeźdźcę Krema odpowiedzialnego za wybicie jej rodziny. Wspólna wyprawa staje się próbą skonfrontowania dwóch odmiennych podejść do sprawiedliwości, choć film znacznie częściej skupia się na kolejnych przystankach podróży niż na pogłębianiu relacji między bohaterkami.

Craig Gillespie cały czas pozostaje sprawnym rzemieślnikiem, ale tym razem trudno odnaleźć w jego pracy charakterystyczną energię znaną z "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" czy "Cruelli". Reżyseria jest poprawna, lecz pozbawiona wyrazistego rytmu. Film często przeskakuje pomiędzy kolejnymi planetami i epizodami, które sprawiają wrażenie oderwanych od głównej historii. Zamiast budować napięcie, narracja rozprasza uwagę kolejnymi lokacjami i postaciami, z których większość znika równie szybko, jak się pojawia.

Wczytywanie... Supergirl (2026) -

Nie pomaga również montaż, który sprawia wrażenie podporządkowanego widowiskowości kosztem płynności opowieści. Sceny akcji bywają chaotyczne, a dynamiczne ujęcia nie przekładają się na czytelność wydarzeń. W kilku momentach trudno nawet określić układ walki, ponieważ kamera nieustannie zmienia perspektywę, a komputerowe efekty dominują nad fizycznością starć. Nie raz i nie dwa łapałem się za głowię i zastanawiałem się, o co tu tak w ogóle chodzi i co się dzieje na ekranie.

Warstwa wizualna też prezentuje nierówny poziom. Projekty obcych ras, kostiumów i rekwizytów pokazują, że dział artystyczny miał kilka interesujących pomysłów, jednak większość z nich ginie pod nadmiarem cyfrowych efektów. Wiele planet wygląda podobnie, a green screen jest na tyle widoczny, że odbiera światu wiarygodność. Zdarzają się ujęcia, w których unoszące się w przestrzeni postacie sprawiają wrażenie niedokończonych pod względem efektów specjalnych. Paradoksalnie najbardziej zapadają w pamięć retrospekcje z Kryptona, ponieważ są spokojniejsze, bardziej emocjonalne i znacznie lepiej wykorzystujące potencjał głównej bohaterki dzięki czemu te sceny wizualnie mogą jakoś wybrzmieć!

Wczytywanie... Supergirl (2026) -

Największym problemem filmu pozostaje jednak scenariusz Any Nogueiry. Historia opiera się na prostym konflikcie między zemstą a przebaczeniem, ale praktycznie nie rozwija tego motywu. Kara deklaruje sprzeciw wobec zemsty, jednak film nie poświęca wystarczająco dużo czasu, aby przekonująco uzasadnić jej postawę. W efekcie emocjonalne decyzje bohaterki wydają się wynikać bardziej z potrzeb scenariusza niż z konsekwentnie budowanego charakteru. A jeszcze większym rozczarowaniem okazują się postacie drugoplanowe. Ruthye otrzymuje bardzo dużo czasu ekranowego, lecz jej obecność rzadko realnie wpływa na rozwój wydarzeń i równie dobrze mogłoby jej nie być. Zamiast pogłębiać portret Kary, scenariusz wielokrotnie odwraca uwagę od tytułowej bohaterki, przez co film zatytułowany "Supergirl" momentami sprawia wrażenie opowieści o kimś innym, ale jest to jak najbardziej normalne w produkcjach, za które odpowiada James Gunn (jak widać nawet wtedy kiedy nie reżyseruje). Najgorszy z nich wszystkich jest natomiast ten zły. Krem jest antagonistą pozbawionym wyrazistej motywacji i charakteru. To kolejny komiksowy złoczyńca, którego definiuje przede wszystkim okrucieństwo, bez próby nadania mu psychologicznej głębi.

Na tle tych problemów pozytywnie wyróżnia się Milly Alcock. Aktorka ma naturalną charyzmę i potrafi sprzedać zarówno bardziej ironiczne kwestie dialogowe, jak i dramatyczne sceny związane z utratą Kryptona. Problem polega na tym, że scenariusz nie daje jej wystarczająco dużo materiału, aby stworzyć pełnokrwistą interpretację postaci. Znacznie lepiej od napisanej bohaterki wypada sama ekranowa obecność Alcock. Matthias Schoenaerts robi, co może z jednowymiarowym złoczyńcą, dodając mu odrobinę ekranowej charyzmy, natomiast Jason Momoa jako Lobo pojawia się zbyt krótko, aby jego udział miał jakiekolwiek znaczenie dla fabuły i jest całkowicie zmarnowaną szansą.

Wczytywanie... Supergirl (2026) -

Produkcja próbuje łączyć kosmiczną przygodę, humor, dramat i opowieść o dojrzewaniu, ale żaden z tych elementów nie zostaje rozwinięty w satysfakcjonujący sposób. Nawet wątki dotyczące przemocy, patriarchatu czy traumy funkcjonują wyłącznie jako szkic pomysłów, których scenariusz nie ma odwagi ani czasu pogłębić. Efekt końcowy przypomina bardziej zestaw luźno połączonych sekwencji niż spójną historię z wyraźnym przesłaniem.

"Supergirl" miała być kolejnym krokiem w budowie nowego filmowego uniwersum DC. Zamiast tego jest produkcją, która sprawia wrażenie stworzonej bardziej z obowiązku niż z twórczej potrzeby. Pojedyncze udane momenty, solidna główna rola i kilka ciekawych projektów wizualnych nie są w stanie zamaskować scenariusza pełnego uproszczeń, chaotycznej narracji i emocjonalnej pustki. Jeśli właśnie takie filmy mają przekonać widzów, że nowe DC ma wyraźny kierunek, trudno patrzeć w przyszłość tego uniwersum z większym optymizmem.