"Rozwodnicy" to świetna komedia z inteligentnym scenariuszem i znakomitą grą aktorską. Oraz z ostrzem satyry, która uderza nie w Kościół, lecz w hipokryzję jego owieczek. 8

Unieważnienie stosunków małżeńskich

Rozwodnicy (2024) - Magdalena Popławska, Tomasz Schuchardt

Film Rozwodnicy to świetna komedia z inteligentnym scenariuszem i znakomitą grą aktorską. Nie bardzo rozumiem więc niskie oceny, które ten film zbiera zarówno od krytyków, jak i użyszkodników portali filmowych. Jeśli chodzi o tych drugich, mam dwie teorie. Po pierwsze, możliwe, że do oceniania rzuciły się prawiczki, wlepiające jedynki każdemu filmowi podejrzanemu o bycie antykościelnym. Po drugie, możliwe, że film rozmija się z oczekiwaniami niektórych widzów. Zasiadając do oglądania filmu o "rozwodach" kościelnych, mogli się oni spodziewać zjadliwej satyry w stylu Kleru Smarzowskiego. Tymczasem w tym filmie - o dziwo - ostrze satyry skierowane jest nie w stronę Kościoła, lecz w kierunku tzw. "wiernych", którzy w rzeczywistości wcale nie wierzą w katolickie farmazony, a ślub kościelny to dla nich jedynie papierek i biała sukienka. W kilku miejscach ta hipokryzja jest bardzo celnie i pięknie wypunktowana z pozycji jak najbardziej katolickich. Bardzo mnie to podejście zaskoczyło i mogło również zaskoczyć i nie spodobać się innym, co mogło przyczynić się do niskich ocen. Dla mnie jednak nie jest to żadna wada tego obrazu - hipokryzja i dwójmyślenie typowych katolików to nie mniejsza patologia niż orgie i przekręty księżulków. To wręcz ożywcze, że ktoś w Polsce porusza tematykę religijną z tej perspektywy. Żeby nie było nieporozumień - żarty z Kościoła, księży i, zwłaszcza, kościelnej biurokracji również się pojawiają, ale moim zdaniem nie stanowią sedna filmu.

Trudniej mi pojąć niskie noty od krytyków. Aby zrozumieć, jakich wad mogłem nie dostrzec, przeczytałem recenzję redakcyjną na pewnym dużym portalu filmowym (ocena 5/10). Pozwolę sobie przedstawić polemikę z rzekomymi wadami, które tam wyczytałem, gdyż sądzę, że to pomoże czytelnikom ocenić, czy im samym film może się spodobać. Pierwszy zarzut - obecność elementów komedii romantycznej - trudno omawiać bez spojlerów, czego staram się unikać. Powiem więc tyle - ten film nie jest komedią romantyczną, więc zarzuty, że elementy tego gatunku są potraktowane po macoszemu i nakręcone "ciężką ręką", wydają mi się grubym czepialstwem. Podobnie jak zarzut, że postacie drugoplanowe mają mniej do grania niż dwójka głównych bohaterów. No cóż - są oni właśnie drugoplanowi, więc film nie skupia się na nich. To nie jest portret zbiorowy w stylu Altmana lub Paula Thomasa Andersona. Recenzja kończy się konkluzją o niewykorzystanym potencjale, bo film nie jest zjadliwą satyrą na Kościół. Cóż... O tym już napisałem wyżej w odniesieniu do odbioru publiczności.

Rozwodnicy (2024) - Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska

Czy film jest idealny? Nie. Mógłby być jeszcze lepszy. Nie każdy żart do mnie trafił a zakończenie wątku orkiestry było dla mnie żenujące. Jednak oceny 4 czy 5 na 10 wydają się być wynikiem niechcianej nastoletniej ciąży i zasługują na recenzenckie unieważnienie jako opublikowane w stanie filmoznawczej niedojrzałości.

Podsumowując, jeśli lubisz inteligentne komedie, a omijasz polskie komedie romantyczne z białymi plakatami, oraz nie jesteś osobą, której uczucia religijne są tak rachityczne, że może je uszkodzić najmniejszy żart z religii katolickiej lub polskich "księciów", ten film powinien ci się bardzo spodobać. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, że poczucie humoru jest jak pupa - każdy ma własne. Zapraszam na mój profil, żeby zobaczyć, jakie komedie uznaję za udane.