Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Między nami ściana to hiszpańska komedia romantyczna w reżyserii Patricii Font, oparta na scenariuszu Marty Sanchez. Film opowiada historię młodej pianistki Valentiny (Aitana), która po bolesnym rozstaniu z chłopakiem postanawia zacząć nowe życie i przeprowadza się do nowego mieszkania. W przeprowadzce pomaga jej kuzynka Carmen (Natalia Rodriguez), która staje się jej wsparciem w trudnych chwilach. Valentina, przygotowując się do ważnego przesłuchania, musi intensywnie ćwiczyć na fortepianie, a jednocześnie pracować w barze z sokami, aby opłacić czynsz.

Nowe mieszkanie niesie ze sobą nieoczekiwane problemy. Ściana dzieląca jej mieszkanie od sąsiada Davida (Fernando Guallar) jest tak cienka, że słychać wszystko, co dzieje się po drugiej stronie. David, ekscentryczny projektant gier, potrzebuje absolutnej ciszy do pracy, co prowadzi do licznych konfliktów z Valentiną. Ich relacja zaczyna się od wzajemnych pretensji i nieporozumień, ale z czasem rozmowy przez ścianę zbliżają ich do siebie. W miarę jak poznają się lepiej, odkrywają, że mają więcej wspólnego, niż początkowo sądzili.

Film wyróżnia się kolorową scenografią, która kontrastuje z ponurym mieszkaniem Davida. Reżyserka Patricia Font umiejętnie balansuje między komedią a dramatem, ukazując zarówno zabawne, jak i wzruszające momenty. Niestety, przerysowane postacie i mało wiarygodne zbiegi okoliczności mogą budzić mieszane uczucia. Choć film ma swoje zabawne momenty i ładne przesłanie o przełamywaniu barier i otwieraniu się na innych, nie można go zaliczyć do najbardziej udanych produkcji romantycznych.

Muzyka w filmie odgrywa kluczową rolę w budowaniu atmosfery i emocji. Ścieżka dźwiękowa, skomponowana przez znanego hiszpańskiego kompozytora, doskonale oddaje różnorodne nastroje bohaterów i sytuacji, w jakich się znajdują. Podsumowując, Między nami ściana to lekka i przyjemna komedia romantyczna, która może dostarczyć widzom kilku uśmiechów i chwil wzruszenia, ale nie pozostawia trwałego wrażenia. Jeśli szukasz czegoś niezobowiązującego na wieczór, ten film może być dobrym wyborem, ale nie oczekuj zbyt wiele.