„Zabierz mnie na księżyc” będzie łzawym i gładkim uzupełnieniem wartko rozwiniętej i domkniętej już kiedyś fabuły 5

„Dobra jest” - przyznają uczestnicy włamania do sklepu ze sprzętem RTV. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało: skok nie został wykonany dla chęci zysku. Po prostu włamywaczom natychmiast był niezbędny telewizor. Napad pozostał jednak napadem. Pobudki zeszły tu na dalszy plan. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawił się patrol policji. Wtedy do akcji ruszyła zamieszana w kradzież Kelly Jones. Musiała szybko „urobić” policjantów, bo wkrótce włamywacze znaleźli się na wolności. „Jestem i byłam oszustką” - tak samokrytycznie o sobie mówi Kelly. Kobieta pracuje w branży marketingowej. Nawet jak na standardy tej profesji Jones wyróżnia się inwencją i brakiem skrupułów. Może dlatego zaangażowano ją do specyficznego zadania. Jest rok 1969. Kilka lat przedtem Związek Radziecki wysłał w kosmos pierwszego człowieka. Ameryka czuje się w obowiązku odpowiedzieć jeszcze bardziej spektakularnym wyczynem. Pomysł lądowania na księżycu przybiera coraz bardziej realne kształty. Jednak w razie niepowodzenia niniejszej misji mocarstwo atomowe może się okryć niesławą. Planowany jest zatem alternatywny scenariusz.

Zabierz mnie na Księżyc (2024) - Scarlett Johansson, Channing Tatum

„Producentów napalmu ignorować” - zalecała Kelly pracując nad jakimś przedsięwzięciem, jeszcze zanim trafiła do programu rządowego. Wówczas pani Jones mogła sobie lekko rzucać zgrabne bon moty licząc, że utrwalą się one w świadomości społecznej, a reklamowane produkty same się sprzedadzą. Teraz gra idzie o nieporównanie wyższą stawkę. Kelly dostaje propozycję z gatunku tych nie do odrzucenia. Jones ma skompletować zespół, który będzie firmował tajny program kosmiczny. Jego celem będzie przygotowanie na wypadek ewentualnego niepowodzenia misji międzyplanetarnej. Kelly i jej ludzie muszą nakręcić fikcyjny film z lądowania na księżycu. W tym celu kobieta zostaje wprowadzona „pod przykrywką” w skład rzeczywistej grupy naukowców, wojskowych i technologów zrzeszonych pod szyldem NASA, którzy zajmują się ekspediowaniem kosmonautów w orbitę pozaziemską. Kelly poznaje przystojnego Cola Daviesa. Między obojgiem zaczyna rodzić się coś więcej niż zawodowa relacja.

Greg Berlanti nakręcił film, którego dalekie echa można odnaleźć już w dziele pokrewnym sprzed pięciu niemal dekad. Wówczas powstał ikoniczny Koziorożec 1. Tamta produkcja nosiła wszelkie cechy filmu sensacyjnego, nie przestając być opowieścią na swój sposób nowatorską. Zabierz mnie na księżyc pozostaje w tym kontekście jedynie dość mdłym tłem zapisanej już na taśmie historii. Film Berlantiego do przebrzmiałej legendy swojego poprzednika nie wnosi niczego odkrywczego. Zabierz mnie na księżyc będzie zatem łzawym i gładkim uzupełnieniem wartko rozwiniętej i domkniętej fabuły. Z tą może jedynie różnicą, że uświetnioną gwiazdorską obsadą Scarlett Johansson i Woody’ego Harrelsona.

„Macie tu scenariusz. Dopisałem coś?” - krzyczy przerażony i zdezorientowany Lance. Reżyser został osobiście polecony i zatrudniony przez Kelly. Kobieta wiedziała, że podobnie zwariowane przedsięwzięcie może zrealizować tylko ktoś równie zwariowany. Lance jest środowiskowym odmieńcem z niewyszukaną naturą dziwaka. Ale dotąd na planie wszystko szło po myśli reżysera. W obecnych okolicznościach sprawy zaczynają się wymykać spod kontroli. Lance każe współpracownikom szukać w swoim scenariuszu partii, które nieoczekiwanie wynikły same z siebie. Kelly może triumfować. Oszustwa to wszak jej specjalność.

