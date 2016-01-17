Cztery poziomo

Cztery poziomo

6,0
Tytuł sitcomu nawiązuje do tego, czym głównie zajmują się bohaterowie tego serialu – a mianowicie rozwiązywaniem krzyżówek. Cóż innego można zresztą robić, będąc… pensjonariuszem zakładu karnego? Czterech osadzonych w jednej celi to „Skorup” (więzienny recydywista i cwaniaczek), „Bodzio” (największy pasjonat krzyżówek), „Docent” (jedyny wykształcony) i „Łańcuszek” (silny i naiwny). Oczywiście poza głównym zajęciem mają wiele innych pomysłów, które mają im pomóc zabić wolno upływający czas i choć trochę uprzyjemnić monotonne życie za kratami.
Sweet_Foxy użytkownik
4

„Cztery poziomo” to sitcom, który zdecydowanie rozczarowuje na poziomie scenariusza.

Cztery poziomo to sitcom zrealizowany przez Konrada Niewolskiego, znanego m.in. z takich filmów jak D.I.L., Symetria, Palimpsest czy Job, czyli ostatnia szara komórka. Autorką scenariusza – według pomysłu reżysera – jest Ewa Mleczko.

Cztery poziomo (2007 - 2007) - Tomasz Sapryk (I), Arkadiusz Jakubik, Lech Dyblik, Robert Wabich, Jacek Braciak

Twórcy tego serialu komediowego zdecydowali się osadzić bohaterów w zakładzie penitencjarnym, co samo w sobie jest bardzo dobrym pomysłem. Niewiele bowiem kojarzę komedii umiejscowionych w więzieniu. Bardzo dobrym wyborem jest także obsada – Jacek Braciak, Arkadiusz Jakubik, Tomasz Sapryk, Robert Wabich, Lech Dyblik.

Sam pomysł i świetni aktorzy to jednak stanowczo za mało, aby zaprezentować udany sitcom. Produkcja ta zdecydowanie rozczarowuje na poziomie scenariusza. Całkiem udane fragmenty przeplatają się z humorem zbyt płaskim, aby rozbawić wymagającego widza. Fabuła jest po prostu miałka i nieciekawa. Do tego śmiechy puszczane z taśmy w serialu z dwudziestego pierwszego wieku? Jest to zupełnie zbędne i dziwię się, że realizatorzy ciągle jeszcze sięgają po ten irytujący odbiorców środek.

Cztery poziomo (2007 - 2007) - Arkadiusz Jakubik, Tomasz Sapryk (I), Robert Wabich, Jacek Braciak

Szczerze mówiąc, naprawdę dobrze bawiłam się tylko przy odcinku szóstym, kiedy to klawisz grany przez Lecha Dyblika miał zdawać maturę. W epizodzie tym faktycznie mamy do czynienia z bardziej inteligentnym humorem, trudno jednak polecać serial dla jednego odcinka.

Cztery poziomo na tle innych sitcomów wypada poniżej przeciętnej. Lepiej poszukać sobie innych propozycji serialowych.

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Komentarze do filmu

2
Sweet_Foxy
4

Może i pomysł na umiejscowienie akcji serialu był trafiony, ale fabuła pozostawia wiele do życzenia. Nie bawił mnie.

Sebioslaw
1

Nieporozumienie. Zaczynam wychodzić z założenia, że film Symetria wyszedł dla Pana Niewolskiego przypadkiem. Każda kolejna produkcja to pogrążanie się coraz bardziej.

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