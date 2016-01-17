Tytuł sitcomu nawiązuje do tego, czym głównie zajmują się bohaterowie tego serialu – a mianowicie rozwiązywaniem krzyżówek. Cóż innego można zresztą robić, będąc… pensjonariuszem zakładu karnego? Czterech osadzonych w jednej celi to „Skorup” (więzienny recydywista i cwaniaczek), „Bodzio” (największy pasjonat krzyżówek), „Docent” (jedyny wykształcony) i „Łańcuszek” (silny i naiwny). Oczywiście poza głównym zajęciem mają wiele innych pomysłów, które mają im pomóc zabić wolno upływający czas i choć trochę uprzyjemnić monotonne życie za kratami.
Sam pomysł i świetni aktorzy to jednak stanowczo za mało, aby zaprezentować udany sitcom. Produkcja ta zdecydowanie rozczarowuje na poziomie scenariusza. Całkiem udane fragmenty przeplatają się z humorem zbyt płaskim, aby rozbawić wymagającego widza. Fabuła jest po prostu miałka i nieciekawa. Do tego śmiechy puszczane z taśmy w serialu z dwudziestego pierwszego wieku? Jest to zupełnie zbędne i dziwię się, że realizatorzy ciągle jeszcze sięgają po ten irytujący odbiorców środek.
Szczerze mówiąc, naprawdę dobrze bawiłam się tylko przy odcinku szóstym, kiedy to klawisz grany przez Lecha Dyblika miał zdawać maturę. W epizodzie tym faktycznie mamy do czynienia z bardziej inteligentnym humorem, trudno jednak polecać serial dla jednego odcinka.
Cztery poziomo na tle innych sitcomów wypada poniżej przeciętnej. Lepiej poszukać sobie innych propozycji serialowych.
Może i pomysł na umiejscowienie akcji serialu był trafiony, ale fabuła pozostawia wiele do życzenia. Nie bawił mnie.