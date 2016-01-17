„Cztery poziomo” to sitcom, który zdecydowanie rozczarowuje na poziomie scenariusza.

Cztery poziomo to sitcom zrealizowany przez Konrada Niewolskiego, znanego m.in. z takich filmów jak D.I.L., Symetria, Palimpsest czy Job, czyli ostatnia szara komórka. Autorką scenariusza – według pomysłu reżysera – jest Ewa Mleczko.

Wczytywanie... Cztery poziomo (2007 - 2007) - Tomasz Sapryk (I), Arkadiusz Jakubik, Lech Dyblik, Robert Wabich, Jacek Braciak

Twórcy tego serialu komediowego zdecydowali się osadzić bohaterów w zakładzie penitencjarnym, co samo w sobie jest bardzo dobrym pomysłem. Niewiele bowiem kojarzę komedii umiejscowionych w więzieniu. Bardzo dobrym wyborem jest także obsada – Jacek Braciak, Arkadiusz Jakubik, Tomasz Sapryk, Robert Wabich, Lech Dyblik.

Sam pomysł i świetni aktorzy to jednak stanowczo za mało, aby zaprezentować udany sitcom. Produkcja ta zdecydowanie rozczarowuje na poziomie scenariusza. Całkiem udane fragmenty przeplatają się z humorem zbyt płaskim, aby rozbawić wymagającego widza. Fabuła jest po prostu miałka i nieciekawa. Do tego śmiechy puszczane z taśmy w serialu z dwudziestego pierwszego wieku? Jest to zupełnie zbędne i dziwię się, że realizatorzy ciągle jeszcze sięgają po ten irytujący odbiorców środek.

Wczytywanie... Cztery poziomo (2007 - 2007) - Arkadiusz Jakubik, Tomasz Sapryk (I), Robert Wabich, Jacek Braciak

Szczerze mówiąc, naprawdę dobrze bawiłam się tylko przy odcinku szóstym, kiedy to klawisz grany przez Lecha Dyblika miał zdawać maturę. W epizodzie tym faktycznie mamy do czynienia z bardziej inteligentnym humorem, trudno jednak polecać serial dla jednego odcinka.

Cztery poziomo na tle innych sitcomów wypada poniżej przeciętnej. Lepiej poszukać sobie innych propozycji serialowych.