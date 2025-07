Francuski bon vivant sporządził kameralną groteskę obnażającą dość celnie kinowe podwórko 6

„Nie możesz ot tak wyjść sobie z filmu.” - powstrzymuje partnera Florence. Oboje szykują się do ról w produkcji ambitnej, niszowej i kontrowersyjnej. Guillaume ma w dorobku wiele kreacji. Na dodatek reżyser o światowej renomie proponuje mu kolejną. Tymczasem doświadczony aktor powinien wziąć na barki przedsięwzięcie dość ryzykowne, w dodatku mając za partnerów trójkę nieogranych aktorów. „Najwyżej w postprodukcji cię wytną.” - nalega młoda Florence. Ona sama dobrze nie rozumie rangi roli, jaką jej przypisano. Aktorka wie jednak, że dla młodego artysty najważniejsza jest regularna obecność przed kamerą i zapisany jego numer telefonu w notatniku producenta. Guillaume nie musi się naginać do reguł wątpliwego projektu pisanego przez nonszalanckiego reżysera. Florence udaje się zatrzymać kolegę na planie. Dla niej to sprawa kluczowa, dla gwiazdora drobny ukłon wykonany w stronę nowicjuszki.

Film kręcony z udziałem tej dwójki oraz kilku jeszcze dotąd drugoplanowych aktorów ma przewrotną fabułę. Aktorzy powtarzając swoje kwestie, muszą je przedtem długo analizować. A i tak z tych prób nie wszystko do końca się składa w jakiś spójny koncept. Willy spontanicznie zaprotestuje przeciw nonsensom przypisanych mu monologów. Reżyser, wizualizowany na ekranie tableta, pozostanie przy swoich racjach. Twórca nie jest osobiście obecny na planie. Można odnieść wrażenie, iż ekipa będzie zarządzana przez sztuczną inteligencję. Gdy odwrotny głos sprzeciwu wyrazi Florence, ten sam reżyser także kategorycznie zakwestionuje jej zdanie. Bohaterowie osobliwego przedsięwzięcia mogą dojść do przekonania, że uczestniczą w zadaniu obliczonym na mechaniczne wykonanie rutynowych działań. W tym celu inwencja twórcza będzie wręcz źle widziana.

Quentin Dupieux wziął na serio personalne konotacje wiążące go swoimi danymi i postanowił poszaleć w kinowym porządku niczym jego imiennik z Hollywood. Francuski bon vivant sporządził zatem kameralną groteskę obnażającą dość celnie kinowe podwórko. Aktorzy pląsający na nim gotowi są zagrać wbrew własnym przekonaniom, reżyserzy dyktują swoje, często absurdalne warunki. Sztuczna inteligencja usytuowana za kamerą zamiast inwencji, przypilnuje poprawnych obyczajowo standardów. Nawet statyści gubią się tu pod presją odgórnie wyznaczonego kanonu. Drugi akt otworzył ubiegłoroczny festiwal w Cannes. Nie wiadomo, czy film został tam odebrany niczym satyra środowiskowej egzaltacji, czy jako świadectwo certyfikatu dopuszczającego do wzięcia udziału w kolejnych próbach tej samej dyscypliny.

„Powiedz, że jest narkomanem i antysemitą.” - dyktuje swojej agentce aktor na dorobku. Mężczyzna tłumaczy, jak wykończyć niewygodnego kolegę z branży. Obaj zderzyli się w ramach tej samej produkcji. Aktorzy nadepnęli sobie na odciski. Zagrały animozje i osobiste ambicje. Dobrze byłoby wyeliminować konkurenta z garderoby. „To nadal część filmu?” - nie mogą nadziwić się osoby postronne, usadowione w barze, gdzie są kręcone kolejne sceny. Aktor szykowany do roli wiodącej tylko puszcza oko niezorientowanym, ale zachwyconym świadkom znaczącej scysji. „Na planie mam tak intensywne przeżycia...kiedy to się kończy…” - kwili w słuchawkę Florence. Adresatka tych wynurzeń nie do końca rozumie sens emocji targających początkującą aktorką. Świat kina dostarcza wrażeń zazwyczaj płacącym za bilety widzom. Aktorzy dostają ten element niejako w pakiecie i poza kolejnością.