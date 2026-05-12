Fabuła jest dość absurdalna, żarty niskich lotów, a bohaterowie mało wiarygodni. 3

Sam pomysł na film – ujdzie w tłoku, chociaż fabuła jest dość absurdalna, główni bohaterowie – bardzo ładna para, plenery i zwierzątka – przepiękne, humor – no cóż, nie w moim guście, ale z pewnością znalazł zwolenników. Coś tu jednak mocno nie zagrało. Spróbujmy się zastanowić co…

Oliwia grana przez Annę Szymańczyk przyjeżdża do rodzinnej wsi, aby wziąć udział w pogrzebie ukochanej babci. Na miejscu okazuje się jednak, że to był tylko pretekst. Babcia (Anna Seniuk) żyje i ma się świetnie, w przeciwieństwie do jej gospodarstwa i interesów. Halina Madej się ulatnia, a jej wnuczka musi zakasać rękawy i posprzątać bałagan, jakiego narobiła babka. Tuż po przyjeździe Oliwia spotyka Kubę (Mateusz Janicki), którego bierze za kogo innego, ten zaś nie wyprowadza dziewczyny z błędu i tak tkwią sobie w kłamstwie przez sporą część filmu.

Oczywiście już w momencie, kiedy los styka Oliwię i Kubę wiemy, że koniecznie muszą się stać parą. Tak też się ostatecznie dzieje, tylko w sumie nie jestem w stanie logicznie tego wyjaśnić. Ona jest harda, pyskata, niemiła. On buduje znajomość na kłamstwie. Spotykają się zaledwie kilka razy i wcale nie widać wybuchów namiętności czy choćby jakichś naprawdę ciepłych uczuć. Wyglądają raczej na osoby, które podpisały pakt o nieagresji, a nie na świeżo zakochanych. Tacy mieliby problem, żeby się od siebie oderwać. Trudno więc zrozumieć, dlaczego główna bohaterka decyduje się porzucić intratną posadę w stolicy i zostać w wiosce ze słabymi perspektywami w imię miłości.

Zanim jednak do tego happy endu dojdzie, mamy szereg różnych wydarzeń, które opływają w żarty z gatunku kloacznych. Tłem dla nich jest Podlasie – kraina bimbrem płynąca. Tak, kolejny raz tak właśnie pokazuje się ten region na ekranie. Po komedii romantycznej z Netfliksa nie spodziewałam się cudów, jednak liczyłam na to, że Anna Seniuk i Artur Barciś zagrają w bardziej przyzwoitej produkcji. Tę można sobie odpuścić.