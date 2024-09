„Rodzaje życzliwości” nie są konstrukcją łatwą w analizie ani w odbiorze. Wątki mieszają się tu bez choćby minimalnego zaznaczenia granic 6

„Przestań, zanim się jeszcze bardziej poniżysz.” - mówi szef do dotychczasowego podwładnego, któremu jeszcze niedawno zlecił przejechanie na drodze kogoś sobie niewygodnego. Raymond podsunął Robertowi propozycję wzięcia udziału w fikcyjnym wypadku. Jego ofiara miałaby de facto zginąć. Zderzenie faktycznie miało miejsce, ale skutki nie zadowoliły pryncypała. Robert poniewczasie zdaje sobie sprawę, że był kukiełką w teatrzyku przełożonego. Szef zresztą oznajmia swojemu lojalnemu pionkowi to już bez żadnych ogródek. Okazuje się, iż nawet małżeństwo Roberta było zaaranżowane przez Raymonda, któremu jak widać nie wystarczało bezgraniczne oddanie wiernego pracownika. Ten wkrótce traci pracę oraz żonę. Widząc efekt krótkotrwałego buntu przeciw bossowi postanawia go przeprosić. Ale Raymonda nie usatysfakcjonował widok kajającego się Roberta.

Rodzaje życzliwości (2024) - Margaret Qualley, Jesse Plemons, Willem Dafoe

„Puść mi moją ukochaną piosenkę.” - prosi Daniel. Liz wyszukuje w samochodowym archiwum nie ten przebój, który mężczyzna lubi naprawdę. Ta i inne poszlaki prowadzą męża do wniosku, iż Liz nie jest jego prawdziwą partnerką. Również pozostałe podejrzenia nie rozwiewają się w sposób jednoznaczny. Liz postanawia zrobić wszystko, by skłonić Daniela do zaakceptowania nowej dla niego sytuacji. Prawdziwa żona wybrała się w daleką podróż. Nie wróciła z niej. W jej miejsce pojawiła się Liz. Właśnie ta, która chwilowo zapomniała o muzycznych gustach Daniela.

Omi stoi na czele niesprecyzowanej, ale wpływowej sekty. Mężczyzna chce trzymać towarzyski rząd dusz, lubi uzależniać tych, na których mu zależy. Andrew i Emily są na tropie wróżki. Wierzą, że dzięki niej rozwiążą prywatne problemy. Potężny siłą swoich koneksji Omi stwarza miraż wszechwładzy. Od siebie pańską ręką dorzuci parze ofertę powodzenia materialnego, komfort seksualny w doborze partnerów. Omi uwodzi tych, którzy stają się bezwolnymi zabawkami w ręku darczyńcy.

Rodzaje życzliwości (2024) - Willem Dafoe, Jesse Plemons, Hong Chau

„Rodzaje życzliwości” nie są konstrukcją łatwą w analizie ani w odbiorze. Wątki mieszają się tu bez choćby minimalnego zaznaczenia granic. Kluczowe kwestie grają wszak ci sami aktorzy (choć inaczej nazwani) i tylko po niuansach ubioru oraz charakteryzacji można od biedy poznać, do którego nurtu narracyjnego zostali przypisani. Reżyser Yorgos Lanthimos ostro zamieszał w swoim piekielnym kotle filmowym. Danie, które z tej potrawy wyszło, nie jest może znane z książek kulinarnych, ale oryginalności nie sposób mu odmówić. Degustacja tej perwersyjnej uczty nie musi być gładka ani zrozumiała, skoro deser został skutecznie zastąpiony przystawką, a do stołu podano wyłącznie noże i wykałaczki.

Omnipotentny boss (raz to jako Raymond, kiedy indziej George lub Omi) kontroluje swoje ofiary, a gdy trzeba dopieszcza je i nobilituje. Zaleca im lekturę „Anny Kareniny”, by wydobyć ze swoich niewolników pierwiastki intelektualnej próżności. Wręcza snobistyczne prezenty w postaci połamanej rakiety tenisowej Johna McEnroe, którą ten cisnął o kort podczas kultowego pojedynku w roku 1984, lub usmolonego kasku Ayrtona Senny, w jakim rajdowiec dokonał żywota na torze wyścigowym. Szef zbiera gęste żniwo swoich makiawelicznych połowów. Nieszczęśnicy, jacy nieopacznie znaleźli się na drodze manipulanta, coraz bardziej się od niego uzależniają. Ten funduje im niezmieszany koktajl pozornych profitów, wątpliwej wdzięczności, licznych zniewag.

Rodzaje życzliwości (2024) - Emma Stone (III), Joe Alwyn

„Usmaż mi swój palec.” - prosi głosem nieznoszącym sprzeciwu Daniel partnerkę w akcie drugim tej opowieści. Mężczyzna oczekuje niniejszym ostatecznego dowodu, że kobieta jest gotowa na wszystko wobec swojego władcy. George może triumfować. Jego niezdrowa fanaberia, czyli gra ludzkimi uczuciami, zeszła na niższy poziom. Od tej chwili stanie się również udziałem dotąd wyłącznie przez szalbierza testowanych, przetrawionych i wyplutych.