„Zaczekaj na ulicy” - usłyszy kilkuletni Bruce od swojego ojca zatopionego w pijackich rozmyślaniach. Tata pochłania którąś z rzędu kolejkę i do domu mu się nie spieszy. Bruce został zdopingowany przez mamę, by sprowadzić wiarołomnego moczymordę w rodzinne progi. Ojciec wychylając kolejne piwo, wyśle syna na ulicę, żeby tam spolegliwie oczekiwał zamknięcia baru. To nie pierwszy sygnał, że w rodzinie Springsteenów dzieje się źle. Zza drzwi sypialni Bruce’a wciąż dochodzą echa awantur domowych. Z oknami wieje zaś wiatr ożywczej bryzy rock and rollowej. Elvis Presley zmienił paradygmat młodzieżowych gustów. Za nim pójdą kolejni idole. Bruce Springsteen wtargnie do muzycznej wyobraźni amerykańskich odbiorców i zagnieździ się tam na długo. Traumy dzieciństwa tkwią w duszy wrażliwego artysty mimo nowych okoliczności życiowych. Bruce stał się gwiazdą pierwszej wielkości i nie musi czekać już na ulicy, by dostąpić łaski odprowadzenia taty do łóżka.

„Sukces jest dla Bruce’a skomplikowany” – przyzna lojalny wobec piosenkarza manager. Gwiazdor wcale nie dopomina się splendorów, woli dochować wierności swoim gustom niż schlebiać niewyszukanym oczekiwaniom publiki. Springsteen już jest na szczycie, do ugruntowania tam swojej pozycji muzyk potrzebuje soczystego i symbolicznego akcentu. W kluczowym momencie Bruce oznajmia skonsternowanemu managerowi, że płyta pozbawiona będzie fajerwerków akustycznych, zaś promocja wydawnictwa obejdzie się także bez wywiadów oraz trasy koncertowej. Dla specjalistów z branży PR taka informacja to przepis na spektakularną klapę. Bruce konsekwentnie obstaje przy swoim zdaniu. „I tak jest przez cały czas?” – pyta przerażony producent, wsłuchując się w monotonne akordy płyty demo. Na listach przebojów takiej muzyki nie da się umieścić, a wypromować w inny sposób niepodobna. Sukces urodzi się więc w ogromnych bólach, ale wbrew pozorom przyniesie niekwestionowane i zaskakujące dla zdumionych znawców rynku reperkusje medialne.

Springsteen: Ocal mnie od nicości dotyczy małego, ale newralgicznego wycinka z kariery wielkiego rockmana. Reżyser tej opowieści kluczy pomiędzy trzema w życiu Bruce’a elementami determinującymi jego późniejszą karierę. Wybór partnerki życiowej, rozprawa z demonami młodości, świadoma rezygnacja z elementów stylistyki muzycznej schlebiającej nieco tandetniejszym oczekiwaniom to zasadnicze fundamenty, na jakich usadowi się niniejsza historia. Scott Cooper rozrzedził jednak swoje poszukiwania, nie potrafiąc zdecydować się, jaki wątek z życia popowej gwiazdy wart jest szczególnego uhonorowania. Zobaczymy tedy film być może uczciwy, ale nieszczególnie wyrazisty. „Muza zstąpiła i pocałowała go w usta” – wymknie się komuś trącący bałwochwalstwem akt strzelisty pod adresem idola. Adresat niniejszej laurki chyba byłby zażenowany poziomem tego komplementu. Bruce Springsteen wolałby zapewne zobaczyć bardziej wyrafinowane wyrazy hołdów niż film autorstwa Scotta Coopera.

„Zrobiłem coś złego dla człowieka żółtego…” – niesie się znana wielbicielom twórczości Bruce’a Springsteena fraza songu o podbojach amerykańskiej armii w Wietnamie. Czasem zbyt dosłowne tłumaczenie nie wypada z korzyścią dla ugruntowanej już legendy pierwowzoru. Im bardziej ona skomplikowana, tym więcej niuansów da się jej przypisać.